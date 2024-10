Viola-Linea (van links), Anna (20) en Sarah (20) in hun eigen huis, met Herz von Bauer Paul (22) in hun leven. © RTL / Stefan Gregorius



„Als we vóór 20 jaar met ‚Bauer sucht Frau‘ zijn begonnen, hebben de jongste bouwers van de jubiläumsstaffel van dit jaar de kans gehad om twee jaar door te brengen. Het is zo’n genoegen voor ons om grote liefde te hebben! Dat is geen tol!“ , zegt moderator Inka Bause (55) voelt zich aangetrokken tot Landwirt Paul (22) in Saksen.

De 22 jaar brengen een sterke waardering met zich mee voor hun kinderen, Viola-Linea, Sarah (20) en Anna (20) auf. „Als je Mädels hebt, wil je er binnenkort meer zien, want ze zijn vers“, staat er in Richtung der Verkupplerin.

Alles moet gedaan worden met drie Mädels schon eine Ansage machen. Er is tenslotte iets nieuws, nu zal er een dame in die rechtbank wonen.

Kindergarder Sarah kan ook graag samen tijd doorbrengen. Na 22 jaar grondgebruik in een woning werd deze toch verbouwd.

„Ik weet dat het mijn eigen huis is, ik zou graag alles willen verbouwen en renoveren. Daarom zou ik hier graag mijn vakantie doorbrengen, omdat ik dan helemaal alleen zou zijn en ook graag een nieuw huis zou willen hebben en van alles zou willen genieten.“ zegt de 20-jarige eigenaar.