John Boehner schnelle Fakten | CNN-Politik

Hier ist ein Blick auf das Leben von John Boehner, ehemaliger Sprecher des US-Repräsentantenhauses.

Geburtsdatum: 17. November 1949

Geburtsort: Cincinnati, Ohio

Geburtsname: John Andrew Böhner

Vater: Earl Henry Boehner, Barbesitzer

Mutter: Mary Ann (Hall) Boehner

Die Ehe: Debbie (Gunlack) Boehner (seit 1973)

Kinder: Lindsay und Tricia

Ausbildung: Xavier University, 1977, BA in Betriebswirtschaft

Militär: US Navy, aus medizinischen Gründen ehrenhaft entlassen, 1969

Religion: römisch katholisch

Als eines von 12 Kindern arbeitete er sich als Hausmeister durchs College. Während dieser Zeit lernte er seine Frau Debbie kennen.

Begeisterter Golfer.

1982 – Beginnt seine politische Karriere als Township Trustee in Union, Ohio.

1984–1990 – Mitglied des Repräsentantenhauses von Ohio.

1990 – Besiegt Gregory Jolivette (D) mit 61 % der Stimmen für den Sitz im US-Repräsentantenhaus.

3. Januar 1991 – 31. Oktober 2015 – US-Vertreter (Republikaner aus dem 8. Bezirk von Ohio).

1992 – Besiegt Fred Sennett (D) und gewinnt die Wiederwahl in das US-Repräsentantenhaus mit 71 % der Stimmen.

1994 – Läuft ohne Gegenkandidaten und gewinnt die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus.

1996 – Läuft gegen Jeffrey Kitchen (D) und gewinnt die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus mit 70 % der Stimmen.

1998 – Besiegt John Griffin (D) und gewinnt die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus mit 71 % der Stimmen.

1998 – Reicht eine Bundesklage gegen Jim McDermott (D-Washington) ein, weil er ein 1996 illegal aufgezeichnetes Telefongespräch an die Presse weitergegeben hat. Laut Gerichtsprotokollen enthielt die Aufzeichnung republikanische Führer, darunter Boehner, die über einen Ethikfall gegen Newt Gingrich diskutierten.

2002 und 2004 – Läuft gegen Jeff Hardenbrook (D) und gewinnt bei beiden Wahlen die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus.

2006 – Gewinnt die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus gegen Mort Meier (D).

Februar 2006 – Wird zum Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses gewählt und ersetzt Tom DeLay (R-Texas).

Januar 2007–Januar 2011 – Anführer der Hausminorität.

2008 – Ein Richter des US-Bezirksgerichts entscheidet, dass Rep. McDermott (D-Washington) Boehner mehr als 1 Million US-Dollar an Anwaltskosten im Kampf um einen illegal aufgezeichneten Telefonanruf schuldet, den McDermott an die Medien weitergegeben hat.

2008 – Besiegt Nick Von Stein (D) und gewinnt die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus mit 68 % der Stimmen.

2010 – Besiegt Justin Coussoule (D) und gewinnt die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus mit 66 % der Stimmen.

17. November 2010 – Die Republikaner wählen Boehner einstimmig zum Sprecher des Repräsentantenhauses.

5. Januar 2011 – Übernimmt das Amt der Sprecherin des Repräsentantenhauses von Nancy Pelosi (D-Kalifornien).

6. November 2012 – Gewinnt die einstimmige Wiederwahl ins Repräsentantenhaus.

3. Januar 2013 – Wird Sprecher des Repräsentantenhauses wiedergewählt.

4. November 2014 – Läuft gegen Tom Poetter (D); gewinnt mit 67% der Stimmen.

6. Januar 2015 – Boehner wird nach einer angespannten Abstimmung, bei der ein bemerkenswert großer Teil seiner eigenen Partei versuchte, ihn abzusetzen, für eine dritte Amtszeit als Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt.

24.09.2015 – Nachdem Papst Franziskus eine formelle Einladung von Boehner angenommen hat, spricht er zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses.

25.09.2015 – Boehner gibt den Republikanern des Repräsentantenhauses seinen Rücktritt Ende Oktober bekannt.

29. Oktober 2015 – Boehner hält seine Abschiedsworte im US-Repräsentantenhaus, während er sich offiziell von seinem Amt als Sprecher des Repräsentantenhauses zurückzieht.

15.09.2016 – Es wird bekannt gegeben, dass Boehner als Direktor zum Tabakunternehmen Reynolds American gestoßen ist.

20.09.2016 – Gibt bekannt, dass er als Berater bei der Lobbyfirma Squire Patton Boggs einsteigt.

11. April 2018 – Gibt bekannt, dass er dem Vorstand des Cannabisunternehmens Acreage Holdings beitritt.

8. Februar 2019 – Hilft als Ehrenvorsitzender bei der Gründung der National Cannabis Roundtable Advocacy Group.

19. November 2019 – Boehners offizielles Porträt wird während einer Zeremonie im US-Kapitol enthüllt.

13. April 2021 – Boehners Buch „On the House: A Washington Memoir“ wird veröffentlicht.

12. April 2022 – The 10 Campaign, LLC reicht eine Klage wegen Kontaktbruchs gegen Boehner und Squire Patton Boggs ein, in der behauptet wird, Boehner habe seine Vereinbarung, Vorsitzender der Lobbyfirma für die Legalisierung von Marihuana zu werden, nicht eingehalten und ihre geschützten Informationen gestohlen, bevor er sich 2019 einer anderen Gruppe anschloss.