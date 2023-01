Jonas Eidevall: Arsenal-Chef stellt in Frage, ob die Bodenheizung in der Women’s Super League Priorität haben sollte | Fußball Nachrichten

Jonas Eidevall stimmt Emma Hayes zu, dass der Abbruch von WSL-Spielen wegen gefrorener Spielfelder „schlecht für die Liga“ ist, aber der Cheftrainer von Arsenal glaubt nicht, dass die Bodenheizung im Moment die Priorität sein sollte.

Die WSL-Action am vergangenen Wochenende wurde durch späte Verschiebungen und einen Spielabbruch aufgrund des eisigen Wetters getrübt – wobei die Saga als „dunkles Wochenende“ für den Frauenfußball gebrandmarkt wurde.

Das Spiel am Sonntag zwischen Chelsea und Liverpool wurde nach nur sechs Minuten abgebrochen, da die Bedingungen ein Risiko für die Sicherheit der Spieler darstellten, was die Manager Hayes und Matt Beard wütend machte, dass das Spiel überhaupt stattgefunden hatte.

Hayes sagte weiter, dass die WSL Zugang zu derselben Technologie haben sollte – wie zum Beispiel Bodenheizung – wie das Spiel der Männer, um weitere Verschiebungen zu vermeiden, aber Eidevall sagte, es seien verschiedene Faktoren zu berücksichtigen.

Höhepunkte des Super-League-Spiels der Frauen zwischen Arsenal und Chelsea



„Ich glaube nicht, dass das so einfach ist wie eine Fußbodenheizung“, sagte Eidevall vor dem Viertelfinale des Continental Cups von Arsenal gegen Aston Villa am Donnerstag.

„Ich denke, man muss es aus allen Investitionswinkeln betrachten. Man muss Prioritäten setzen, und es gibt so viele Dinge, in die wir im Moment gerne in den Frauenfußball investieren würden.

„Wenn Sie die Kosten für die Bodenheizung sehen und sie mit den Kosten für ein richtiges Akademiesystem vergleichen, um mehr britische Spieler zu entwickeln, ist es nicht leicht zu erkennen, wie Sie dieses Geld priorisieren.

„Im Leben im Allgemeinen ist es einfach, zu versuchen, das Thema des Tages zu beheben. Ich stimme Emma vollkommen zu. Was beim Chelsea-Spiel passiert ist, um diese Minuten zu spielen, war wirklich schlecht für die Liga.

„Aber wenn wir herauszoomen, müssen wir sehen, wo die Investitionsprioritäten liegen, und wir können keine emotionale Entscheidung treffen, weil dies gestern ein Problem war, in das das ganze Geld fließt. Das wird dem Frauenfußball nicht gut tun.

„Wir müssen langfristig gute Entscheidungen darüber treffen, wohin das Geld für den Frauenfußball fließen soll, und ich habe große Zweifel, dass es im Moment die Bodenheizung sein sollte.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Das WSL-Spiel zwischen Chelsea und Liverpool wurde nach nur sechs Minuten abgebrochen, nachdem festgestellt wurde, dass das Spielfeld unbespielbar war, und Sue Smith sagt, dass es nicht noch einmal passieren kann



„Langfristiger Plan ist, bei Emirates zu spielen“

Arsenals Reise nach Brighton, die live übertragen werden sollte Sky Sports, wurde am Sonntag um 16.11 Uhr verschoben, zwei Stunden und 34 Minuten vor der geplanten Anstoßzeit um 18.45 Uhr im Broadfield Stadium. Tottenhams Spiel gegen Leicester war ein weiteres Spiel, das den eisigen Bedingungen zum Opfer fiel.

Da das kalte Wetter diese Woche anhält, hat Arsenal angekündigt, dass am Donnerstagnachmittag, mehr als sieben Stunden vor der geplanten Anstoßzeit in Boreham Wood, eine „endgültige Entscheidung“ über das Heimspiel gegen Villa getroffen wird, um den Fans zu geben genügend Hinweis.

Der Klub aus Nord-London prüfte auch die Möglichkeit, das Spiel in das Emirates Stadium zu verlegen – den 60.000 Zuschauer fassenden Austragungsort, an dem in dieser Saison sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft gespielt haben –, aber dieses Szenario war aufgrund der „wesentlichen Wartung des Spielfelds“ nicht möglich.

