Der NBA-Spieler James Johnson glaubt, dass er Jon Jones mit nur einem Jahr Training schlagen kann.

Der UFC-Schwergewichts-Champion bereitet sich darauf vor, seinen Titel am 11. November im Madison Square Garden in New York gegen seinen legendären Kollegen Stipe Miocic zu verteidigen.

3 Jones ist wohl der größte MMA-Kämpfer aller Zeiten Bildnachweis: Getty

„Bones“ ist derzeit nicht daran interessiert, gegen die nächste Welle von Schwergewichtskonkurrenten anzutreten und hofft, stattdessen einen Crossover-Kampf mit dem Box-Superstar Tyson Fury zu veranstalten.

Wenn das nicht klappt, könnte es als nächstes zu einem Überraschungskampf mit Johnson kommen.

Der NBA-Power-Forward ist zuversichtlich, dass seine 1,80 m große und 100 kg schwere Statur Jones Probleme bereiten wird, sobald er etwas Zeit damit verbringt, das Ringen zu erlernen.

Johnson ist ein lebenslanger Kampfkünstler mit einem schwarzen Gürtel im Karate.

Der 36-Jährige behauptet auch, im Kickboxen (20:0) und im MMA (7:0) ungeschlagen zu sein – seine Kämpfe sind jedoch außerhalb seiner Interviews nirgendwo dokumentiert.

„Ich glaube, ich könnte ihn wirklich schlagen“, sagte Johnson in der NBA Rookie Life-Show des ehemaligen NBA-Stars und heutigen Senders Ryan Hollins.

„Ich rocke mit Jones. Ich würde ein Jahr brauchen. Mein Standup-Spiel ist großartig, aber was wir alle über Jones wissen, ist, dass er ein College-Wrestler ist – wirklich gut am Boden und das ist nicht meine Stärke.“

„Ich glaube, ich könnte ihn tatsächlich schlagen. Aber wie gesagt, mit einem Jahr Verteidigungstraining. Ich brauche einfach Bodenverteidigung.“

3 Johnson ist ein 14-jähriger NBA-Veteran Bildnachweis: Getty

3 Und er sieht sich selbst als Kämpfer Bildnachweis: Getty

„Er fing an zu lernen, wie man Hände und Füße benutzt – was? – nach dem College? Ich schlage und trete seit meinem fünften oder sechsten Lebensjahr.

„Das Gleiche gilt für mich, das Gegenteil gilt für ihn, weil er schon so lange ringt. Ich lerne alle seine Wrestling-Bewegungen – solange ich ihn davon abhalten kann, auf den Boden zu fallen, gewinne ich.“

Jones ist tief im Lager und wird wahrscheinlich nicht auf Johnsons Aufruf reagieren.

Allerdings könnte es für die MMA-Ikone interessant sein, eine Menge Geld zu verdienen, um einen NBA-Star, der Müll redet, zum Schweigen zu bringen, wenn er sich später in diesem Jahr mit Miocic auseinandersetzt.