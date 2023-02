Jordan feuert erste Vorladungen gegen Biden-Admin ab

Garland und das FBI haben den GOP-Vorwurf – den Faktenprüfer ebenfalls als falsch erachteten – energisch zurückgewiesen und erklärt, ihr Fokus liege auf dem Schutz von Schulvorstandsmitgliedern inmitten stark eskalierender Gewaltandrohungen, ohne den Schwerpunkt auf Eltern oder diejenigen zu legen, die politische Bedenken hinsichtlich der Covid-Beschränkungen äußern.

Die Vorladungen zielen in erster Linie auf die Kommunikation zwischen hochrangigen Beamten des FBI und des Justizministeriums sowie externen Anwälten und dem Bildungsministerium ab. Trotz der Frist vom 1. März weichen Vorladungen in der Regel weiteren Verhandlungen, die zu einer Verschiebung von Fälligkeitsterminen und einem engeren Umfang der Dokumentenerstellung führen.

Jordans schnell auslösender Finger auf den Vorladungen unterstreicht die äußerst feindliche Haltung, die wahrscheinlich die Ermittlungen der GOP gegen die Biden-Administration bestimmen wird. Es zeigt auch Jordans Bemühungen, seinen Einfluss vor einer möglichen Schlägerei mit der Verwaltung um den Zugang zu sensiblen Dokumenten zu maximieren.

Auf der anderen Seite der Pennsylvania Avenue ist es der erste Test für die Bereitschaft der Biden-Regierung, mit einigen der Ermittlungen des von Republikanern geführten Repräsentantenhauses zusammenzuarbeiten, die die Demokraten weitgehend als in Verschwörungstheorien und Beschwerdepolitik verwurzelt ansehen. Die Verwaltung hat wiederholt darauf bestanden, dass sie die Aufsichtsanfragen des GOP-Hauses ernst nehmen und versuchen wird, wenn möglich, über die Vorlage von Dokumenten zu verhandeln – zum Beispiel bot das Justizministerium in einem Schreiben vom 20. Januar, das POLITICO erhielt, Jordanien „Meetings auf Mitarbeiterebene“ an . Aber diese Versprechungen täuschen oft über tiefes Misstrauen und Widerstand zwischen den Zweigen hinweg.

Die Demokraten und das Weiße Haus blickten auf den bevorstehenden erbitterten politischen Kampf und schlugen sofort auf Jordan zurück – indem sie sagten, er würde seinen mächtigen Hammer aufstellen, um rechte Verschwörungstheorien zu verfolgen, die weitgehend entlarvt worden waren.

„Die Republikaner wollen sich von dieser unbequemen Wahrheit nicht stören lassen“, sagte Del. Stacey Plaskett (DV.I.), der oberste Demokrat im von Jordanien geführten Gremium, das Behauptungen über die Politisierung der Regierung untersucht, in einer Erklärung. Plaskett ging auch auf Jordans Missachtung einer Vorladung des Sonderausschusses vom 6. Januar im vergangenen Jahr ein.

Ian Sams, ein Sprecher des Weißen Hauses, fügte hinzu, dass die Vorladungen „klar klar machen, dass extreme Republikaner des Hauses kein Interesse daran haben, im Namen des amerikanischen Volkes mit der Biden-Administration zusammenzuarbeiten – und jedes Interesse daran haben, politische Stunts zu inszenieren“.

Die Informationen, die Jordan anfordert, spiegeln größtenteils einen monatelangen Vorstoß des Republikaners aus Ohio wider. Das Weiße Haus warnte ihn und den Aufsichtsvorsitzenden JAmes Comer (R-Ky.), dass sie Anträge, die sie stellten, während sie noch in der Minderheit waren, erneut vorlegen müssten.

Zu den zahlreichen Aufzeichnungen, die Jordan von Garland anfordert, gehören alle Dokumente oder Mitteilungen zwischen DOJ-Mitarbeitern und der National School Boards Association, alle Leitlinien, die aus Garlands Memorandum über Drohungen gegen Schulbeamte stammen, sowie Dokumente und Mitteilungen der vom Justizministerium angekündigten Task Force im Oktober sollte dort über die mögliche Verfolgung von Straftaten beraten werden. Ein DOJ-Beamter bestätigte am Freitag den Erhalt der Vorladung.

Jordan bat in seiner Vorladung an Wray um Dokumente und Mitteilungen im Zusammenhang mit der Task Force oder der Rolle des Büros sowie um Dokumente und Mitteilungen im Zusammenhang mit einem Tag, mit dem das FBI Drohungen gegen Schulbeamte verfolgte. Das Komitee führte Anfang dieser Woche auch ein freiwilliges transkribiertes Interview mit der ehemaligen FBI-Beamtin Jill Sanborn als Teil seiner umfassenden Untersuchung des FBI und des DOJ.

Das FBI bestätigte, dass es die Vorladung erhalten habe, und drängte die zentrale Behauptung von Jordans Ermittlungen zurück.

„Wie Direktor Wray und andere FBI-Beamte bei zahlreichen Gelegenheiten vor dem Kongress und anderswo deutlich gemacht haben, war das FBI nie damit beschäftigt, Reden zu untersuchen oder Reden bei Schulratssitzungen oder anderswo zu überwachen, und wir werden es auch nie tun. Unser Fokus liegt und wird immer darauf liegen, Menschen vor Gewalt und Androhung von Gewalt zu schützen“, sagte das Präsidium.

Und in der Vorladung für Cardona bittet Jordan um Dokumente oder Mitteilungen zwischen Mitarbeitern des Justizministeriums und des Bildungsministeriums, die sich auf Garlands Memo oder den Brief der National School Boards Association an Präsident Joe Biden über die Zunahme der Drohungen und Anfragen beziehen oder beziehen Eingaben des FBI, unter anderem. Die National School Boards Association entschuldigte sich daraufhin für den Brief.

Das Bildungsministerium hatte am Donnerstag auf Jordans Januar-Brief geantwortet, wie aus einer Kopie des Briefes hervorgeht, die POLITICO vorliegt. Darin bemerkte Gwen Graham, eine stellvertretende Sekretärin für Gesetzgebung und Kongressangelegenheiten, dass „wie das Ministerium wiederholt klargestellt hat … der Sekretär keine Maßnahmen angefordert, angeordnet oder irgendeine Rolle bei der Entwicklung des 29. September 2021 gespielt hat. Brief der NSBA an Präsident Biden.“ Das, so Graham, sei auch „durch eine unabhängige Überprüfung durch externe Anwälte bestätigt“ worden, die von der National School Boards Association durchgeführt wurden.

Jordan hatte in seinen Januar-Briefen unter anderem an Wray, Garland und Cardona signalisiert, dass er Vorladungen anwenden würde, wenn sie seinen Anträgen auf Unterlagen nicht nachkommen würden.

„Dementsprechend wiederholen wir zum letzten Mal unsere ausstehenden Forderungen … und bitten Sie, dieses Material unverzüglich bereitzustellen. Das Komitee ist bereit, erforderlichenfalls auf Zwangsverfahren zurückzugreifen, um dieses Material zu erhalten“, schrieb er in jedem der Briefe.

Josh Gerstein hat zu diesem Bericht beigetragen.