Bild:

Arsenal wird über sieben Stunden vor dem Anpfiff eine Spielfeldinspektion durchführen





„Unser langfristiger Plan ist es, zu versuchen, dauerhaft in den Emiraten zu sein, das ist unser langfristiger Plan“, sagte Eidevall. „Aber ich glaube nicht, dass die Liga in einem Stadium ist, in dem man diese Anforderung an alle Vereine stellen kann.

„Einige Vereine haben diese Möglichkeit, aber was ist mit neu aufgestiegenen Teams aus der Meisterschaft? Wie schnell können Sie diese Stadionanforderungen erfüllen? Vielleicht prüfen wir das langfristig.

„Vielleicht müssen wir prüfen, welche Stadionanforderungen es gibt, um in der Liga zu spielen. Aber es gibt Teams in der WSL und der Meisterschaft, die Zeit brauchen würden, um das zu erfüllen, also können wir das morgen nicht tun.“

„Es könnte in, sagen wir, fünf Jahren erledigt sein. Die Liga könnte sagen: ‚Das ist die Anforderung, sie wird ab diesem Datum in Kraft treten, und jetzt hat jeder eine bestimmte Zeit, um sie zu erfüllen. Wenn Sie spielen möchten Liga müssen Sie diese Anforderung erfüllen.‘

„Ich denke, das wäre vernünftig. Alle Ligen auf der ganzen Welt haben Stadionanforderungen, das muss die Liga regeln.“

„Menschen nutzen Verschiebungsregeln“

Eidevall schlug jedoch vor, dass die WSL viel klarere Regeln für Verschiebungen brauche.

„Die Liga ist in dieser Hinsicht wirklich schwach, da es sich um eine Liga handelt, in der jedes Jahr viele Spiele aus verschiedenen Gründen verschoben werden“, sagte er.

„Es gibt keine klare Regelung, was mit verschobenen Spielen passiert – wann spielen wir sie? Werden sie auf einer Seite des Transferfensters gespielt? Welche Mannschaft hat ein Mitspracherecht darüber, wann es gespielt wird?

„Die Leute nutzen es aus und die Leute haben es letztes Jahr ausgenutzt, und ich war wütend darüber. Die Regeln müssen klar sein. Wenn ein Spiel auf einen Sonntag verschoben wird, können Sie dann nicht auf einen Montag spielen?

„Vielleicht gibt es dafür einen Grund, aber warum sollte es drei Monate später gespielt werden? Es sollte transparent sein und einen angemessenen Prozess haben.“

Bild:

Arsenal spielt am Donnerstagabend im Meadow Park in Boreham Wood gegen Aston Villa





Christiansen: Nach dem letzten Wochenende müssen wir handeln

Everton-Mittelfeldspielerin Izzy Christiansen hat Maßnahmen gefordert, um die Anzahl der Frauen-Super-League-Spiele anzugehen, die nach „einem dunklen Wochenende“ für das Frauenspiel durch schlechtes Wetter verloren wurden.

Das Spiel zwischen Chelsea und Liverpool, Kingsmeadow, wurde zwei Stunden vor dem Anpfiff um 12:30 Uhr einer Platzinspektion unterzogen, aber nachdem Blues-Mittelfeldspielerin Erin Cuthbert in der fünften Minute schwer gestürzt war, hielt Schiedsrichter Neil Hair das Spielfeld für unbespielbar und brach das Spiel ab.

Christiansen sagte, dass eine langfristige Lösung erforderlich ist, um eine Wiederholung der „schockierenden“ Situation in Kingsmeadow zu vermeiden und die Dynamik und Integrität des Spiels nicht zu beeinträchtigen, das nach dem Erfolg der Lionesses im vergangenen Sommer exponentiell gewachsen ist.

Bild:

Bodenpersonal in Kingsmeadow versucht, vor dem WSL-Spiel zwischen Chelsea und Liverpool Eis vom Spielfeld zu entfernen





„Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, möglicherweise eine Untersuchung darüber, was tatsächlich passiert ist und warum und wie der FA und die Clubs vorgehen, um sicherzustellen, dass dies in Zukunft nicht noch einmal passiert“, sagte Christiansen Sky Sports.

