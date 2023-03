Deelnemers aan een nieuwe studie beschrijven dat ze werden afgewezen voor appartementen omdat de verhuurders niet aan Joden wilden verhuren; verwikkeld zijn in gesprekken ter verdediging van Israël en zelfs van de tandarts horen dat Joden “de Holocaust voor politieke doeleinden gebruiken”.

Incidenten zoals deze zijn gedocumenteerd in een nieuw rapport over Joodse perspectieven op antisemitisme in Duitsland, verzameld van 2017 tot 2020 en gepubliceerd door de Federale Vereniging van Afdelingen voor Onderzoek en Informatie over Antisemitisme (RIAS) . De informatie is verzameld tijdens meer dan 150 interviews met Joodse mensen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 150.000 joodse mensen in Duitsland.

“Wat naar voren komt, is de alledaagsheid ervan, dat wil zeggen dat Joodse mensen echt worden geconfronteerd met antisemitisme in alledaagse situaties, zelfs in zeer alledaagse situaties die niet kunnen worden vermeden”, zei een van de auteurs van de studie, Daniel Poensgen, en voegde eraan toe: ” Telkens wanneer de meerderheid van de bevolking erover praat, heb ik het gevoel dat ze antisemitisme vaak zien als een probleem aan de politieke rand, of iets dat in de politieke sfeer gebeurt, bijvoorbeeld bij protesten, dat mensen kunnen vermijden. een heel ander verhaal vertellen.”

Verschillende percepties van antisemitisme

“Verschillen van perspectieven”, zo beschrijft het RIAS-onderzoek de kloof tussen de niet-joodse meerderheid en de door antisemitisme getroffen joodse minderheid. De perceptie van wat antisemitisme is en hoe het tot uiting komt, kan sterk verschillen, concludeerde het onderzoek. Een voorbeeld is de manier waarop de media spraken over de terroristische aanslag op een synagoge in Halle in 2019 als een ‘wake-up call’. Voor de getroffenen was het echter de realisatie van iets waar ze al jaren naar uitkeken.

Een ander voorbeeld is wanneer “antisemitisme altijd alleen het antisemitisme van anderen is”, zoals Poensgen het uitdrukte, verwijzend naar wanneer antisemitisme alleen wordt geuit als het politiek nuttig is, bijvoorbeeld om een ​​tegenstander in diskrediet te brengen. Ondertussen vatte een van de geïnterviewden van de enquête de joodse ervaring samen door te vragen: “Waar komt het niet vandaan?” Er zijn verschillende wereldbeelden die antisemitisme voortbrengen, en joodse mensen worden er allemaal tegelijkertijd mee geconfronteerd. Samen vormen ze “een groot dreigingsscenario”, zei Poensgen.

AJC: Antisemitisme steeds meer erkend als probleem

Er is steeds meer aandacht voor de perspectieven van mensen die getroffen zijn door antisemitisme, racisme en seksisme. Slachtoffers spreken zich ook meer uit. Dit lijkt de maatschappelijke percepties te veranderen: een onderzoek uitgevoerd door het Allensbach Institute (IFD Allensbach) namens het American Jewish Committee (AJC) Berlijn vorig jaar toonde aan dat 60% van de respondenten antisemitisme als een wijdverbreid probleem beschouwde. De federale regeringscommissaris voor het joodse leven in Duitsland en de strijd tegen antisemitisme Felix Klein was blij met het toegenomen bewustzijn van het probleem en merkte op dat toen hij in 2018 aantrad, slechts 20% van de respondenten zei antisemitisme als een wijdverbreid probleem te zien.

Daniel Poensgen vermoedt dat er veel veranderd is sinds het onderzoek eindigde in 2020. Maar hij voegde eraan toe: “Er zijn nog steeds veel benaderingen waarin de perspectieven van de getroffenen geen rol spelen, dat is iets dat ontbreekt.”

Poensgen haalde als voorbeeld het festival documenta 15 in Kassel aan, toen een van ’s werelds belangrijkste kunsttentoonstellingen aanstootgevende antisemitische karikaturen vertoonde die in een kunstwerk waren ingebed voordat ze uiteindelijk werden verwijderd. “De joodse gemeenschap in Kassel speelde nauwelijks een rol in het publieke debat”, zei Poensgen. Hoewel individuele joodse stemmen aan het woord kwamen, ontbrak het systematisch opnemen van joodse perspectieven.

Hoe veilig zijn joden in Duitsland?

De 150 interviews in het onderzoek maken duidelijk: de realiteit voor joden verschilt sterk van die van degenen die niet met antisemitisme worden geconfronteerd. “Elke dag moeten degenen die door antisemitisme worden getroffen een afweging maken tussen enerzijds hun toewijding aan hun joodse identiteit en anderzijds een manier van leven die het risico op antisemitische incidenten minimaliseert”, aldus het RIAS-rapport. Dat gaat over de beveiliging van bijvoorbeeld synagogen en joodse kleuterscholen, maar ook over de vraag hoe openlijk joodse symbolen worden gedragen.

“Over het algemeen hoop ik dat een sterkere overweging van de perspectieven van de getroffenen helpt om de alledaagse aard van antisemitisme meer onder het publieke bewustzijn te brengen”, concludeerde Poensgen. “Ik hoop ook dat antisemitische acties serieuzer worden genomen, zelfs als ze de drempel van strafrechtelijke aansprakelijkheid niet overschrijden.”

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.

