Jon und Kate Gosselins Tochter Mady kritisiert falsche Erzählungen

Mady Gosselin verteidigt ihre Familie.

Jon Gosselin Und Kate Gosselin’s 22-jährige Tochter nutzte die sozialen Medien, um ihrer Frustration über falsche Erzählungen Ausdruck zu verleihen, die über ihre Brüder und Schwestern verbreitet wurden, die als Kleinkinder in der TLC-Reality-Serie berühmt wurden Jon & Kate plus 8.

„Dies ist das einzige Mal, dass ich das ansprechen werde, weil es mich über den Rand schickt“, begann Mady in ihrem TikTok-Video vom 4. Februar. „Die Rhetorik in so vielen meiner Kommentare über Kindheitstraumata und Heilung und was auch immer Sie über meine Familie, mein Leben, meine Eltern, was auch immer sagen wollen, geht Sie nichts an.“

Sie erklärte, dass das Online-Geschwätz extrem schädlich sein kann, da sie und ihre sieben Geschwister –Cara22- und 18-jährige Sechslinge, Aaden, Collin, Joel, Alexis, HannahUnd Lea– wachsen auf und navigieren durch die Welt.

Mady fuhr fort: „Wie bei jeder anderen Person auf der ganzen Welt geht es niemanden etwas an, womit sie sich hinter verschlossenen Türen befassen [and] wenn sie nicht wollen, dass es deine Sache ist.“