John Cena, Logan Paul und die wahren Gewinner und Verlierer der WWE Crown Jewel 2023-Karte

WWE präsentierte am Samstag ihre größte Saudi-Arabien-Show aller Zeiten und Crown Jewel 2023 schien bahnbrechend zu sein.

Roman Reigns verlangsamte den märchenhaften Aufstieg von LA Knight mit einer weiteren erfolgreichen Titelverteidigung, aber The Megastar forderte The Tribal Chief weit mehr heraus, als er erwartet hatte.

Logan Paul gewann die US-Meisterschaft, indem er mit unbeabsichtigter Hilfe von Santos Escobar schummelte.

Kairi Sane kehrte überraschend zur WWE zurück und half Iyo Sky dabei, den WWE-Frauentitel zu behalten. Sie ließ Bianca Belair liegen und versetzte Bayley am Ring einen Schock.

Solo Sikoa stellte für John Cena eine größere Bedrohung dar, als der Veteran zugeben wollte. Der Bloodline-Vollstrecker besiegte The GOAT und schickte ihn möglicherweise in den Ruhestand.

Rhea Ripley hielt den Schwung von The Judgement Day aufrecht, indem sie Nia Jax, Shayna Baszler, Raquel Rodriguez und Zoey Stark in einem Fatal Five-Way-Match besiegte, aber andere Mitglieder der Gruppe waren nicht so erfolgreich.

Sami Zayn holte sich seinen ersten Einzelsieg über den Stall, als er das inoffizielle Mitglied JD McDonagh besiegte.

Der ultimative Außenseiter schlich sich auch mit Damian Priests „Money in the Bank“-Aktenkoffer davon und machte ihn anfällig für Cody Rhodes, der „The Archer of Infamy“ fehlerfrei besiegte.

Im Folgenden sind die klarsten Gewinner und Verlierer von Crown Jewel 2023 aufgeführt.







WWE hat im letzten Jahr mit Sami Zayn einen Star hervorgebracht, und nur wenige Umgebungen begrüßen ihn mehr als die Mohammed Abdu Arena.

Er war der größte Star der Gruppe bei Night of Champions und besiegte Roman Reigns und Solo Sikoa im Main Event. Es war ein Star-machender Moment, der Zayn hätte festigen sollen.

Stattdessen bekam er am Samstag kaum einen Platz auf der Karte, als er in der Kickoff Show gegen JD McDonagh spielte. Obwohl sie ein solides Match hatten, fühlte es sich wie ein fesselndes Raw-Match mit einem heißeren Publikum an.

Wenigstens hat Zayn gewonnen, aber er hätte bei Crown Jewel mehr im Rampenlicht stehen sollen. Er hätte in der Hauptshow gegen Finn Bálor oder Dominik Mysterio kämpfen sollen.

Hoffentlich sieht die Zukunft für The Ultimate Underdog besser aus, denn er kann The Judgement Day einen nach dem anderen zu Fall bringen und wieder in die WM-Szene zurückkehren.

Später in der Nacht hatte er zwar einen lustigen Moment, als er Damian Priests „Money in the Bank“-Aktentasche stahl, was ihn wahrscheinlich den Weltmeistertitel im Schwergewicht kostete, aber er stand an einem wichtigen Abend immer noch an der Seitenlinie anderer Wrestler.







Im stetig wachsenden Pantheon der WWE-Shows in Saudi-Arabien ist Seth Rollins ein fester Bestandteil. Er verbessert sein Spiel jedes Mal und hatte 2021 mit Edge das wohl beste Match in der Geschichte von Crown Jewel.

Sein Kampf mit Drew McIntyre konkurrierte mit diesem Auftritt und setzte einen neuen Standard für die Titelverteidigung des Visionärs. Dies war ein unglaublicher Auftakt, der den Wert beider Männer unter Beweis stellte.

Der schottische Krieger ist einer der besten in der Branche. Seine Chemie mit Rollins ist offensichtlich und WWE sollte sich in den kommenden Monaten stärker darauf konzentrieren.

McIntyre arbeitete dieses Match fehlerfrei und vermied die erwartete Fersendrehung. Der Anreiz, The Judgement Day beizutreten, geht jedoch weiter.

