Chelsea’s clubrecord ondertekening van Enzo Fernandez sloot een oogverblindend optreden tegen Borussia Dortmund af door een jonge veldindringer zijn shirt te schenken.

De komst van £ 106,8 miljoen in januari won zijn strijd op het middenveld tegen Jude Bellingham toen de Blues BVB met 2-0 versloegen om door te gaan naar de kwartfinales van de Champions League.

AFP Fernandez schonk een jonge Chelsea-fan zijn shirt na de overwinning van de club op Dortmund

Getty Blues-middenvelder bracht de jongere in tranen na het gebaar

Getty Fernandez gaf de jonge pitchinvader vervolgens een knuffel nadat hij overmand was door emoties

De ploeg van Graham Potter ging de wedstrijd op Stamford Bridge in met een 1-0 achterstand vanaf de heenwedstrijd, maar doelpunten van Raheem Sterling en Kai Havertz hielden de West-Londenaren in de competitie.

En het was een invloedrijke prestatie van Fernandez, met de 22-jarige balbezitter (tien keer) meer dan wie dan ook.

Na het fulltime fluitsignaal kwam een ​​jonge Chelsea-fan het veld op waar hij naar de Argentijnse WK-winnaar schoot.

In plaats van uit de weg te gaan of stewards te vragen hem terug naar de tribune te leiden, stopte Fernandez in zijn sporen om de jongere zijn trui te schenken.

Overweldigd door de ervaring barstte de supporter vervolgens in tranen uit nadat hij overweldigd was door zijn emoties.

En Fernandez gaf hem snel een knuffel met stewards en kwam toen tussenbeide om de jongen terug te brengen naar zijn familie.

Getty Fernandez speelde dinsdagavond midden op het veld tegen Dortmund

Sinds hij eerder dit jaar overkwam van Benfica, is Fernandez begonnen aan alle zeven wedstrijden waarvoor hij beschikbaar was.

Maar hij heeft zich aangesloten bij een Chelsea-team in transitie met nieuwe spelers en een nieuwe manager, wat resulteerde in een inconsistente vorm waardoor ze tiende werden in de Premier League.

Fernandez heeft de Blues-fans echter gezegd geduld te hebben, aangezien hij erop stond dat Potter de juiste man voor de club is.

In een recent interview met de Telegraph zei hij: “Ik zou de fans willen aanmoedigen om geduld te hebben.

Getty Fernandez voegde zich bij de Blues van Benfica voor een Brits record van £ 106,8 miljoen

“We hebben hier veel nieuwe gezichten en het is een herstructurering van de club en de spelersstaf. Vertrouw ons.

“Vertrouw de spelers, vertrouw de staf in de achterkamer, vertrouw de manager.

“Vergeet nooit dat we jullie vertegenwoordigen, dat we wedstrijden proberen te winnen.”

De volgende stap voor Chelsea is een reis naar Leicester op zaterdag, waar ze drie opeenvolgende wedstrijden in alle competities willen winnen.