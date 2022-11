John Fury schlägt nach einem feurigen Interview mit Sohn Tyson Fury auf den „unausstehlichen“ True Geordie ein

True Geordie hat nicht nur den WBC-Schwergewichts-Champion Tyson Fury verärgert, sondern auch seinen Vater John Fury.

Dies kommt, nachdem Tyson gegen Ende ihres Interviews letzte Woche eine Tirade von Beleidigungen bei True Geordie losgelassen hat.

True Georgy – YouTube Fury war ernsthaft nicht zufrieden mit True Geordies Fragestellung

True Geordie, richtiger Name Brian Davis, drückte Tyson auf die Qualität seines bevorstehenden Matches gegen Derek Chisora ​​am 3. Dezember.

Tyson antwortete: „Egal, was Sie sagen oder was Leute wie Sie über Derek Chisora ​​sagen wollen, er hat im Boxen und im Kampf mehr erreicht, als zehn Männer wie Sie jemals erreichen könnten.

„Ich lasse Sie nicht einfach hier sitzen und jemanden niedermachen, der gegen die besten Kämpfer dieser Ära gekämpft hat, nur weil er ein paar Kämpfe verloren hat.

„Er hat viel im Sport geleistet und verdient diesen Zahltag.

„Ich werde gegen Chisora ​​kämpfen und wenn du es nicht sehen willst, dann bitte nicht. Und wenn ja, schalten Sie ein.

„Und wenn du kein Ticket kaufen willst, kauf kein Ticket. Und wenn Sie das tun, seien Sie wie der Rest der 60.000, die bereits Tickets gekauft haben.

„Da bin ich anderer Meinung, denn es wurden bereits 60.000 Tickets verkauft.“

Getty Fury und Chisora ​​treffen im Tottenham Hotspur Stadium aufeinander, wo Usyk und Joshua zum ersten Mal kämpften

Als True Geordie das Interview beendete, sagte Fury dann: „Ich denke, du bist am *****. Du kleiner Trottel.

„Und ich werde keine Interviews mehr mit dir geben, kleiner Arschloch, bärtiges, kahlköpfiges Arschloch. Küss meine Eier, du kleiner W***. Du kleines S***haus.“

Als ob dies nicht genug wäre, um der Fury-Familie etwas abzunehmen, hat sich John jetzt eingemischt und True Geordie als „unausstehlich“ gebrandmarkt, als er den bevorstehenden Zusammenstoß seines Sohnes mit Chisora ​​verteidigte.

„Ich denke nur, dass Tyson absolut Recht hatte mit dem, was er sagte. Weißt du, er [True Geordie] über ihn gesprungen, er war, wie sie es nennen, wie ist das Wort dafür, unausstehlich“, sagte John zu DAZN.

Getty John Fury glaubt, dass Chisora ​​genug getan hat, um sich einen Streit mit seinem Sohn zu verdienen

„Warum nicht sagen, dass Del Boy ein guter Kämpfer ist? Ja, er hat ein paar verloren, aber schau, gegen wen er verloren hat, und es waren alles enge Kämpfe, es hätte in beide Richtungen gehen können. Ein paar Mal in diesen Kämpfen dachte ich, er hätte sie gewonnen.

„Er ist so gut wie alle anderen da draußen, und er hat die Mineralien, um auf den Teller und in die Kiste zu steigen, nicht wahr? Also verdient er sein Geld.

„Und jetzt haben viele Leute eine Menge Eier im Gesicht, und sie können immer noch streiten, greifen, Podcasts machen, tun, was sie können. Knochen aus etwas machen, aus dem keine Knochen gemacht werden müssen, das werden sie sowieso tun.

„Aber lasst uns ihnen viel Stoff zum Reden geben, lasst uns ihnen viel Inhalt geben und es die ganze Zeit genießen, aber es gibt nur einen Gewinner, The Gypsy King. Er bleibt an der Spitze souverän.“