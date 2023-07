Jon Rahm stellte zuvor die PGA Tour in Frage, nachdem sie mit der Schockankündigung des letzten Monats beim Public Investment Fund (PIF) umgegangen war, sprach sich jedoch vor den Open für Kommissar Jay Monahan aus – schauen Sie sich die ganze Woche über live auf Sky Sports Golf an

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Jon Rahm behauptet, dass er keine Belohnung dafür erwarte, dass er der PGA Tour während des LIV-Golf-Exodus treu geblieben sei

Jon Rahm behauptet, dass er keine Belohnung dafür erwarte, dass er der PGA Tour während des LIV-Golf-Exodus treu geblieben sei

Masters-Champion Jon Rahm hat Vorschläge heruntergespielt, dass PGA-Tour-Spieler finanziell dafür entschädigt werden sollten, dass sie der Tour treu bleiben, anstatt sich LIV Golf anzuschließen.

Die PGA Tour gab letzten Monat eine Rahmenvereinbarung mit der DP World Tour und dem Public Investment Fund (PIF) bekannt, die LIV Golf finanzieren, um zu versuchen, den Herrensport zu vereinheitlichen und Rechtsstreitigkeiten zwischen den Touren zu beenden.

Cameron Smith, Dustin Johnson, Brooks Koepka und Bryson DeChambeau gehörten zu denen, die letztes Jahr auf die von Saudi-Arabien unterstützte Rennstrecke wechselten, während Spieler wie Rahm und Rory McIlroy der PGA Tour treu blieben.

Jon Rahm, der seinen zweiten großen Saisonsieg anstrebt, wird in den ersten beiden Runden bei Royal Liverpool an der Seite von Rory McIlroy und Justin Rose spielen

„Ich verstehe, dass die PGA Tour etwas für die Spieler tun möchte, die geholfen haben und auf der PGA Tour geblieben sind, aber gleichzeitig – und ich bin der Erste, der das sagt – wurde ich zu nichts gezwungen“, sagte Rahm in seiner Pressekonferenz vor dem Turnier vor The Open.

„Es war meine Entscheidung, zu bleiben. Glaube ich, dass sie es unbedingt sein sollten und dass es eine Entschädigung geben muss? Nein. Ich bin einfach geblieben, weil ich denke, dass es die beste Wahl für mich selbst und für den Golfsport ist, den ich spielen möchte. Nachdem das gesagt ist.“ , wenn sie es tun wollen, werde ich nicht nein sagen!

„Wir hatten alle die Chance, zum LIV zu gehen und das Geld zu nehmen, und wir haben uns aus irgendeinem Grund dafür entschieden, bei der PGA Tour zu bleiben. Wie ich bereits gesagt habe, verdiene ich bereits einen erstaunlichen Lebensunterhalt mit dem, was ich tue. Das tue ich.“ Ich bin äußerst dankbar, und das alles geschah aufgrund der Plattform, die mir die PGA Tour bot.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Das ehemalige One Direction-Mitglied Niall Horan spricht mit Di Stewart über eine neue Initiative, die seine Managementgesellschaft gestartet hat, um Menschen das Golfspielen zu erleichtern. Das ehemalige One Direction-Mitglied Niall Horan spricht mit Di Stewart über eine neue Initiative, die seine Managementgesellschaft gestartet hat, um Menschen das Golfspielen zu erleichtern.

„Meiner Meinung nach haben sie genug für mich getan und ihr Fokus sollte auf der Verbesserung der PGA Tour und des Golfspiels für zukünftige Generationen liegen.“

Rahm sagte kurz nach der schockierenden Ankündigung im letzten Monat, dass die Spieler der PGA Tour ein Gefühl des „Verrats“ seitens des Managements verspürten, weil sie mit der Vereinbarung umgegangen waren, betonte jedoch, dass er immer noch dem Kommissar der PGA Tour, Jay Monahan, vertraue.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Cameron Smith, Titelverteidiger der Open, denkt über seinen Sieg bei der 150. Open Championship in St. Andrews nach und behauptet, dass er dieses Jahr vor dem Turnier im Royal Liverpool ein besserer Golfer sei. Cameron Smith, Titelverteidiger der Open, denkt über seinen Sieg bei der 150. Open Championship in St. Andrews nach und behauptet, dass er dieses Jahr vor dem Turnier im Royal Liverpool ein besserer Golfer sei.

