Terwijl banketbakker Andy Chlebana van Joliet Junior College druk bezig was zijn studenten les te geven en op tv te strijden, groeide er langzaam een ​​minuscule tumor in zijn hersenen.

Maar Chlebana, die onlangs via de American Culinary Federation gediplomeerd meesterpatissier werd, had geen idee tot een endocrinoloog in Schotland in het voorjaar van 2021 contact met hem opnam.

Chlebana zei dat de vrouw van de endocrinoloog naar het “Spring Baking Championship” keek dat het Food Network oorspronkelijk in 2015 uitzond en waarin Chlebana de hoofdprijs van $ 50.000 had gewonnen, toen de endocrinoloog de kamer binnenkwam en Chlebana op de show zag.

Vervolgens stuurde hij Chlebana een bericht dat in feite zei: ‘Normaal doe ik dit niet. Maar misschien heb je acromegalie.”

Blijkt dat Chlebana dat deed.

Acromegalie is een hormonale aandoening die wordt veroorzaakt door een overmatige hoeveelheid groeihormoon op volwassen leeftijd, aldus Mayo Clinic. Wanneer kinderen te veel groeihormoon produceren, wordt de aandoening gigantisme genoemd.

De overtollige groeihormonen zorgen ervoor dat botten in de handen, het gezicht en de voeten groter worden. De verandering is geleidelijk en de persoon merkt het in eerste instantie misschien niet op. Andere symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, zwakte in spieren of gewrichten, een schorre stem, aanhoudende en/of ernstige hoofdpijn en problemen met het gezichtsvermogen, volgens de Mayo Clinic. Na verloop van tijd kan onbehandelde acromegalie leiden tot andere aandoeningen, waaronder hypertensie, cardiomyopathie, hoog cholesterol, slaapapneu, verlies van gezichtsvermogen, struma, diabetes type 2 en artrose.

Meestal veroorzaakt een tumor in de hypofyse de overtollige hormonen, maar de tumor kan ook elders zitten, zoals de longen of de pancreas. Tests omvatten bloedonderzoeken (inclusief meting van hormonen) en CT-scans en MRI’s om de tumor te lokaliseren, volgens de Mayo Clinic.

Maar zelfs nadat hij afgelopen zomer een hersenoperatie had ondergaan, weerhield Chlebana er niet van om zijn masterpatissiercertificering te behalen. Het certificaat is een uitdaging om te behalen; Chlebana is nu een van de slechts 10 meester-banketbakkers in de VS en 15 in de wereld, volgens Michael McGreal, voorzitter van JJC’s afdeling culinaire kunsten.

“Het is een vaardigheidsniveau dat maar weinig banketbakkers hebben,” zei McGreal.

‘Hoogste referentieniveau in onze branche’

Wat een gecertificeerde meester-banketbakker onderscheidt van banketbakkers in luxe hotels, is de breedte en diepte van vaardigheidsbeheersing, zei McGreal. Naast gebak, brood, taarten, cakes en koekjes, zijn meester-banketbakkers ook handig met ijsdesserts, diepvriesdesserts, suikerambachten, chocoladewerk, snoepvaardigheden, mallen en centerpieces.

“Hij is het type persoon – het zit ingebakken in wie hij is – dat wanneer hij iets ziet waarvan hij niet weet hoe het moet, hij gedreven is om te leren hoe het te doen en het beter te doen,” zei McGreal.

Zowel Chlebana als Timothy Bucci, die in 2019 hun master-patissier-certificering behaalden, studeerden af ​​aan JJC’s culinaire kunstenprogramma en namen deel aan de voormalige Culinary Knowledge Bowl in 1995, zei McGreal.

( Timothy Bucci is nu een gecertificeerde meesterkok )

“Het zijn twee afgestudeerden die het hoogste niveau van kwalificaties in onze branche hebben bereikt en zijn teruggekeerd naar de plek waar het allemaal begon – Joliet Junior College,” zei McGreal.

Chlebana begon in 2006 met lesgeven aan JJC, nadat meester-patissier Albert Imming, die 30 jaar les gaf aan JJC, met pensioen ging, zei McGreal.’

