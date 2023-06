John Goodman präsentiert das Ergebnis seiner großen Lebensstilveränderung.

Der 71-Jährige zeigte am 18. Juni beim Monte Carlo TV Festival in Monaco seinen Gewichtsverlust von nunmehr 200 Pfund Roseanne Alaun hat zuvor über seine Reise zur Gewichtsabnahme nachgedacht und erklärt, dass dies Teil einer allgemeinen Umstellung auf einen gesünderen Lebensstil ist, die zur gleichen Zeit begann, als John 2007 nüchtern wurde.

„Früher habe ich eine dreimonatige Pause gemacht, 30 oder 32 Kilo abgenommen und mich dann mit einem Sixpack oder was auch immer belohnt und bin einfach zu meinen alten Gewohnheiten zurückgekehrt“, sagte John 2017 gegenüber ABC. „Diesmal habe ich Ich wollte es langsam machen. Bewegen, Sport treiben. Ich komme in ein Alter, in dem ich es mir nicht mehr leisten kann, still zu sitzen.“

Die gerechten Edelsteine Der Schauspieler sprach erstmals 2017 über seine Gewichtsprobleme und teilte mit, dass diese bis in seine Kindheit zurückreichen.

„Es begann, als ich ein Kind war. Ich schloss mich im Haus ein und schmuggelte Essen“, erzählte er Männer Gesundheit. „Es hat mir großen Spaß gemacht, es zu essen – es ist Teil einer Alkoholismus-Persönlichkeit.“