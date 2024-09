John Ashton was blij met de film „Beverly Hills Cop“. Jetzt sind Fans en Angehörige in Trauer: Der Schauspieler ist stoorben.

Allereerst werden de karakters van „Beverly Hills Cop“ gespeeld door John Ashton in de Rolle des John Taggart. Het is mogelijk om op de pagina van Eddie Murphy en rechter Reinhold in hun naam te leven. Na een reeks films in de film, volgen er veel films en tv-producties mee. De online database „IMDb“ bevat meer dan 200 projecten.

2024 was niet in John Ashton’s „Beverly Hills Cop“-Fortsetzung „Axel F“ – maar je carrière komt abrupt tot een einde. De Schauspieler is in Alter von 76 jaar verstorben.

Wie US-Medien ook ‚Variety‘ en ‚TMZ‘ rapporteert, het beste van de Manager van John Ashton de Tod des Darstellers. Gisteravond daar in de Donnerstag, op 26 september, in Fort Collins in de Amerikaans-Federale Staat Colorado. Verdere details zijn te vinden in het nieuws nu deze niet worden geaccepteerd door de Amerikaans-Amerikanen bij wie de diagnose Krebs is gesteld.

In één verklaring zegt de perssecretaris van John Ashton tegenover de fans van de filmsterren: „John zinspeelt op de kracht van de Liebe, de Hingabe en de Fürsorge. Seine Frau, seine Kinder, seine Enkelkinder, sein Bruder, seine Schwestern, seine Großfamilie und allemaal, die ihn liebten, werden nog steeds herinnerd in Die Familie bittet darum, Spending zu Ashtons Gedenkingen en de medizinische Einrichtung Hospiz Pathways Hospice Care zu überweisen.