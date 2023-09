CNN

—



Jom Kippur, der Versöhnungstag, gilt für Menschen, die Judentum praktizieren, als der heiligste Tag des Jahres.

Der Feiertag erstreckt sich technisch gesehen über zwei Kalendertage, da der jüdische Kalender dem Mondkalender folgt. Die Tage sind von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gekennzeichnet. Dieses Jahr beginnt es bei Sonnenuntergang am 24. September und dauert bis zum Abend des 25. September.

Jom Kippur schließt einen zehntägigen Zeitraum ab, der als „Tage der Ehrfurcht“ bekannt ist und mit dem jüdischen Neujahr, Rosch Haschana, beginnt.

Juden auf der ganzen Welt müssen das ganze Jahr über durch Anbetung und Gebet mit ihren Missetaten und Sünden konfrontiert werden, damit sie für ihre Verfehlungen büßen können. Mit Furcht und Staunen angesichts des Urteils Gottes suchen Juden um Vergebung. Dabei werden die Menschen dazu aufgerufen, sich über ihre Fehler und Fehler zu reflektieren.

Egal wie Sie den Tag verbringen, es ist eine Zeit, auf Ihre eigene Weise zu büßen, ob in der Synagoge oder zu Hause. Synagogen halten den ganzen Tag über Gottesdienste für praktizierende Juden ab, bei denen sie nachdenklich beten und entweder um Vergebung bitten oder ihr Bedauern über die im vergangenen Jahr begangenen Sünden zum Ausdruck bringen können. Sobald Sie gesühnt haben, beginnt das jüdische Neujahr vermutlich mit einem „reinen Tisch“, freigesprochen von vergangenen Verfehlungen.

Überlieferungen und Überlieferungen zufolge lassen sich die Ursprünge von Jom Kippur darauf zurückführen, dass Moses die alten Israeliten aus der Sklaverei führte, wie im Buch Exodus beschrieben. Er führte sie zum Berg Sinai, wo Moses selbst den Berg bestieg, um die Zehn Gebote von Gott zu empfangen. Als er mit den Tafeln zurückkam, stellte er fest, dass sein Volk ein falsches Idol anbetete, ein Goldenes Kalb. Moses zerstörte die Tafeln im Zorn, aber das Volk sühnte für seine Sünden, sodass Gott ihnen vergab.

Die meisten gläubigen Juden fasten an diesem Feiertag auch von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang und verzichten auf Nahrung und Wasser. Frömmere Mitglieder gehen über das Fasten hinaus und verzichten auch auf das Baden, das Tragen von Lederschuhen, den Genuss von Parfüms oder Lotionen und auf eheliche Beziehungen. Der Verzicht auf irdische und materielle Aktivitäten – in welchem ​​Ausmaß auch immer – symbolisiert eine Reinigung des Geistes, so dass die Verpflichtung zur Reue wahr und rein ist.

Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Für Kinder (in der Regel unter 13 Jahren) besteht keine Fastenpflicht. Auch Kranke und ältere Menschen sind davon ausgenommen. Auch schwangere und stillende Frauen können aus berechtigten medizinischen Gründen auf das Fasten verzichten, wenn sie dies wünschen. Dies ist keine Zeit für echte Bestrafung, sondern eher eine Zeit für ununterbrochenes Nachdenken.

Nach einem Tag der Reue und Besinnung ist es üblich, eine Mahlzeit zum „Fastenbrechen“ einzunehmen. Bei Sonnenuntergang treffen sich Familien, Gemeindemitglieder und Freunde zum gemeinsamen Essen, was das Ende des Feiertags signalisiert. In Nordamerika basiert die typische Frühstücksküche auf jüdischen Feinkostgerichten: Bagels, Lachs, Schmears und alle Beilagen. Und vergessen Sie nicht den Kaffeekuchen oder den jüdischen Apfelkuchen zum Nachtisch.

Wenn Sie kein Jude sind und Menschen, die Jom Kippur feiern, Ihre guten Wünsche übermitteln möchten, lautet die typische Begrüßung: „Fasten Sie ruhig.“ Oder Sie können sagen: „Fasten Sie gut.“