Door de jaren heen bleef Chlebana zichzelf uitdagen en zijn vaardigheden perfectioneren door middel van verschillende wedstrijden.

In 2011 behaalden Chlebana en zijn toenmalige assistent, Heather Schreiner, afgestudeerd aan JJC in de culinaire kunsten 2009, de eerste plaats en verdienden een prijs van $ 10.000 met 15 minuten over in “Sugar Fashion”, een Food Network Challenge in Colorado, waar hij creëerde en vervoerde een jurk die volledig van suiker is gemaakt.

Eveneens in 2011 werd Chlebana vierde in de nationale Paris Gourmet Pastry Chef of the Year-wedstrijd. Datzelfde jaar nam hij deel aan het eerste National Showpiece Championship in Georgia, waar hij en zijn partner zowel de eerste plaats als ‘beste chocolade’ wonnen.

In 2013 maakte Chlebana deel uit van het team van de American Culinary Federation dat de VS vertegenwoordigde tijdens de inaugurele internationale competitie Dubai World Hospitality Championship in het Dubai World Trade Center in de Verenigde Arabische Emiraten.

Slechts 11 maanden eerder had Chlebana Team USA naar de vierde plaats geleid in de internationale patisseriewedstrijd Coupe du Monde de la Pâtisserie, een internationale patisseriewedstrijd in Lyon, Frankrijk.

Eveneens in 2013 noemde het tijdschrift “Dessert Professional”, een toonaangevende publicatie van de banket-, ijs- en chocolade-industrie, Chlebana een van de “Top Tien” banketbakkers in de VS.

De ACF master banketbakker certificering is de enige Amerikaanse master banketbakker certificering in de VS die het ministerie van Arbeid erkent, volgens de ACF website.

McGreal zei dat de studenten van Chlebana en Bucci uiteindelijk profiteren van deze prestaties.

“Er zijn maar heel weinig mensen in de wereld die de ambitie hebben om meester-patissier of chef-kok te worden”, zei McGreal. “Ze denken dat het buiten bereik is en dat niveau zullen ze nooit halen. Het is inspirerend om te denken dat als je hard werkt, je dit niveau kunt bereiken en zo trots kunt zijn op wat je doet.”

Testen en nog meer testen

Chlebana zei dat hij, nadat hij het bericht van de endocrinoloog had ontvangen, zijn dokterspraktijk belde en “een vage reden” had gepland voor het maken van een afspraak.

“En toen de arts-assistent binnenkwam, zei ik: ‘Misschien wilt u voor deze gaan zitten’, zei Chlebana. “Ik heb haar alles uitgelegd. En haar ogen lichtten een beetje op. En ik dacht: ‘Wow, ze wist wat het betekende.’”

Chlebana onderging gedurende vele maanden vele tests en kwam terecht bij specialisten in de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Hij onderging in juni 2022 een hersenoperatie om de kleine tumor te verwijderen die alle problemen veroorzaakte.

Hoewel Chlebana periodieke controles nodig zal hebben, is zijn groeihormoonniveau nu binnen het normale bereik, zei hij, en hij kon niet gelukkiger zijn. De verandering in zijn fysieke kenmerken is echter permanent, zei hij.

In augustus bereidde Chlebana zich voor om meester-patissier te worden. In 2015 was Chlebana een van de vier banketbakkers die de test gedurende een aantal zeer intense dagen aflegde, zei hij. Niemand slaagde dat jaar en hij heeft nooit overwogen om het opnieuw te proberen, zei hij.

Chlebana zei dat de test van 4 tot 6 januari was in het Culinary Institute in Virginia Western. Een andere banketbakker deed de test met hem, zei hij. Alleen Chlebana slaagde.

Hoe voelt het om eindelijk dit hoge carrièredoel te bereiken?

“Geen verschil. Ik ben nog steeds dezelfde ik,’ zei Chlebana. “Het was fijn om weer aan het werk te gaan. De studenten hebben voor mij een spandoek gemaakt en gesigneerd. Ik denk dat het toen een beetje raak was.”

