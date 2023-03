Minneapolis

CNN

—



Er gaat een lichte kilte door de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar de temperatuur is nog steeds te hoog voor de Federal Reserve.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in januari gedaald naar 10,8 miljoen. een daling van een naar boven herziene 11,23 miljoen in december, meldde het Bureau of Labor Statistics woensdag als onderdeel van zijn maandelijkse Job Openings and Labour Turnover Survey, of JOLTS.

De consensusschatting van economen was volgens Refinitiv voor 10,5 miljoen beschikbare vacatures in januari.

Uit het JOLTS-rapport van januari bleek dat het aannemen van personeel steeg van 6,25 miljoen naar 6,37 miljoen, het aantal ontslagen steeg van 1,48 miljoen naar 1,72 miljoen en het aantal ontslagen daalde van 4,09 miljoen naar 3,89 miljoen.

Die verschuivingen wijzen op een afkoelende arbeidsmarkt. Door de aanhoudende onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod van werknemers bleef de Amerikaanse arbeidsmarkt in januari krap – en dat is niet waar de Federal Reserve naar op zoek is in haar pogingen om de economie af te koelen.

“Hoewel het JOLTS-rapport van januari laat zien dat vacatures de goede kant opgaan voor de Fed, is de daling veel te bescheiden om te overtuigen dat de omstandigheden op de arbeidsmarkt voldoende afkoelen om de inflatie te doen dalen”, schreven economen van Oxford Economics in een woensdag gepubliceerde verklaring. “De Fed zal meer gewicht hechten aan het werkgelegenheidsrapport van vrijdag, maar de tekenen blijven wijzen op (kwartaal) renteverhogingen tijdens elk van de volgende drie (Federal Open Market Committee) vergaderingen.”

De Fed blijft goed op de hoogte van het maandelijkse JOLTS-rapport, aangezien de gegevens kunnen dienen als een proxy voor de vraag op de arbeidsmarkt. Fed-functionarissen hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat een krappe arbeidsmarkt opwaartse druk op de lonen en daarmee op de inflatie zou kunnen houden.

“Houdt ermee op, ze gaan langzaam achteruit”, zei Kris Mitchener, een professor economie aan de Santa Clara University, in een interview. “Stoppen is belangrijk omdat ze ons iets vertellen over hoe werknemers hun relatieve onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt zien en (of) ze externe opties hebben.”

In januari waren dat er bijna 1,9 beschikbare banen voor elke werkzoekende.

Er groeien echter zorgen over de betrouwbaarheid van de JOLTS-gegevens. De respons op de enquête is de afgelopen 10 jaar meer dan gehalveerd, een vrije val die tijdens de pandemie alleen maar versnelde. In december was het responspercentage 31,1%, tegen 56,4% in februari 2020 en 69% in januari 2013.

Vacatures, zoals vastgelegd in de JOLTS-gegevens, zijn met 10% gedaald sinds hun recordpiek van 12,03 miljoen in maart 2022.

Onderzoeksgegevens uit de particuliere sector en online vacatures laten echter een aanzienlijk sterkere daling zien, zegt Julia Pollak, hoofdeconoom bij ZipRecruiter.

“We verwachten dat JOLTS-gegevens op een gegeven moment zullen volgen wat we zien in online vacatures, die met ongeveer 28% zijn gedaald sinds de Fed in juni met haar enorme renteverhogingen begon”, vertelde Pollak aan CNN.

De online vacatures zijn gestaag gedaald, maar blijven met ongeveer 16% ruim boven het niveau van vóór de pandemie, zei ze.

Toch geven sommige aspecten van het JOLTS-rapport – met name de ontslagactiviteit – aan dat er een vertraging op de arbeidsmarkt optreedt, merkte ze woensdag op.

De geschatte 1,72 miljoen ontslagen in januari markeren een merkbare ommekeer ten opzichte van trends van twee jaar toen de maandelijkse niveaus gemiddeld 1,44 miljoen bedroegen en niet boven de 1,63 miljoen kwamen, blijkt uit BLS-gegevens.

“De grote stijging tot 1,7 miljoen (in januari) brengt hen dichter bij het pre-pandemische gemiddelde van 1,9 miljoen en suggereert dat de periode van ongekende werkzekerheid voor Amerikaanse arbeiders ten einde loopt”, zei Pollak.

Het JOLTS-rapport viel net toen Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Congres zat voor de tweede dag van zijn halfjaarlijkse getuigenis over het monetaire beleid.

De forse renteverhogingen van de Fed vorig jaar lijken te hebben bijgedragen aan enige vertraging van de Amerikaanse economie, zei Powell, waarbij hij opmerkte dat de activiteit in de woningsector afzwakte en de bedrijfsinvesteringen daalden. De arbeidsmarkt blijft echter “extreem krap”, zei hij.

Powell herhaalde tijdens zijn getuigenis woensdag voor het House Financial Services Committee dat Fed-functionarissen de “totaliteit van de gegevens” zullen beoordelen bij het evalueren van de omvang en het tempo van toekomstige monetaire beleidsmaatregelen, inclusief wat er over twee weken zou kunnen komen.

Een belangrijk stuk gegevens komt vrijdag wanneer de BLS zijn banenrapport voor februari publiceert. Economen verwachten een maandelijkse banengroei van 205.000, wat een grote daling zou zijn ten opzichte van de monsterlijke 517.000 banen die in januari werden toegevoegd.

Het werkgelegenheidsrapport van woensdag van payroll provider ADP, gezien als een proxy voor het maandelijkse banenrapport van de overheid, toonde aan dat er in februari naar verwachting 242.000 banen zijn toegevoegd door particuliere werkgevers.