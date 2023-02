John Heitinga bleibt für den Rest der Saison Ajax-Trainer

Der frühere niederländische Nationalspieler John Heitinga wird für den Rest der Saison Ajax-Trainer bleiben, teilte der Klub am Donnerstag mit.

Der frühere Verteidiger von Atletico Madrid und Everton wechselte von Jong Ajax, der Reservemannschaft des Klubs, die in der niederländischen zweiten Liga spielt, um die erste Mannschaft am vergangenen Wochenende als Interimstrainer zu übernehmen, nachdem Alfred Schreuder entlassen worden war.

Ajax besiegte Excelsior Rotterdam in seinem ersten Spiel am Sonntag mit 4:1.

Der Verein sagte, Heitinga werde für den Rest der Saison verantwortlich bleiben, wobei der erfahrene Dwight Lodeweges zu seinem Assistenten ernannt werde.

„Wir sind davon überzeugt, dass dies die richtige Lösung ist. John hat einen vorsichtigen und schrittweisen Weg eingeschlagen, der es ihm ermöglicht hat, sich als Trainer in den letzten Jahren sehr gut zu entwickeln“, sagte General Manager Edwin van der Sar in einer Erklärung.

Durch den Sieg rückte Ajax in der niederländischen Gesamtwertung um einen Platz auf Platz vier vor, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Feyenoord. Titelverteidiger Ajax gastiert am Sonntag in Cambuur Leeuwarden.

Der 65-Jährige war Assistenz- und Interimstrainer beim PSV Eindhoven und der niederländischen Nationalmannschaft.

Schreuder wurde nach einer Reihe schlechter Ergebnisse nur sechs Monate nach seinem Amtsantritt von Erik ten Hag, der zu Manchester United wechselte, entlassen.