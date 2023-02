Johann Wadephul in „Frühstart“: „Falsches Zeichen“: Gewerkschaft lehnt Rückkehr zur Wehrpflicht ab

Johann Wadephul in „Frühstart“

Braucht Deutschland wegen der Bedrohung durch Russland erneut die Wehrpflicht? CDU-Politiker Johann Wadephul findet das übertrieben. Von Verteidigungsminister Pistorius fordert er mehr Tempo für die Bundeswehr.

Trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage in Europa lehnt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul, die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht ab. „Das wäre jetzt außenpolitisch das falsche, eskalierende Zeichen“, sagte Wadephul im „ntv Frühstart“. Die Verfassung sieht auch vor, dass nur Männer zum Dienst verpflichtet werden können. Wadephul nannte dies „unangemessen“.

Stattdessen sprach sich der CDU-Politiker für eine allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen aus. Diese kann neben der Bundeswehr beispielsweise auch beim Technischen Hilfswerk, beim Roten Kreuz oder in der Krankenpflege absolviert werden. „Die Sicherheit für Deutschland muss an vielen Stellen verbessert werden und dafür brauchen wir helfende Hände.“

Vor seinem heutigen Besuch beim Panzerbataillon in Augustdorf forderte Wadephul Verteidigungsminister Pistorius auf, für die Nachschubversorgung der Bundeswehr mit Munition und Waffensystemen zu sorgen. „Herr Pistorius muss jetzt sehr schnell handeln, das ist sein Job.“ Pistorius hat mehr Geld zur Verfügung als fast jeder Verteidigungsminister vor ihm. Seit der Ankündigung eines Bundeswehr-Sondervermögens ist unter Ex-Ministerin Christine Lambrecht allerdings ein verlorenes Jahr zu verzeichnen. „Es ist faktisch nichts bestellt worden und schon gar nichts bei der Bundeswehr angekommen.“

Wadephul warnt davor, sich gegenüber Russland zurückzuhalten

Ein runder Tisch mit der Rüstungsindustrie sei sehr schnell nötig, so Wadephul. Sie müssen sie von neuen Schwierigkeiten befreien. Viel zu oft wurde die Branche in den letzten Jahren in die „schmutzige Ecke“ gesteckt. Minister Pistorius muss nun schneller bestellen und sich das Beschaffungssystem anschauen. „Er muss endlich alle Ampeln auf Grün drehen. Wenn er unsere Unterstützung braucht, hat er sie.“

In der Debatte um die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine hatte sich Wadephul gegen eine vorschnelle Absage gewehrt. Obwohl dies im Moment kein Thema ist, da die Ukraine noch keine Anfrage gestellt hat, muss eine Lieferung sachlich und gelassen geprüft werden. „Zur ruhigen Abwägung gehört natürlich auch die Frage – die aufkommen könnte – ob wir eine Niederlage in der Ukraine akzeptieren wollen, indem wir keine Kampfjets liefern.“ Ob sich Vizekanzler Habeck diese Frage schon gestellt hat, weiß er nicht. Habeck hatte gesagt, der Westen könne mit Kampfjets „wahrscheinlich“ einen Schritt zu weit gehen.

Wadephul warnte davor, sich gegenüber Russland zurückzuhalten. „Wir dürfen nicht jeden Tag Angst vor einer Eskalation haben, die Eskalation ist schon lange da.“ Präsident Putin hat sie verursacht. „Wir dürfen uns nicht von ihm bedrohen lassen, sondern uns unter Druck setzen.“ Er lobte in diesem Zusammenhang die Zusage der USA, die Ukraine mit Langstreckenraketen zu beliefern.