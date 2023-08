CNN

—



Der ehemalige Quarterback der National Football League, Johnny Manziel, enthüllt in einer neuen Dokumentation seinen Drogenkonsum während seiner Spielerkarriere und einen Selbstmordversuch nach seiner Entlassung von den Cleveland Browns im Jahr 2016.

In der kommenden Netflix-Dokumentation „Untold: Johnny Football“ sagte Manziel – der 2012 als erster Redshirt-Neuling die Heisman Trophy gewann, als er bei Texas A&M spielte –, dass er nach der Saison 2015 jeden Tag OxyContin und Kokain konsumierte, was dazu führte Sein Gewicht sank von 215 Pfund im Januar auf 175 Pfund im September.

Schlechtes Spiel und rechtliche Probleme folgten bald auf Manziel. Eine texanische Grand Jury hat Manziel wegen Körperverletzung seiner ehemaligen Freundin Colleen Crowley angeklagt. Manziel bestritt damals, Crowley geschlagen zu haben, und die Anklage wurde später fallen gelassen, nachdem er die Bedingungen des Gerichts für eine Entlassungsvereinbarung erfüllt hatte.

Die Browns würden Manziel im März 2016 freilassen, nachdem bei ihm später eine bipolare Störung diagnostiziert worden sei.

Manziel sagte, er habe sich zweimal geweigert, in die Entzugsklinik zu gehen, und mit der „Selbstsabotage“ begonnen, indem er sich „5 Millionen Dollar kostete“, bevor er einen Selbstmordversuch unternahm.

„Ich hatte geplant, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben alles zu tun, was ich tun wollte, so viel Geld wie möglich auszugeben, und dann war mein Plan, mir das Leben zu nehmen“, sagte Manziel in der Dokumentation. „Ich wollte so weit wie möglich dorthin gelangen, wo es Sinn machte, und es erschien mir wie eine Ausrede und ein Ausweg.“

Manziel sagte, er habe „Monate zuvor“ eine Waffe gekauft, mit der Absicht, sie für Selbstmord einzusetzen, aber die Waffe „funktionierte nicht richtig“, als er den Abzug drückte.

„Ich weiß bis heute nicht, was passiert ist. Aber die Waffe hat mich einfach getroffen“, sagte er.

Manziels damalige Beziehung zu seiner Familie sei aufgrund seiner Weigerung, sich behandeln zu lassen, „angespannt“, sagte er. Manziel kehrte später zum Haus seiner Familie in Texas zurück, nachdem er Los Angeles nach dem Selbstmordversuch verlassen hatte.

„Es war ein langer, langer Weg, und ich weiß nicht, ob er großartig oder schlecht war – das steht immer noch zur Debatte“, sagte Paul Manziel, sein Vater, in der Dokumentation. „Aber wir sind gesegnet. Und er ist immer noch bei uns. Und wir können noch alle Zäune reparieren. Ich glaube, dass Johnny noch viel bessere Tage vor sich hat als die, die er je erlebt hat.“

CNN hat die Browns um einen Kommentar gebeten.

Manziel wurde in der ersten Runde des NFL Draft 2014 gedraftet. Nach seiner Entlassung aus den Browns spielte Manziel für mehrere Teams in der Canadian Football League (CFL) und in der inzwischen aufgelösten Alliance of American Football (AAF). Manziel spielte zuletzt in der Fan Controlled Football-Liga.

Die Netflix-Dokumentation soll am Dienstag erscheinen.