„Ohne wie ein gebrochener Rekord zu klingen, das Wetter in England ist zu dieser Jahreszeit kalt, daher müssen Entscheidungen für Vereine des FA getroffen werden, die den Fortgang der Spiele ermöglichen, denn wir sprechen erneut über die Planung im Frauenkalender und Rückstand an Spielen gegen Ende der Saison – und das führt wieder zu einem Problem des Spielerwohls.

„Apropos Spielerwohl, im Frauenfußball sind wir es gewohnt, uns mit viel mehr Problemen zu befassen als mit dem Männerfußball und den Kämpfen in unserer Karriere.

„Ob ein Spiel läuft oder nicht, ist für viele Spieler aufgrund des Wetters oder anderer Umstände nichts Neues. Ich habe das Gefühl, dass wir als Spielerinnen daran gewöhnt sind, die Ungewissheit rund um Spiele.

Die Pitch Inspection Guidance des FA Wenn Sie es mit Elementen wie Frost oder Eis zu tun haben, denken Sie daran, dass die höchste Temperatur des Tages normalerweise um die Mittagszeit ist. Holen Sie sich bei Bedarf eine Prognose der prognostizierten Temperatur für den Zeitpunkt, zu dem das Spiel zu Ende gehen soll – Die Arbeitskräfte, die dem Heimverein zur Verfügung stehen, um alle notwendigen Arbeiten auszuführen, um den Platz bespielbar zu machen – Die Zeit, zu der der Gastclub seine Reise antreten soll – Setzen Sie sich mit Managern in Verbindung, um die Gedanken beider Clubs zu beurteilen Denken Sie daran, die Entscheidung, ob das Spiel gespielt wird, liegt beim Schiedsrichter.

„Wir sprechen von einem wirklich dunklen Wochenende in der WSL, an dem ein Mangel an Klarheit, ein Mangel an Entscheidungsfindung dargestellt hat, wo sich das Spiel im Moment befindet, und es ist eine wirklich besorgniserregende Situation für uns als Spieler und auch für die Behörden dass das passiert ist, und das Rampenlicht, das auf dem Frauenfussball steht und im Moment heller denn je ist.

„Man kann es nicht über Nacht ändern, es muss eine langfristige Lösung sein. Das darf in der nächsten Saison nicht wieder passieren. Im Moment müssen meiner Meinung nach bessere Entscheidungen getroffen werden, fundiertere Entscheidungen, die schützen nicht nur die Spieler, sondern das Spiel und seine Integrität, denn ein Spiel, das sechs Minuten nach Beginn abgebrochen wird, bringt das Spiel meiner Meinung nach wirklich, wirklich zurück.

„Das Spiel Arsenal-Brighton wurde früher abgesagt und das Spiel Tottenham-Leicester wurde mit einer Frist von etwa 24 Stunden abgesagt. Ich denke, das passiert immer noch im Männerfußball der unteren Liga, also denke ich, dass wir hier realistisch sein müssen , gibt es einfach nicht genug Stadien mit Fußbodenheizung und höheren Spezifikationen, die es ermöglichen, Spiele bei jedem Wetter durchzuführen.

„Wir verstehen, dass der Frauenfußball noch nicht da ist. Aber ein Spiel, das angepfiffen und dann nach sechs Minuten abgebrochen wird, ist ein dunkler Tag für den Frauenfußball.“

Ein Sprecher der Women’s Super League sagte: „Wir haben hart mit den Vereinen und den Spieloffiziellen zusammengearbeitet, um das Barclay’s Women’s Super League-Spiel zwischen Chelsea und Liverpool wie geplant sicher zu spielen. Nach Inspektionen vor dem Spiel wurde das Spielfeld bis zum Spieltag als bespielbar eingestuft Schiedsrichter.

„Kurz nach dem Anpfiff entschied der Schiedsrichter jedoch, das Spiel abzubrechen, um die Sicherheit der Spieler zu schützen, was von größter Bedeutung ist. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Fans, die zum Spiel angereist sind. Das Spiel wird nachgeholt zu gegebener Zeit.“