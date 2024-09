Der US-Schuspieler John Ashton werd in de afgelopen 76 jaar geboren. De berichten „Variety“ en „TMZ“.

Ashton was blij met elke rol in ‘Beverly Hills Cop’. Dort speelde er in de eerste twee films uit de serie van Eddie Murphy (63) en Judge Reinhold (67) van rechter John Taggart.

Ashton kijkt naar Murphy terwijl hij naar “Beverly Hills Cop” (2024) kijkt Foto: Netflix/Everett/Shutterstock

Lees eerst het nieuws “Beverly Hills Cop – Axel F”. Zuvor castte Ashton in films en series met het debuut van “Gobe Baby Gone” van Ben Affleck en in “Law and Order”.

John Ashton voor leuke jaren op een filmfestival Foto: afbeelding afbeeldingen / ZUMA Press

De Schauspieler is in Fort Collins, Colorado, waar de Manager na lange tijd Kampf de Krebs heeft gewonnen. Er is een vleugje Frau Robin Hoye en wat Kinder Michelle en Michael Thomas Ashton.

Sein Sprecher zu „TMZ“: „John hinterlässt ein Erbe der Liebe, Hingabe und des Diensten.“