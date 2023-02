Wang heeft zware kritiek geuit op de regering-Biden die de Chinese spionageballon neerschoot als een “zwakke” en “bijna hysterische” reactie die neerkwam op een “buitensporig gebruik van geweld”.

De discussie tussen de twee leiders was “een oprechte, zeer openhartige uitwisseling” die “onze diepe zorgen over wat ze deden blootlegde”, vertelde Kirby aan Fox-presentator Shannon Bream.

Hij beweerde dat de manier waarop de Chinese ballon werd neergeschoten, de VS in staat stelde zijn puin te verzamelen.

“Nu hebben we dat puin, en we gaan dat puin exploiteren. We gaan meer leren over dit systeem,’ zei Kirby.

De VS hebben eerder deze maand de surveillanceballon neergehaald voor de kust van de Carolina’s, nadat deze in de loop van een week het continent was overgestoken.

“We hebben dienovereenkomstig gehandeld en geloof me, de boodschap is duidelijk naar China gestuurd dat dit onaanvaardbaar is”, zei Kirby zondag.

Sindsdien heeft de administratie opdracht gegeven om nog drie andere objecten neer te schieten, maar nu wordt aangenomen dat deze goedaardig waren, zei Kirby eerder deze week. “Niets wijst er op dit moment op dat ze verband hielden met het spionageballonprogramma van China of dat het bewakingsvoertuigen uit een ander land waren”, voegde president Joe Biden donderdag toe.