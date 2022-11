John Kerry testet positiv auf Covid-19 auf der COP27, als die Verhandlungen in die Verlängerung gehen

CNN

Nur noch wenige Stunden bis zum Erreichen eines internationalen Klimaabkommens, hat der US-Klimabeauftragte John Kerry auf dem COP27-Klimagipfel der Vereinten Nationen in Sharm el-Sheikh, Ägypten, positiv auf Covid-19 getestet, sagte sein Sprecher Whitney Smith.

Smith sagte in einer Erklärung, dass Kerry „leichte Symptome erfährt“ und sich auf dem Gipfel selbst isoliert. Während die Gespräche eine kritische Phase erreichen, arbeitet er „telefonisch mit seinem Verhandlungsteam und ausländischen Kollegen zusammen, um einen erfolgreichen Ausgang der COP27 sicherzustellen“.

Es ist ein schlechter Zeitpunkt für die Erkrankung des Chefunterhändlers für das Klima in den USA; Der letzte Freitag des Jahresgipfels ist für die Verhandlungsführer immer die entscheidende Zeit, um eine Einigung zu erzielen, der fast 200 Nationen zustimmen können. Aber in diesem Jahr sind die Probleme besonders heikel – die USA sind ein wichtiger Verweigerer in der kritischen Frage eines Verlust- und Schadensfonds, der den Entwicklungsländern und den am stärksten gefährdeten Ländern der Welt helfen würde, sich von Klimakatastrophen zu erholen, zu deren Verursachung sie wenig beigetragen haben.

Verlust und Beschädigung ist nicht das einzige offene Problem. Die Staats- und Regierungschefs der Welt auf der COP27 versuchen ebenfalls fieberhaft, eine Einigung zu erzielen, die das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, sichern würde.

Nur wenige Stunden vor dem offiziellen Ende des Sharm el-Sheikh-Gipfels am Freitag – und während der Konferenzort um Verhandlungsführer herum abgebaut wurde – sagte der diesjährige COP-Präsident Sameh Shoukry, er sei „besorgt“ über die bisherigen Fortschritte des Gipfels.

„Ich bin nach wie vor besorgt über die Anzahl offener Fragen, darunter Finanzen, Minderung, Anpassung, Verluste und Schäden und ihre Zusammenhänge“, sagte Shoukry auf der Konferenz.

„Heute müssen wir wieder umschalten. Die Zeit ist nicht auf unserer Seite“, fügte er hinzu.

Die ägyptische COP-Präsidentschaft ist auf der Konferenz entspannt mit Covid-19 umgegangen. Die Organisatoren verlangten nicht, dass die Teilnehmer bei der Registrierung geimpft wurden oder einen negativen Covid-19-Test vorwiesen, obwohl sie „dringend empfahlen“, die Teilnehmer vor ihrer Ankunft über ihre Impfungen auf dem Laufenden zu halten.

Auch Masken waren absolut optional und in der Halle selten zu sehen – obwohl die Zahl der Menschen, die sie trugen, in den letzten Tagen merklich zugenommen hat.

Als die Zahl der positiv getesteten Personen zunahm und sich die Nachricht von einem möglichen Ausbruch verbreitete, begannen sich immer mehr Teilnehmer zu verkleiden. Doch selbst am Freitag, als die Nachricht von Kerrys positivem Test bekannt wurde, blieben die meisten Menschen ohne Maske.

Die chinesische Delegation zeichnete sich dadurch aus, dass sie jeden, der den Pavillon des Landes betreten wollte, strikt aufforderte, sich zu verkleiden und die Hände zu desinfizieren.