Opmerking van de uitgever: Als jij of iemand die je kent worstelt met geestelijke gezondheid, bel dan de Suicide & Crisis Lifeline op 988 om contact op te nemen met een getrainde counselor of bezoek 988lifeline.org.





De democratische senator John Fetterman uit Pennsylvania heeft zichzelf ingecheckt bij het Walter Reed National Military Medical Center “om behandeld te worden voor klinische depressie”, kondigde zijn stafchef donderdag aan.

“Op maandag werd John geëvalueerd door Dr. Brian P. Monahan, de behandelend arts van het Amerikaanse Congres. Gisteren adviseerde dr. Monahan intramurale zorg bij Walter Reed. John stemde toe en hij wordt op vrijwillige basis behandeld”, zei stafchef Adam Jentleson in een verklaring.

Fetterman is eerstejaars senator en werd in november gekozen nadat hij in mei vorig jaar een beroerte had gekregen.

De vrouw van Fetterman, Gisele, zei donderdag dat ze “zo trots op hem is dat hij om hulp heeft gevraagd”.

“Na wat hij het afgelopen jaar heeft meegemaakt, is er waarschijnlijk niemand die minder over zijn eigen gezondheid wilde praten dan John. Ik ben zo trots op hem dat hij om hulp vraagt ​​en de zorg krijgt die hij nodig heeft”, twitterde ze.

Ze vervolgde: “Dit is een moeilijke tijd voor ons gezin, dus respecteer alstublieft onze privacy.”

De verklaring van de stafchef van Fetterman die het nieuws aankondigde, luidde: “Na onderzoek van John vertelden de doktoren van Walter Reed ons dat John de zorg krijgt die hij nodig heeft en dat hij binnenkort weer bij zichzelf zal zijn.”

het verklaarde ook dat Fetterman in de loop van zijn leven “af en toe” een depressie heeft ervaren, het probleem “werd pas de afgelopen weken ernstig”.

Vorige week kondigde het kantoor van Fetterman aan dat Fetterman, nadat hij zich licht in het hoofd voelde, naar het George Washington University-ziekenhuis ging. Hij werd twee dagen later ontslagen en zijn kantoor zei dat de testresultaten ‘een nieuwe beroerte hadden kunnen uitsluiten’.

Een aantal senaatsdemocraten spraken donderdag snel hun steun uit voor Fetterman.

De leider van de meerderheid in de senaat, Chuck Schumer, zei dat hij blij is te horen dat de senator “de hulp krijgt die hij nodig heeft”.

“Miljoenen Amerikanen, zoals John, worstelen elke dag met depressies. Ik kijk ernaar uit om hem binnenkort terug te zien in de Senaat. Ik stuur liefde en steun aan John, Gisele en hun familie”, tweette Schumer.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende ontwikkelingen.