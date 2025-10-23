Jon Bon Jovi wird wieder mehrere Konzerte spielen. Bild: Emma McIntyre/Getty Images für The Recording Academy

Musik

Jon Bon Jovi ist in wenigen Monaten wieder live zu sehen. Nach einer Stimmbandoperation geht er wieder mit seiner Band auf Tour. Das erste Konzert findet im Juli 2026 statt.

23. Oktober 2025, 08:32 23. Oktober 2025, 08:32

Folgen

Bon Jovi ist eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Die aus New Jersey stammende Gruppe um Frontmann Jon Bon Jovi fand sich Anfang der 1980er Jahre zusammen. Seitdem haben die Musiker mehr als 130 Millionen Alben verkauft. Zu ihren großen Hits zählen „Keep the Faith“ und „Livin‘ on a Prayer“.

Im Jahr 2022 herrschte große Sorge um den Sänger, da er sich einer Stimmbandoperation unterziehen musste. Das neue Album „Forever“ erschien schließlich im Jahr 2024. Bon Jovi feierten ihr 40-jähriges Jubiläum. Und nun kündigen sie zur Freude ihrer Fans die „Forever“-Tour an.

Bon Jovi: Tourdaten für 2026

Die Band Bon Jovi teilt alle Termine für ihre Tour im nächsten Jahr auf dem offiziellen Instagram-Account. In der Ankündigung heißt es: „Die Neuigkeiten, auf die wir alle gewartet haben … Wir sind zurück auf der ‚Bon Jovi Forever Tour‘!“ Die Rockgruppe wird 2026 hier auf der Bühne stehen:

7. Juli, New York, Madison Square Garden

9. Juli New York, Madison Square Garden

12. Juli New York, Madison Square Garden

14. Juli New York, Madison Square Garden

28. August, Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

30. August, Dublin, Croke Park

4. September, London, Wembley-Stadion

Damit ist klar, dass Jon Bon Jovi mit seiner Gruppe vorerst keine Konzerte in Deutschland geben wird. Aber Fans können ihn zumindest unter anderem in Großbritannien und Irland sehen.

Bon Jovi: Wann und wo beginnt der Kartenvorverkauf?

Wie die Band selbst bekannt gibt, startet am 27. Oktober um 10 Uhr der exklusive Fan-Vorverkauf für die USA. Anmelden könnt ihr euch dafür auf bonjovi.com. Der allgemeine Verkauf beginnt jedoch am 31. Oktober um 10 Uhr

Eine Besonderheit gibt es bei den Messen in Großbritannien und Irland. Um am Vorverkauf teilzunehmen, müssen Fans das Album „Forever (Legendary Edition)“ im offiziellen Store der Band vorbestellen.

Somit kann sich jeder Interessierte seine ersten Tickets sichern. Der Vorverkauf beginnt am 28. Oktober um 9 Uhr und der allgemeine Verkauf am 31. Oktober, wie in den USA. Wie viel die Tickets kosten werden, ist noch nicht bekannt.

Jon Bon Jovi wird vor Tourbeginn emotional

Auf der Website der Gruppe heißt es in einem Statement von Frontmann Jon Bon Jovi: „Diese Ankündigung ist eine große Freude.“ Es sei vor allem eine „Freude, dass wir diese Nächte wieder gemeinsam verbringen können.“

Er ist den Fans und der Band dankbar, dass sie ihm die Zeit gegeben haben, gesund zu werden. „Ich bin bereit und aufgeregt“, teilt der 63-Jährige mit. Die Musiker kehren nach der Stimmbandoperation ihres Frontmanns und seiner anschließenden Genesung auf die große Bühne zurück.