Joggen mit Stirnlampe im Winter: 3 Modelle für Wind und Wetter

Einst als ängstlicher Spinner verspottet, sind Jogger mit Stirnlampe längst in der Running-Community angekommen. Manchen fehlt allerdings noch das richtige Händchen beim Kauf. Welche Stirnlampe passt zu Ihnen?

Vorweg möchte ich sagen, dass ich selbst auf dem Höhepunkt meiner Hobby-Laufkarriere kein einziges Training mit Stirnlampe absolviert habe. Ich kann nicht mehr genau sagen warum. Die Stirnlampe und ich – wir wollten einfach keine Sportfreunde werden. Mir ist durchaus bewusst, dass Stirnlampen das Leben für uns Läufer viel einfacher und vor allem sicherer machen. Ich denke jetzt etwas anders und überlege schon länger, mir ein Licht zum Joggen im Dunkeln zuzulegen. Aber welcher Stirnlampentyp sind Sie? Eine Übersicht verschiedener Modelle für Läuferlerchen, Eulen und alle anderen, die am liebsten bei Einbruch der Dunkelheit oder noch später in ihre Laufschuhe schlüpfen.

1. Läufertyp „Stadtrand“



Spätestens wenn Ende Oktober in Europa die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, wird es für die meisten Hobbyläufer fast unmöglich sein, nach Feierabend noch eine Trainingsrunde bei Tageslicht zu drehen. Wer lieber auf beleuchteten Parkwegen oder in Gärten joggt, muss sich auch im Dunkeln nicht mit einer Stirnlampe auf dem Kopf herumschlagen. Leichte Scheinwerfer wie diese e+ Lite von Petzl sind völlig ausreichend. Denn hier geht es weniger darum, die Strecke auszuleuchten, als darum, von Radfahrern und Autofahrern gleichermaßen wahrgenommen zu werden. Eine Stirnlampe mit einer maximalen Leuchtkraft von 100 Lumen und Reflektoren an der Laufbekleidung sind dafür die besten Voraussetzungen. Als Alternative zum e+ Lite hat Petzl es im Angebot Bindi-Modell Freigaben. Diese Läuferlampe ist ein paar Gramm schwerer (35 Gramm), kann aber statt auf dem Kopf auch am Lenker als Notbeleuchtung fürs Fahrrad verwendet werden. Mit maximal 200 Lumen ist auch der breite Lichtkegel etwas heller.

2. Läufertyp „Allrounder“



Parks und Gärten sind nicht deine erste Wahl für das Lauftraining? Alle Jogger, die gelegentlich auf unbeleuchteten Wegen herumlaufen, auf dem Uferweg den nahegelegenen See umrunden oder den Stadtwald unsicher machen, sollten ihre Beleuchtung aufrüsten. Die LEDs in Rundumscheinwerfern, wie diese H3.2 von Ledlenser, bringen es auf eine Leuchtkraft von bis zu 200 Lumen. Das reicht aus, um den Lichtkegel mehr als 50 Meter weit zu leuchten. solche modelle Headled II von Sigma Sport sind zusätzlich mit einem kleinen roten Rücklicht ausgestattet. Gerade in der Dämmerung kann dieses Rücklicht zur Lebensversicherung werden. Ein weiteres Highlight: Rundum-Scheinwerfer wie diese Petzl bindi verfügen über unterschiedliche Lichtmodi, sodass die Leuchtkraft der LEDs beim Verlassen der Stadttore einfach angepasst werden kann.

Wichtig: Achte darauf, dass du zuerst den Weg direkt vor dir ausleuchtst, um beispielsweise Stürze zu vermeiden. Zu hoch eingestellte Scheinwerfer blenden nicht nur entgegenkommende Läufer, sondern auch Rad- und Autofahrer. Andererseits können zu niedrig eingestellte Lampen auf Dauer zu Nackenproblemen führen.

3. Läufertyp „Nachtwandler“



Nicht zuletzt gibt es Stirnlampen für Jogger, die sogar so manchen Bauscheinwerfer oder Auto-Fernscheinwerfer in den Schatten stellen. Stirnlampen wie diese senden bis zu 600 Lumen aus Klarus HR1 in den Wald. Manche erreichen sogar 1500 bis 2000 Lumen. Mit Modellen wie diesem von LED-Linse die Abenteurer unter den Joggern können sich bei völliger Dunkelheit einfach und sicher durch das Unterholz schlagen. Das Problem: Irgendwo muss die Energie für eine Leuchtweite von mehr als 100 Metern herkommen. Und das zählt. Sowohl der Akku als auch die Batterien müssen selbstverständlich mitgeführt werden. Meist am Gürtel oder im Rucksack, denn beides ist zu schwer für das Stirnband an der Stirnlampe.

Stirnlampen für Jogger: worauf es sonst noch ankommt



Stirnlampen zum Joggen sollten zumindest mit dem kompatibel sein Schutzklasse IPX4 zertifiziert und somit gegen Spritzwasser geschützt. Noch besser: IPX6 oder sogar IPX8 (wasserdicht), wobei sich der Grad des Wasserschutzes meist im Preis widerspiegelt.

zertifiziert und somit gegen Spritzwasser geschützt. Noch besser: IPX6 oder sogar IPX8 (wasserdicht), wobei sich der Grad des Wasserschutzes meist im Preis widerspiegelt. Praxistipp: Wenn Sie im Regen mit einer Stirnlampe laufen, sollten Sie das tun Laufkappe nicht vergessen . Das verhindert nicht nur, dass dir das Wasser ins Gesicht läuft, sondern verhindert auch, dass du durch die Reflektionen der Regentropfen gestört wirst.

Wenn Sie im Regen mit einer Stirnlampe laufen, sollten Sie das tun . Das verhindert nicht nur, dass dir das Wasser ins Gesicht läuft, sondern verhindert auch, dass du durch die Reflektionen der Regentropfen gestört wirst. Ob Sie die LEDs an Ihrer Stirnlampe von a Batterie oder Batterien ist grundsätzlich Geschmackssache und sehr individuell. Wiederaufladbare Batterien sind leichter, aber etwas weniger leistungsstark. Marathonläufer sollten daher gerade bei langen Läufen auf Akkus zurückgreifen.

Brenndauer: Diese Faktoren sind wichtig



Die beste Stirnlampe nützt nichts, wenn sie nach wenigen Minuten Training den Geist aufgibt, weil der Akku leer ist. Gerade bei helleren Modellen spielt oft die Außentemperatur eine Rolle. Viele Akkus und Batterien sind kälteempfindlich. Gerade im Winter ist das ein Problem. Separate Batteriefächer haben hier einen Vorteil. Vor allem, weil sie unter der Jacke getragen werden können und dadurch nicht so schnell auskühlen. Zum anderen hat die gewählte Helligkeitsstufe einen wesentlichen Einfluss auf die Leuchtdauer. Auf der niedrigsten Stufe können Stirnlampen bis zu 20 Stunden leuchten. Für Läufe in der Dämmerung mag das einigen reichen. Wer viele Kilometer in schlecht beleuchteten Parks oder gar im Wald sammelt, muss meist die maximale Leuchtkraft aus der Lampe holen, um Wurzeln oder andere Hindernisse rechtzeitig zu erkennen. Das kostet Energie. Auch die Leuchtdauer von Stirnlampen lässt sich durch den Einsatz leistungsfähigerer Akkus verlängern. Werfen Sie aber unbedingt einen Blick in die Bedienungsanleitung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lampe auch mit anderen Akkus funktioniert.

Das könnte Sie auch interessieren:



Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Weitere Informationen finden Sie hier.