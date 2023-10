Mikael Lawals intensive Rivalität mit Isaac Chamberlain sei „wie ein Vulkan, der darauf wartet auszubrechen“, und der Titelkampf zwischen Großbritannien und dem Commonwealth „geht nicht über die Distanz“, sagt Sky Sports-Experte Johnny Nelson.

Das britische Paar wird nach monatelangem Hin und Her und einem neu angesetzten Kampf endlich kämpfen, bevor die Entscheidung am Samstagabend im Ring entschieden wird.

„Dieser Kampf hat alles“, sagte Nelson auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

„Unabhängig davon, dass der andere Kampf abgesagt wurde, habe ich mich immer auf Lawal und Chamberlain gefreut.

„Diese beiden sind jetzt Headliner, also sind sie keine Ersatztänzer mehr, sondern vor dem Haus.“

„Sie müssen also beide auftauchen und Lawal wird das (verbale Attacke von Chamberlain) hassen, weil er weiß, dass Isaac zu schlau, zu scharfsinnig, zu verspielt ist, um sich auf ein Einzelgespräch mit ihm einzulassen.“

„Wenn dir so etwas nicht gefällt, willst du dich nicht darauf einlassen – du willst einfach nur abwägen und mit dem Kampf weitermachen, also denke ich, dass es heute wirklich hart für Lawal wird.“ um einen kühlen Kopf zu bewahren, denn dieser Kampf kann gewonnen und verloren werden, bevor sie in den Ring steigen.

„Es ist wie ein Vulkan, der darauf wartet auszubrechen.

„Der Kampf geht nicht über die Distanz – ich kann es nicht sehen.

Chamberlain versuchte erneut, Lawal unter die Haut zu gehen und behauptete, er werde am Samstagabend wie der Champion behandelt



„Denken Sie daran, dass NBC über 26 Millionen Zuschauer hat – diese Leute, die am Samstagabend kämpfen, könnten in eine Position katapultiert werden, in der sie von amerikanischen Kämpfern gesehen werden könnten, die sie als Gegner auswählen.“

„Die Möglichkeiten bestehen also nicht nur hier in Großbritannien, sondern weltweit – das ist eine großartige Gelegenheit für sie, Stars zu werden.“

Macklin: Das könnte ein Scheunenbrenner sein

Chamberlain und Lawal reagieren, nachdem sie herausgefunden haben, dass sie nach der Verschiebung von Joshua Buatsi gegen Dan Azeez in der York Hall ganz oben auf der Liste stehen werden



Matthew Macklin von Sky Sports hat einen „Scheunenbrenner“-Kampf vorausgesagt, nachdem Chamberlain ständig versucht hatte, Lawal unter die Haut zu gehen.

„Ich glaube, Isaac versucht ihn anzustacheln“, sagte Macklin.

„Lawal ist ein sehr stolzer Mann, und wenn ich deinen Charakter in Frage stelle – es ist mir egal, wie gelassen oder ruhig du bist, niemand möchte, dass das in Frage gestellt wird, besonders ein stolzer Kämpfer.“

„Ich denke, es ist ein guter Kampf.

Chamberlain erklärt, wie er einem kriminellen Leben entkam, um eine erfolgreiche Karriere als Profiboxer zu starten



„Chamberlain hat mehr Erfahrung – er ist tiefer eingestiegen.

„Aber Lawal hat sich verbessert, er wird immer besser – er hatte ein hartes Leben und ich weiß, dass sich das nicht immer überträgt, aber bei ihm denke ich, dass es so ist, und er kann schlagen.“

„Also, ich denke, es könnte ein Scheunenbrenner sein.“

Clarke: Gute Idee für Lawal, sich von Chamberlains verbalen Angriffen zurückzuziehen

Trotz Chamberlains Vorwürfen hat Andy Clarke von Sky Sports Lawal davor gewarnt, nach dem „langen Weg“, den er bis zu diesem Punkt seiner Karriere zurückgelegt hat, die Kontrolle über seine Gefühle zu verlieren.

„Es gibt viel Biss, viel Geschichte“, sagte Clarke.

„Wir haben gesehen, dass Mikael sich entschieden hat, nicht zum offenen Training zu gehen.

„Der Kampf sollte im Mai in Bournemouth stattfinden – er zog sich zurück und Isaac war sehr unglücklich – Isaac geht seitdem gegen Mikael vor.“

Joe Laws war nicht erfreut, als Michael Hennessy Jr. bei ihrem letzten Duell eine Schachtel Taschentücher hervorholte und das Paar durch den Sicherheitsdienst getrennt werden musste



„Mikael entscheidet sich dafür, sich zurückzuziehen und sich nicht zu engagieren.

„Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, denn wenn man in diesem verbalen Kampf weiß, dass man Zweiter wird, ist es vielleicht besser, sich einfach nicht zu engagieren.“

Lawal sagt, er sei von Chamberlains Gedankenspielen nicht betroffen



„Diese beiden Kämpfe, dieser und Sam Gilley gegen Louis Greene um den Commonwealth-Titel – es sind klassische York Hall-Kämpfe, da gehören sie hin.“

„Am Samstagabend ist es nie einfach, die Emotionen unter Kontrolle zu halten, denn es steht viel auf dem Spiel.“

„Für Mikael war es ein langer Weg, den Titel zu gewinnen.

„Es ist interessant, was Kämpfer nutzen, um sich zu stärken.

Lawal und Chamberlain hatten sich vor ihrem Kampf auf einer angespannten Pressekonferenz viel zu sagen



„Ich denke, Lawal hat das Gefühl, dass er nicht so gefeiert wird, wie er sein könnte – er hat das Gefühl, dass wir Isaac als Moderator bevorzugen und ob das wahr ist oder nicht, spielt keine Rolle – das kann er gebrauchen.“

„Aber wenn die Glocke läutet, müssen Sie sich einfach auf die für Sie beste Methode zum Sieg konzentrieren.“

Finden Sie live auf Sky Sports heraus, wer die Nase vorn hat, wenn das Gespräch aufhört und die Glocke in der York Hall am Samstagabend läutet.