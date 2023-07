Die Menschen in Südafrikas größter Stadt Johannesburg freuten sich am Montag über seltenen Schneefall.

Der südafrikanische Wetterdienst sagte, in Johannesburg habe es zuletzt im August 2012 geschneit.

Am Montagabend wurde in der Stadt mit weiterem Schneefall gerechnet.

Es wurde erwartet, dass die kalten Wetterbedingungen in anderen Teilen des Landes für den Rest der Woche anhalten würden.

Der letzte aufgezeichnete Schneefall in der Stadt Johannesburg stammt aus dem Jahr 2012 Bild: Wikus De Wet/AFP/Getty Images

Johannseburgs Winterwunderland

Während es in anderen Teilen Südafrikas im Winter regelmäßig schneit, erregte der nur einmal im Jahrzehnt auftretende Staub die Fantasie der Einwohner von Johannesburg.

Sie nutzten die sozialen Medien, um Videos und Fotos von ihnen beim Spielen im Schnee zu teilen.

Nachdem sie ihr Foto auf dem Nelson-Mandela-Platz im Finanzviertel gemacht hatte, sagte Jennifer Banda, sie sei schwanger gewesen, als es das letzte Mal schneite. „Elf Jahre später ist es aufregend, dass wir Schnee haben“, sagte sie.

„Es ist so lange her, ich bin so glücklich“, sagte ein anderer Bewohner, Lerato Matepese.

Warnungen vor weiterem kaltem Wetter

Trotz des Spaßes warnten die Behörden die Menschen im ganzen Land, sich warm zu halten, da die Kältewelle anhält.

Der Schnee machte einigen Bewohnern das Leben schwer Bild: Shiraaz Mohamed/AA/picture Alliance

In Johannesburg wurden Bewohner, die zum Heizen auf Feuer angewiesen sind, angewiesen, diese nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Die humanitäre Organisation Gift of the Givers teilte der südafrikanischen Zeitung News24 mit, dass sie auf vier Brände reagiert habe, die durch unbeaufsichtigte Heizgeräte und Brände anderswo im Land verursacht wurden.

In mehreren Provinzen wurde Schnee gemeldet, darunter im Ostkap, in Mpumalanga, im Freistaat und in KwaZulu-Natal.

lo/msh (AFP, Reuters)