Jordan Love verslaat blitzes, Chiefs in meesterlijke inspanning voor Packers

GREEN BAY, Wisconsin – Jordan Love wachtte meer dan twee jaar – 756 dagen om precies te zijn – en de quarterback van de Green Bay Packers was niet van plan om wat er destijds in het Arrowhead Stadium gebeurde zich zondagavond op Lambeau Field te laten herhalen.

Het was op 7 november 2021, toen Love zijn eerste NFL-start maakte tegen de Kansas City Chiefs. Het was een eenmalig feit dat Aaron Rodgers afwezig was vanwege COVID-19. En het was een ramp. De liefde brokkelde af door blitz na blitz en liep weg als 13-7 verliezer.

Dat de verdedigingscoördinator van de Chiefs, Steve Spagnuolo, zondag een soortgelijke strategie probeerde en Love op meesterlijke wijze omzeilde, liet zien hoe belangrijk deze 27-19 overwinning op „Sunday Night Football“ was, en hoe ver hij is gekomen in twaalf wedstrijden in zijn eerste seizoen als Green Bay’s volwaardige speler. tijd die quarterback begint.

„Ja, het is enorm“, zei Love, die 25 van de 36 voltooide en 267 yards passeerde met drie touchdowns en geen onderscheppingen. “Voor mij persoonlijk heb ik deze wedstrijd uiteraard al een hele tijd omcirkeld. Mijn eerste start verliep uiteraard niet zoals ik wilde in de eerste game. Dus om deze jongens weer te kunnen zien en de overwinning te behalen is enorm. Het is gewoon een geweldige teamoverwinning vanavond. Iedereen deed het gewoon, dus het was een geweldige overwinning.‘

Het was ook enorm voor de play-offkansen van de Packers. Een team dat eind oktober 2-5 was, staat nu op 6-6 en staat – voorlopig – op de laatste play-offplek in de NFC. Hun kansen in de play-offs zijn volgens ESPN Analytics helemaal gestegen naar 66%, van 45% die meedeed aan het spel. Een verlies zou de kans hebben teruggebracht tot 37%.

Liefde versloeg zondag niet alleen de Chiefs, hij versloeg hun blitzes. Hij voltooide 10 van de 13 passes met drie touchdowns toen Spagnuolo vijf of meer pass-rushers stuurde. Volgens ESPN Stats & Information leverde het Love dit seizoen acht touchdownpassen en nul onderscheppingen op tegen de blitz. Alleen Tua Tagovailoa uit Miami heeft dit seizoen meer touchdownpassen (10), met een onderschepping, tegen de blitz.

Twee jaar geleden slaagde Love erin slechts zes voltooiingen te behalen in 17 passpogingen voor slechts 30 yards tegen de drukpakketten van Kansas City.

Het verschil voor Liefde: tijd en ervaring. Hij had alle tijd om naar die eerste wedstrijd in Kansas City te kijken. Hij zei dat hij het buiten het seizoen herhaaldelijk had bekeken, gedeeltelijk omdat het de enige belangrijke gamefilm was die hij tot dan toe had.

„Ik heb meer herhalingen gekregen en ik begrijp beter waar ik heen moet met de bal“, zei Love. „Ik denk dat de O-line geweldig werk doet om dit soort dingen op te pakken. Het is niet gemakkelijk als ze een aantal van deze totale blitzes brengen, dat soort dingen, maar ze hebben geweldig werk geleverd En dan weten de ontvangers uiteraard wanneer ze open moeten zijn en hoe lang ik nog heb, en dan gaan ze gewoon naar buiten en spelen er toneelstukken.

Maar het is zeker iets wat wij als team in de praktijk gaan brengen. We moeten het kunnen uitvoeren en erop uit kunnen gaan en ervoor kunnen zorgen dat ze het niet nog een keer doen. .“

Dat is ook waar Christian Watson in beeld kwam. Voordat hij vertrok vanwege een rechterhamstringblessure in het vierde kwartaal, ving Watson zeven passes voor 71 yards en twee touchdowns. Vijf daarvan – en beide touchdowns – kwamen tegen de blitz. Het was Watsons eerste wedstrijd met twee touchdown-vangsten dit seizoen. Hij heeft vier touchdowns behaald in zijn afgelopen drie wedstrijden en heeft in die periode 70% van zijn doelen gepakt, nadat hij eerder dit seizoen met meer dan 30 doelen het laagste vangstpercentage had van alle ontvangers.

Jordan Love was niet van plan de geschiedenis zich te laten herhalen: nadat zijn eerste NFL-start tegen de Chiefs in 2021 op een ramp eindigde, zetten de Packers QB zondagavond een geweldige prestatie neer die wonderen deed voor de hoop op de play-offs van Green Bay. Mark Hoffman/USA TODAY Sports

Het probleem kan echter de rechter hamstring zijn. Het is dezelfde die Watson uit de eerste drie wedstrijden van dit seizoen hield. Hij kende de ernst niet, maar strompelde de kleedkamer uit nadat hij met verslaggevers had gesproken.

Watson zei dat hij in de dagen voorafgaand aan deze wedstrijd kon zien dat het iets voor Love betekende, en hij zei tijdens de warming-ups vóór de wedstrijd dat Love „opgesloten was en klaar om te gaan“.

„Eerlijk gezegd, door de manier waarop hij het proces aanvalt en elke dag naar zijn werk komt, lijkt het alsof elke wedstrijd de afgelopen weken op zijn kalender is omcirkeld“, zei Watson. „Dus ik bedoel, het is heel moeilijk te zeggen, maar ik bedoel, ja, aan de manier waarop hij elke dag in de praktijk benadert, vooral deze week, kon je zien dat het om zijn zaken ging.“

Maar Love hield zich zondagavond niet alleen bezig met Watson. Er was Romeo Doubs en zijn onwaarschijnlijke vangst van 33 meter op de vierde en eerste plaats in het derde kwartaal, wat Watsons tweede touchdown opleverde. En er waren rookies Jayden Reed, Dontayvion Wicks, Tucker Kraft, Malik Heath en Ben Sims die samen bijna de helft (12) van Love’s 25 voltooiingen die avond voor hun rekening namen.

Love zette ook een opmerkelijke reeks voort die Rodgers en coach Matt LaFleur in 2019 begonnen. Het was de 16e opeenvolgende overwinning van de Packers in de maand december, de op een na langste reeks in de geschiedenis van de NFL.

„Toen ik hier vorig jaar aankwam, zei ik: kijk (Rodgers), leer van (nr.) 12“, zei cornerback Keisean Nixon, die Mahomes in het vierde kwartaal uitschakelde. ‚En 12 gaven hem de sleutel. En s—, hij rijdt nu in de Porsche.‘