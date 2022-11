JoJo Siwa darüber, warum sie ihre Beziehung zu Avery Cyrus nicht „versteckt“.

JoJo Siwa dreht sich alles darum, ihr authentischstes Selbst zu sein.

Während eines exklusiven Interviews mit E! Nachrichten, um über ihre Partnerschaft mit Ocean Spray zu sprechen, dachte der TikToker darüber nach, ihre Beziehung zu dokumentieren Avery Cyrus in der App und erklärt, warum es ihr wichtig ist, so ehrlich wie möglich zu ihren Followern zu sein. „Es ist wirklich verrückt und ich denke, deshalb bin ich gerne super offen“, sagte der 19-Jährige zu E! Nachrichten. „Ich möchte einfach meine Reise teilen. So wie jetzt mit Avery. Jeder kann eindeutig sehen, dass wir nicht viel verstecken, wir sind glücklich und wir möchten, dass die Welt das sieht.“

JoJo, die kürzlich ihre süße einmonatige Jubiläumsüberraschung für Avery geteilt hat, erklärte weiter, dass sie keine Angst hat, verschiedene Seiten von sich online zu teilen, besonders wenn es um ihre Beziehung geht. „Jeder im Leben macht die gleichen Erfahrungen und wir bekommen nur ein Leben, wir lernen alle“, sagte sie. „Es gibt kein Lehrbuch darüber, was zu tun ist. So sollten Beziehungen nicht funktionieren. So soll man leben.“