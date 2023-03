China organiseert momenteel voor het eerst in drie jaar honderden persoonlijke banenbeurzen – nog een teken dat het draconische zero-COVID-beleid van president Xi Jinping verleden tijd is.

De evenementen zitten bomvol. De meest krappe arbeidsmarkt sinds jaren geeft werkgevers het voordeel, terwijl de concurrentie tussen de vele kandidaten hevig is.

Nu het land weer opengaat, is de werkloosheid – die tijdens het eerste jaar van de pandemie een piek bereikte van 6,2% en opnieuw in mei vorig jaar (6,1%) – op weg om te dalen. Maar analisten zeggen dat het herstel van de arbeidsmarkt ongelijkmatig kan zijn, aangezien verschillende sectoren van de op één na grootste economie ter wereld met verschillende snelheden herstellen.

Jeugdwerkloosheid is echter een belangrijk knelpunt voor Beijing. Naar internationale maatstaven was het werkloosheidscijfer onder jonge Chinezen in stedelijke gebieden al hoog voordat het virus toesloeg met ongeveer 13% en bereikte afgelopen juli een hoogtepunt toen bijna 1 op de 5 van de 15- tot 24-jarigen werkloos was.

Een baan vinden is een zware klus voor jonge Chinezen

“Dit is waarschijnlijk de slechtste tijd in de afgelopen twee decennia voor jonge mensen in China om werk terug te vinden of hun eerste baan te vinden”, vertelde Kevin Lin, een onderzoeker en hoofdredacteur van Asian Labour Review, aan DW.

Twintig jaar ongekende groei in China zorgde voor enorm veel banen. Maar toen het land overging van goedkope productie naar een diensteneconomie die wordt gedomineerd door hightech-export, steeg de jeugdwerkloosheid veel sneller dan in andere demografische categorieën.

Om het nog erger te maken, kondigde Peking tijdens de pandemie hardhandig optreden aan tegen de technologie-, onderwijs-, amusements- en vastgoedsector, wat leidde tot grootschalige ontslagen.

Gaming-gigant Tencent, online retailer Alibaba en social media-bedrijf Weibo – grote werkgevers van jonge, hoogopgeleide Chinese werknemers – hebben de afgelopen maanden allemaal ontslagen aangekondigd. Toen de vastgoedcrisis in 2021 door het schuldenschandaal in China Evergrande greep, ontsloeg een vastgoedontwikkelaar vorig jaar 90% van zijn personeel.

“Aangezien de particuliere sector de belangrijkste motor is voor het creëren van banen, zal de werkgelegenheidssituatie voor Chinese jongeren uiteindelijk afhangen van de vraag of het post-COVID-beleid de particuliere sector effectief kan ondersteunen en hoeveel vertrouwen particuliere ondernemers hebben in het huidige zakelijke klimaat”, aldus Zhao Litao. , vertelde een senior research fellow aan het East Asian Institute, National University of Singapore, aan DW.

Een vertragende wereldeconomie, waarvan veel economen verwachten dat deze later dit jaar in een recessie zal belanden, zal de vraag naar Chinese exportproducten waarschijnlijk belemmeren. Er blijven ook twijfels over hoe snel de heropening van China kan toenemen terwijl het virus nog steeds een bedreiging vormt.

Onderwijs in China bood een ‘vasthoudpatroon’ voor de jeugd

Sommigen denken dat Peking de ware omvang van de jeugdwerkloosheid al tientallen jaren heeft verborgen, wat wijst op een poging om het aantal inschrijvingen voor universiteiten te stimuleren na de Aziatische financiële crisis van eind jaren negentig, toen het aantal nieuwe studenten in één jaar tijd met meer dan 40% toenam.

Tegen 2021 waren ongeveer 44 miljoen niet-gegradueerde studenten ingeschreven voor opleidingen aan openbare hogescholen en universiteiten in China, vergeleken met ongeveer 4 miljoen rond de eeuwwisseling.

“Voor degenen zonder diploma’s voor de universiteit, leren beroepsscholen niets en zijn ze gewoon een ander deel van het vasthoudpatroon”, zegt Dorothy J. Solinger, emeritus professor, Afdeling Politieke Wetenschappen, aan de Universiteit van Californië, Irvine.

“Er moet serieuze aandacht worden besteed aan het afstemmen van het onderwijssysteem op de aangeboden banen”, voegde ze eraan toe.

De Chinese regering heeft maatregelen aangekondigd om bedrijven aan te moedigen jongere werknemers in dienst te nemen, door middel van opleidingssubsidies en meer leerlingstelsels. Jonge afgestudeerden kunnen ook financiering krijgen voor hun eigen startups.

Maar alle arbeidsmarkthervormingen en stimuleringsmaatregelen hebben tijd nodig om te weerklinken in een land met een bevolking van 1,4 miljard, terwijl de eerste prioriteit het uitroeien van COVID-19 was.

Nu de Chinese economie niet langer met dubbele cijfers groeit, begint de opwaartse mobiliteit ook om te keren, terwijl de concurrentie om banen heviger wordt in een samenleving waar de druk om te slagen hoog blijft.

Ambitie beknot, veel Chinezen zoeken andere opties

Tijdens de COVID-19-lockdowns begonnen veel jonge mensen echter het vooruitzicht van een carrière in het bedrijfsleven af ​​te wijzen – ze schuwden de ratrace naar lager betaald, meer voldoening gevend werk. Het fenomeen staat bekend als tang ping of plat liggen.

“Vlak liggen weerspiegelt een begrijpelijke stemming onder jonge werknemers die het proberen hebben opgegeven”, zei Lin. “De vraag is of ze het zich kunnen veroorloven om echt plat te liggen. China is geen verzorgingsstaat en heeft geen mechanismen om werkloze jongeren te ondersteunen.”

Tang ping markeert ook een omkering van een tijdperk waarin jonge arbeidsmigranten van het platteland van China naar grote steden verhuisden, met als enig doel hun gezin te onderhouden. Veel jongeren willen nu minder stress en meer vrije tijd.

De pandemie gaf veel jonge mensen de kans om social media influencers te worden Afbeelding: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun/AP/picture Alliance

De lange kloof tussen het beëindigen van het onderwijs en het starten van werk heeft hen de kans gegeven om hun levensdoelen opnieuw te prioriteren. Velen zijn kleine bedrijven begonnen, hebben vrijwilligerswerk gedaan in binnen- of buitenland of hebben ervoor gekozen om als freelancer te werken, legt Zhao uit.

“Dit weerspiegelt waardeveranderingen naarmate de Chinese samenleving en gezinnen meer accepteren van langzame en vertraagde toegang tot werk,” zei ze.

Het Chinese ambtenarenapparaat biedt weinig bescherming

Nu er minder banen in de particuliere sector beschikbaar zijn, leggen jonge Chinese afgestudeerden in recordaantallen het ambtenarenexamen af. Tot voor kort hadden ze de publieke sector gemeden.

Maar zelfs de belofte van werkzekerheid was van korte duur vanwege de enorme onrust veroorzaakt door COVID-19. De afgelopen drie jaar hebben de Chinese lokale overheden een groot deel van hun budget besteed aan de bestrijding van het virus en zijn ze gedwongen bezuinigingsmaatregelen te nemen, waaronder hun eigen grootschalige ontslagen.

Bewerkt door: Rob Mudge