„Ich denke, dass die Wendung des Managements der PGA Tour, ohne dass wir es wussten, sehr unerwartet war, aber ich denke immer noch, dass er großartige Arbeit geleistet hat“, fügte Rahm hinzu. „Gerade jetzt, nachdem das passiert ist, halte ich es nur für fair, ihnen den richtigen Zeitpunkt zu geben, die Dinge zu klären.

„Ich denke immer noch, dass ihnen (dem PGA Tour-Vorstand) das Wohl der Spieler am Herzen liegt. Alles, was wir im Moment haben, ist eine Rahmenvereinbarung. Es ist eine Vereinbarung, eine Vereinbarung zu treffen. Wir haben im Moment wirklich nichts zu tun.“ sagen oder beurteilen können, was sie getan haben.

Das offene Live Weiter leben

„Er hat noch all die Zeit, diese Vereinbarung auszuarbeiten, um im Grunde zu beweisen, dass dies die richtige Entscheidung war.“

Koepka: „Keine Kluft“ zwischen den Spielern

Koepka spielte am Montag eine Übungsrunde mit Ryder-Cup-Kapitän Zach Johnson, bevor er diesen September voraussichtlich für das Team USA in Rom antreten wird, wobei der fünfmalige Major-Champion keine Feindseligkeit gegenüber Spielern aus zuvor rivalisierenden Rennstrecken verspürte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Brooks Koepka sagt, dass die Leute vor der Open Championship ein Recht auf ihre eigene Meinung über LIV-Spieler haben, glaubt aber, dass die Spieler nicht gespalten sein werden. Brooks Koepka sagt, dass die Leute vor der Open Championship ein Recht auf ihre eigene Meinung über LIV-Spieler haben, glaubt aber, dass die Spieler nicht gespalten sein werden.

„Ich habe nicht genug Informationen darüber, um überhaupt zu wissen, wie man sich fühlt und was man denkt“, sagte Koepka in seiner Pressekonferenz. „Das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten kommen, würde ich sagen.“

„Ich war schon immer mit all diesen (PGA Tour)-Leuten befreundet. Es sei denn, sie sagen es hinter meinem Rücken. Ich kenne niemanden, der extrem sauer auf mich ist. Wir sehen uns immer noch. Nur weil es eine Kluft gibt.“ Bei LIV und der PGA Tour bedeutet das nicht, dass die Spieler tatsächlich gespalten sind – ich glaube nicht, dass das überhaupt der Fall ist.

„Es gibt eine Menge Was-wäre-wenns und Szenarien, und nichts ist endgültig. Man zählt den Gewinner hier am Samstag nicht, nur weil er an der Spitze der Bestenliste steht. Man wartet bis Sonntag, um das herauszufinden. Wenn alles gesagt ist.“ und fertig, wir werden sehen, was passiert.

Brooks Koepka spielt in den ersten beiden Runden neben Patrick Cantlay und Hideki Matsuyama

Koepka strebt seinen zweiten großen Saisonsieg an, nachdem er im Mai beim Masters Zweiter geworden war und im Mai die PGA-Meisterschaft gewonnen hatte. Der Amerikaner besteht jedoch darauf, dass der fünfte große Sieg nicht der Beginn einer neuen Ära für seine Karriere ist.

„Ich weiß nicht, ob ich es wirklich als die zweite Etappe meiner Karriere betrachten könnte“, fügte Koepka hinzu. „(Ich bin) 33, wahrscheinlich mitten in meiner Blütezeit. Ich habe das Gefühl, dass ich genauso gut spiele (wie bei der PGA). Ich fühle mich immer noch ziemlich diszipliniert und konzentriert. Das Spiel ist da. Ich habe geübt.“ ziemlich viel. Wir werden sehen, wie die Woche verläuft.“

Verfolgen Sie die 151. Open die ganze Woche über exklusiv live auf Sky Sports. Die Live-Berichterstattung über die Eröffnungsrunde beginnt am Donnerstag ab 6.30 Uhr auf Sky Sports Golf.