Jonah Hillist die Ex-Freundin Sarah Brady behauptet, der Star habe sie während ihrer Beziehung emotional missbraucht.

Am 6. Juli teilte die 26-jährige kalifornische Surferin auf Instagram ein professionelles Foto von sich selbst, wie sie ein weißes, tiefes Crop-Top und einen passenden Minirock trägt, während sie vor einigen Kakteen steht, und schreibt: „Wiederbelebung eines Bildes, das ich auf Wunsch von a aufgenommen habe.“ frauenfeindlicher Narzisst.

Brady, die zwischen 2021 und 2022 mit Hill zusammen war, schrieb am 7. Juli in ihrer Instagram-Story: „Jemand, der ein emotional missbräuchlicher Partner ist, bedeutet nicht, dass er ein schrecklicher Mensch ist (oft ist das auf sein eigenes Trauma zurückzuführen), und gleichzeitig ist es so.“ Das heißt nicht, dass es in Ordnung ist.

Brady teilte in ihrer Instagram-Story mehrere Screenshots vergangener angeblicher Online-Gespräche mit dem Ihr Leute Schauspieler, 39, darunter eines, in dem er sie angeblich gebeten hatte, Fotos von sich selbst beim Surfen im Badeanzug von ihrem Instagram zu entfernen, was sie auch tat. Angeblich teilte er ihr im Dezember 2021 per Textnachricht mit, dass es ihm „unwohl“ sei, dass sie solche Bilder poste, und dass er sich mit einer Reihe anderer Dinge nicht wohl fühle.