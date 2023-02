Washington

CNN

—



Senator Jon Tester uit Montana kondigde woensdagochtend aan dat hij in 2024 herverkiezing zal zoeken, wat een boost geeft aan de hoop van de Democraten om de Senaat te behouden.

“Het is officieel. Ik ben kandidaat voor herverkiezing,’ Tester getweet. “Montanans hebben een strijder nodig die onze regering verantwoordelijk houdt en eist dat Washington opkomt voor veteranen en lagere kosten voor gezinnen. Ik zal altijd vechten om onze Montana-waarden te verdedigen. Laten we aan de slag gaan.”

Tester is een van de vele democratische senatoren in rode en paarse staten die deze cyclus waarschijnlijk voor concurrentie-uitdagingen komen te staan. Samen met senator Joe Manchin uit West Virginia was Tester een van de belangrijkste gevestigde exploitanten die door de partijleiding werd aangespoord om herverkiezing te zoeken.

In reactie op de aankondiging kwam het Nationale Republikeinse Senaatscomité snel in actie om Tester te binden aan president Joe Biden in de dieprode staat, en noemde hem de ‘favoriete senator’ van de president.

Democraten hebben een moeilijke weg om hun krappe 51-49 meerderheid te behouden, met 23 zetels te verdedigen in vergelijking met slechts 11 voor de GOP.

Bovendien zullen ze democratische zetels moeten behouden in GOP-terrein, zoals in Ohio en West Virginia – om nog maar te zwijgen van hun zetels in swingstaten zoals Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en Nevada. De kaart biedt hen weinig ophaalmogelijkheden, aangezien Republikeinse gevestigde exploitanten meestal actief zijn in robijnrode staten of staten die trending zijn naar de GOP, zoals Florida.

Tester heeft bijna $ 3 miljoen op zijn Senaatscampagneaccount terwijl hij zich voorbereidt op de campagne.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende achtergrondinformatie.