Wenn Rollins und McIntyre das nächste Mal kollidieren, muss der Schotte voll auflaufen. Er ist bereit, seine dunkle Seite zu zeigen.







In diesem Fatal 5-Way-Match drehte sich alles um Rhea Ripley. Sie bekam den besonderen Zutritt und schaltete jeden ihrer Konkurrenten einen nach dem anderen aus, bis sie die „böseste Frau“ war, die noch übrig war.

In diesem Kampf war sie nicht Mami; sie war die Vernichterin. Dies war einer ihrer besten Wettbewerbe seit dem Gewinn der Frauen-Weltmeisterschaft bei WrestleMania 39.

Es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand Ripley in absehbarer Zeit schlagen wird. Während sie immer noch unterhaltsame Einzelkämpfe hat, könnte sie auch Fehden mit Shayna Baszler oder Zoey Stark haben, aber beide schienen hier gegen die Australierin unterlegen zu sein.

Bis Becky Lynch ihr in den Weg gestellt wird oder Jade Cargill bereit ist, ist es schwierig, sich jemanden vorzustellen, der sie zur Strecke bringt. Ripley hat eine Aura entwickelt, die sie zu einem der größten Stars der WWE macht.







Ein Fatal 5-Way-Match kann bestimmte Talente schützen, und genau das tat es auch bei Nia Jax, die in diesem Wettbewerb größtenteils nur eine untergeordnete Rolle spielte. Eine Frau, die jedoch nicht geschützt war, war Shayna Baszler.

Die Pik-Dame erlitt einen Riptide und spürte dann einen weiteren, als Rhea RIpley Zoey Stark in sie und Raquel Rodriguez vom zweiten Seil schickte. Dies führte dazu, dass Baszler den Pin schnappte.

Ripley gegen Baszler ist das interessanteste Spiel, das aus diesem Kampf hätte entstehen können. Sie zeigte ihren Wert und ihren Einfallsreichtum, als sie drei Frauen gleichzeitig in einen Submission Hold steckte.

Mit diesem Ergebnis wird Baszler jedoch vollständig aus dem Titelbild ausgeschlossen, während Jax die wahrscheinlichste Frau ist, die Ripley als nächstes in einem Match herausfordern wird, auf das kaum jemand sehnsüchtig wartet.







John Cena Wrestling im Jahr 2023 ist eine einzigartige und unvorhersehbare Reise.

Er hatte eines der schlechtesten Matches seiner Karriere mit Austin Theory bei WrestleMania 39. Sein Tag-Team-Match an der Seite von LA Knight bei Fastlane 2023 war in Ordnung, wurde aber hauptsächlich vom Charisma des Megastars getragen.

Der Kampf am Samstag mit Solo Sikoa ist wahrscheinlich Cenas letzter im Jahr 2023, aber er hob seine beste Arbeit für den Schluss auf. Er zeigte ungewöhnliche Gliedmaßen und lieferte sogar einen Würgegriff ab.

Auch wenn Cena nie in der Lage sein wird, sein Bestes zu geben, war dies so gut, wie er seit Jahren nicht mehr aussah, und das alles nur für The Enforcer.

Er hat Sikoa so viel besser hinbekommen, als irgendjemand erwartet hätte. Das Bloodline-Mitglied zerstörte Cena auf der Strecke, indem es eine Reihe von Samoan Spikes traf, um es zu besiegeln.

Bei seinem Premium-Live-Event-Einzeldebüt sah Sikoa großartig aus. Auch wenn er bisher beschützt wurde, war dies das erste Mal, dass er aus dem Schatten der römischen Herrschaft trat und aus eigener Kraft lieferte.

Cena wird wahrscheinlich für eine Weile aus dem WWE-Fernsehen verschwinden, aber es wäre nicht überraschend, wenn er für WrestleMania 40 zu einem Rückkampf zurückkehrt, der danach mit größerer Spannung erwartet wird.







Logan Paul trug Rey Mysterio während ihres Crown Jewel-Matches im Ring. Vor ein paar Jahren wäre das eine lächerliche Aussage gewesen, aber jeder weiß, wie gut The Maverick geworden ist.

