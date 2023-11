Joliet Central übertrifft Romeoville in OT und gewinnt den WJOL Thanksgiving Classic-Titel – Shaw Local

JOLIET – In seiner ersten Saison im College-Team im zweiten Jahr konnte Zion Kostyra von Joliet Central mit seinem Team nur drei Spiele gewinnen. Letzte Saison war Kostyra ein Junior, als die Steelmen acht Spiele gewannen.

Als Senior jedoch ist Kostyras Zeit gekommen, und anscheinend auch die der Steelmen.

Kostyra erzielte am Samstag 17 Punkte und holte acht Rebounds, als Joliet Central (4:0) einen 63:60-Sieg in der Verlängerung über Romeoville holte und sich die Meisterschaft des 27. WJOL Thanksgiving Classic sicherte.

Es war die fünfte Turniermeisterschaft für Joliet Central und die erste seit 2015. Kostyra schrieb seinen Namen in der Schulgeschichte, indem er den MVP des Turniers gewann und zusammen mit seinem Teamkollegen JaMarcho Holman zum Gesamtturnier ernannt wurde.

Weitere Turnierauswahlen waren EJ Mosley, Jr. und DJ Porter, Jr. aus Romeoville, Ryan Runaas aus Lemont und Nicholas Allen aus Bradley-Bourbonnais.

„Ich kann es nicht in Worte fassen“, sagte Kostyra, nachdem die Steelmen den Titel gewonnen hatten. „In meinem zweiten Jahr haben wir das ganze Jahr über drei Spiele gewonnen, letztes Jahr dann insgesamt acht. Nun haben wir bei unserem ersten Turnier in diesem Jahr vier gewonnen. Die ganze Arbeit, die Coach (Lawrence) Thompson (Jr.) und Coach Duane {Edmon) in uns gesteckt haben, hat sich ausgezahlt.“

WJOL-Turnier-Meisterschaftsspiel Adam Walker (rechts) von Romeoville blockt am Samstag einen Layup-Versuch von Zion Kostyra von Joliet Central. (Gary E Duncan Sr. für Shaw Local)

Beide Teams liefen ungeschlagen durch ihre Pools, wobei sie einen ähnlichen Spielstil anwendeten und eine enge, druckvolle Verteidigung nutzten, um Ballverluste zu erzwingen und im Übergang leicht Punkte zu erzielen.

Sie setzten diesen Stil am Samstag fort, wobei Joliet Central früh die Nase vorn hatte. Die Steelmen erzwangen im ersten Viertel sieben Ballverluste von Romeoville und führten am Ende des Viertels mit 12:10 in Führung. Kostyra erzielte im Viertel acht Punkte, wobei Holman (13 Punkte) und Jay’lin Murphy (14 Punkte) jeweils zwei Punkte beisteuerten.

Romeoville (3:1) glich zu Beginn des zweiten Durchgangs nach einem Wurf von Kendall Cutler aus, aber Murphy – der am Freitag bei einem Sieg über Bradley-Bourbonnais aus 3-Punkte-Reichweite 8 zu 8 erzielte – schob zwei 3-Punkte-Würfe um einen Fast-Break-Wurf von Holman verschaffte Central eine 20:12-Führung auf dem Weg zu einem 27:20-Vorsprung zur Halbzeit.

„Wir haben uns früh nicht gut um den Ball gekümmert“, sagte Romeoville-Trainer Marc Howard. „Und wir haben nicht gut geschossen. Wir gruben uns ein Loch und gingen mit sieben Rückstand in die Halbzeit. Im späten dritten und frühen vierten Viertel spielten wir besser, hatten aber zu viel Zeit, um zurückzukommen.

„Geben Sie Joliet Central Anerkennung. Sie haben ein sehr gutes Spiel gespielt und den Sieg verdient. Ich wusste, dass sie dieses Jahr besser sein würden, und ich glaube nicht, dass sie sich dieses Jahr an irgendjemanden heranschleichen. Es ist ihnen gut gelungen, uns zu verteilen und unsere Körpergröße zu negieren.“

Die Spartans lagen gegen Ende des dritten Viertels mit 37:27 zurück, bekamen aber zwei aufeinanderfolgende Körbe von Mickeis Johnson (15 Punkte) und AJ Ivy verkürzte am Ende des Viertels den Vorsprung auf 37:33 zu Beginn des vierten Viertels.

WJOL-Turnier-Meisterschaftsspiel JaMarcho Holman von Joliet Central wird am Samstag von Romeovilles EJ Mosley Jr. verteidigt. (Gary E Duncan Sr. für Shaw Local)

Romeoville nutzte den Schwung vom Ende des dritten Durchgangs, um die ersten sieben Punkte des vierten Durchgangs zu erzielen und mit 38:37 in Führung zu gehen. Die Spartans führten mit 42:39 nach zwei Freiwürfen von Porter (18 Punkte), bevor Central einen Korb von Holman und zwei in Folge von Danny Thompson (9 Punkte) bekam und 46 Sekunden vor Schluss mit 44:42 in Führung ging.

Porter erzielte 23 Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 44. Spielstand, und Thompsons kurzer Sprungwurf am Summer ging daneben und erzwang die Verlängerung.

In der Verlängerung drehte sich alles um Central im Allgemeinen und Deven Triplett im Besonderen. Triplett kam von der Bank und schlug in aufeinanderfolgenden Fahrten einen Dreier und einen Floater auf der Bahn. Später fügte er einen weiteren Dreier hinzu, um die Steelmen mit 55:49 in Führung zu bringen. Die Steelmen erzielten von der Freiwurflinie aus 8 von 8 Bällen, um Romeoville in Schach zu halten.

„Meine Güte, Deven Triplett in der Verlängerung“, sagte Kostyra. „Er kommt von der Bank und schlägt ein paar Dreier und einen weiteren Schuss in die Bahn. Das war Hervorragend.

„Wir sehen die Früchte der letzten Jahre und es fühlt sich gut an.“

Thompson Jr. lächelte danach.

„Ich fühle mich wie ein stolzer Elternteil“, sagte er. „Wir haben in Romeoville gegen eine gut trainierte, fähige und aggressive Mannschaft gespielt. Das ganze letzte Jahr, als wir gegen eine solche Mannschaft spielten, lief es nicht besonders gut. Ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie unsere Jungs heute Abend gekämpft haben.

„Wir sind unseren Jungs gegenüber positiv eingestellt und haben ihnen gesagt, dass sie es schaffen können. Sie glauben, dass sie es schaffen können. Sie kennen ihre Rolle und versuchen nicht, zu viel zu tun. Sie spielen als Team und es gibt keine Einzelspieler.“