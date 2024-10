Verstappen fotografeert op de Hollywood-Boulevard een Stau: Voor het traditierijke Chinese Theater lenkte de Polizei de Verkehr in Seitenstraßen ab. Auto’s en metrobussen moeten Lady Gaga en Joaquín Phoenix bezoeken. Beiden spelen de hoofdrol in de première van de komische verfilming “Joker: Folie à Deux” in de Imax-Kino.

Er was geen enthousiasme of lef: “Gaga!”, riepen die fans terwijl ze wegreden in een zwarte SUV. Familiefotografen en camerateams hebben zich verzameld rond de Darsteller, de beste bewakers, die nieuwsgierig zijn naar de massa, die niet aanwezig is op de Boulevard, de Tribüne geschafft of de afstand.

Maar de rest van de laatste grote veranderingen voor de film blijven bestaan. ‘Joker: Folie à Deux’ ontwikkelt zich – met de grootste zorg en artistiek erfgoed – tot een flop. Omdat je tijd besteedt aan flossen na een schatting van 40 miljoen dollar aan de kassa. De muzikale elementen van de film zijn in Noord-Amerika uitgebracht omdat ze achter de achtergrond van hun ervaringen staan. Selbst in het Chinese Theater sinds de komst van de kaarten in het verleden.

Delen van kritische kritiek en ongeschoold slecht schrijven worden op rolletjes gespeeld. In de Befragungen der Firma „Cinemascore“ na de bioscoopscore, zoals de films leeg met Note D – met een Skala von A+ (beste Note) bis F. Dit is het resultaat van een slechtnieuwspropaganda en een geweldige ontvangst tijdens de afgelopen week.

Dit Branch Bulletin „Hollywood Reporter“ werd opgevolgd door de eerste Comic-Verfilmung, die werd gepubliceerd in een publicatie met een D, gepubliceerd in Schulnote 4. Van „Joker“ kon in 2019 met een B+ enthousiasme worden genoten. In de Duitse media werd de vervolgfilm echter uiterst negatief besproken.

De kracht van regisseur Todd Phillips verwacht een Art Musical-format, wat geen probleem is voor stripfans in de VS. Phoenix en Lady Gaga zingen samen als Joker en Harley Quinn. Deze succesvolle nummers vormen de basis voor de düsteren-sfeer in Gotham City.

Weltweit schnitt das debuut van „Joker: Folie à Deux“ etwas besser ab. Na de schattingen van de brancheportalen is „Boxoffice Mojo“ thuis in de Scandinavische landen verkrijgbaar met meer dan 81 miljoen dollar. Het resultaat is een film in de VS en Canada met een wereldwijde start-up ter waarde van 121 miljoen dollar. Veel plezier met het afspelen van films met een goede start tijdens de productiekosten. “Joker: Folie à Deux” is nu aan de gang. De film is van Studio Warner Bros. rundvlees kost 200 miljoen dollar.

dpa/kuk