Der Meister der 619 wird langsamer. Sein Alter holt ihn viel langsamer ein, als irgendjemand hätte erwarten können, aber es war unvermeidlich.

Irgendwann rettete Paul Mysterio sogar vor einem schweren Fehlschlag bei einem Moonsault, der zu einer schweren Verletzung hätte führen können. Es war ein Beweis seiner fantastischen Instinkte im Ring.

Als neuer Champion der Vereinigten Staaten hat der YouTuber die Chance, mit einer Vielzahl großartiger junger Wrestler zusammenzuarbeiten, die ihn auf neue Weise herausfordern können.

Während seiner Titelherrschaft sollte er herausfinden, wo er im Ring langsamer werden und ein Top-Typ in der WWE werden kann. Es wird spannend sein, ihn zu beobachten, wann immer er auftaucht.







Iyo Sky vs. Bianca Belair sollte sich eigentlich auf diese beiden Frauen konzentrieren, aber es waren zwei andere, die das Rampenlicht stahlen.

Bayley engagierte sich konsequent, während er versuchte, dem Genie des Himmels zu helfen, aber es gelang ihm nicht immer. Aber die zurückgekehrte Kairi Sane war eine viel positivere Kraft für Sky und bereitete sie auf den Sieg vor.

Es sieht so aus, als hätte Sky einen Anruf getätigt und einen neuen Verbündeten gewonnen, dem sie vertraut, und das könnte für Bayley eine Katastrophe bedeuten. Während Damage CTRL die Gruppe von The Role Model war, die an den Start ging, hat Sky übernommen.

Es sieht so aus, als könnte Bayley durch die Piratenprinzessin ersetzt werden, die ein wertvoller Verbündeter von The Genius of the Sky ist und oft ein Feind von The Role Model war.

Es ist an der Zeit, dass sich Damage CTRL weiterentwickelt, aber hoffentlich findet Bayley einen Weg, ohne die Gruppe im Rücken auf die Beine zu kommen.







Damian Priest stand vor der größten Prüfung seiner Karriere, als er im Eins-gegen-Eins gegen Cody Rhodes kämpfte. Er musste zeigen, dass er mit den Besten der Branche mithalten konnte.

Stattdessen konzentrierte sich dies darauf, dass The Judgement Day wiederholt eingriff, um seinen Teamkollegen vor einer frühen Niederlage zu bewahren.

Nachdem Jey Uso „The American Nightmare“ gerettet hatte, drehte sich alles um Rhodos. Er ließ es so aussehen, als ob die beiden Männer nicht auf dem gleichen Niveau wären.

Obwohl noch viel Zeit bleibt, um Priest zum Weltmeistertitel im Schwergewicht zu krönen, war dies ein großer Rückschlag an einem Abend, an dem er im Auftakt beinahe den Titel gewonnen hätte.







Der Aufstieg von LA Knight war beeindruckend. In kurzer Zeit wurde er zum Top-Herausforderer von Roman Reigns und entwickelte seine eigene Magie als einzigartiger Gegner für den Stammeshäuptling.

Während Cody Rhodes und Sami Zayn Veteranen waren, die sich ihre Plätze gegen Reigns durch kontinuierliche Arbeit verdienten, war Knights Veteranenarbeit größtenteils vor seiner Zeit bei WWE.

Als er in die Hauptmannschaft aufgenommen wurde, baute er sich durch sein Charisma auf und verkaufte dem Publikum sein Selbstvertrauen.

In seinem Match mit Reigns brachte er den Kampf. Er brachte einen dominanten Champion ins Wanken. Im Laufe der Zeit wurde Knight herausgefordert, auf der Ebene eines Hauptevents zu arbeiten, und genau das tat er.

Das war das beste Match, das WWE-Fans je von The Megastar gesehen haben. WWE bescherte ihm einen visuellen Sieg über Reigns, den nur Jimmy Uso retten konnte. Es war ein wichtiger Moment für Knight.

Obwohl der Sieg nicht beim Crown Jewel stattfinden sollte, bewies er, warum dies nicht sein letztes Main Event in der WWE sein sollte. Die Menge ist noch lange nicht fertig damit, ihn zu unterstützen.