Jofra Archer ist das „missverstandene“ Bowling-Genie, dem die „Welt zu Füßen“ liegt und der aus der Verletzungshölle zurückgekehrt ist, um dabei zu helfen, England zu Asche und über 50 Weltcup-Ruhm zu inspirieren

Jofra Archer ist ohne Zweifel einer der talentiertesten Cricketspieler im modernen Spiel.

Der 27-Jährige hat eine extrem harte Zeit hinter sich, als er sich nach einer Verletzung zurückgekämpft hat, aber er ist bereit, zurückzukehren und England zu einem fantastischen Jahr zu verhelfen.

Getty Archer ist nach der Höllenverletzung zurück und kann es kaum erwarten

Archer hat seit fast zwei Jahren in keinem Format für England gekegelt, als er in einem T20 gegen Indien spielte.

Und seitdem war es aufgrund von Rücken- und Ellbogenverletzungen eine lange, harte Reise, aber er ist bereit, England in einem gewaltigen Jahr zu helfen.

England spielt zu Hause eine Ashes-Serie und reist später im Jahr nach Indien, um seinen 50-Over-Weltcup-Titel sowie mehrere Test-, ODI- und T20-Serien zu verteidigen.

Und Archer ist im Kader für die ODI-Serie mit drei Spielen gegen Südafrika, die live auf talkSPORT 2 übertragen wird.

Und der ehemalige englische Star Steve Harmison glaubt, dass der Sussex-Bowler vor einer entscheidenden Phase steht, in der er versucht, seine Verletzungsprobleme zu überwinden.

In einem exklusiven Gespräch mit talkSPORT.com sagte Harmison: „Das Beste für Jofra ist es, zwei der drei Spiele in Südafrika zu bestreiten, zum IPL zu gehen und dann langsam aber sicher seine Arbeitsbelastung unter englischen Bedingungen zu erhöhen, um für ein großes Rennen bereit zu sein Sommer.

„Er hatte ein paar Spiele mit vier Overs, und wenn er zwei Spiele spielen und seine volle Quote (20 Overs) bowlen kann, denke ich, dass das ein großes Häkchen in der Box ist.

„Er hat ein lächerliches Talent, und es geht nur darum, sich zurückzuarbeiten, um sich in eine Position zu bringen, in der er sich mit seinen Verletzungssorgen im Hinterkopf wohl fühlt.

„Das wird ein paar Monate dauern, aber wenn er das geschafft hat, sollte die Verletzung kein allzu großes Problem darstellen.

„Wenn ein schneller Bowler verletzt wird, ist das Schwierigste in den ersten zwei Monaten nach seiner Rückkehr, weil man versucht, sich selbst zu schützen.

“Aber wenn er diese Zeit übersteht, kann ich sehen, wie er einen langen Lauf zusammenstellt, und ich drücke ihm die Daumen, weil England ihn irgendwann brauchen wird.”

Getty Harmy weiß, was es braucht, um Verletzungen zu überwinden, und ist zuversichtlich, dass Archer es kann

Archer wurde in Bridgetown, Barbados, geboren, entschied sich aber dafür, England durch seinen Vater, der die britische Staatsbürgerschaft besitzt, auf internationaler Ebene zu vertreten.

Sein England-Debüt in allen drei Formaten fand 2019 statt und was für ein Start ins Leben im internationalen Cricket war das.

Erstens spielte er eine große Rolle dabei, England dabei zu helfen, die 50-Over-Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Er spielte 11 Matches, schnappte sich 20 Wickets und kegelte den Super gegen Neuseeland im Finale bei Lord’s, obwohl er sehr unerfahren war.

In seinem Buch In Brand geratenBen Stokes erinnert sich, dass Eoin Morgan, der Kapitän der Limited-Overs, sofort entschied, dass Archer bowlen würde, obwohl die erfahreneren Mark Wood und Chris Woakes zur Verfügung standen.

Und obwohl er einen Wide Bowler warf und der neuseeländische Allrounder Jimmy Neesham ihn für sechs warf, behielt er bei den letzten vier Bällen die Nerven, um sicherzustellen, dass England in einem Finale gewann, das für immer in Erinnerung bleiben wird.

AFP oder Lizenzgeber Archer wurde nach einer reifen Bowlingshow zum Nationalhelden

Aber die Aufregung hörte hier nicht auf, als Archer in den englischen Kader für die Ashes aufgenommen wurde und ein magisches Bowling produzierte, das die Zungen wedelte.

Archer wurde nicht für den Eröffnungstest in Edgbaston ausgewählt und wurde für sein Testdebüt gegen Australien bei Lord’s eingeworfen.

Und er enttäuschte nicht, als er in zwei Innings fünf Wickets schnappte und einen feindlichen Bann bösartigen Bowlings produzierte, der Steve Smith vom Feld zwang, nachdem er an der Seite des Kopfes geschlagen worden war.

Man möchte nie, dass ein Spieler verletzt wird, also war es gut, als Smith herauskam und weitermachte, aber dieses Stück Bowling zeigte, dass England ein besonderes Talent hatte.

Am Ende konnte er den Gastgebern nicht helfen, die Asche zu gewinnen, da ein 2: 2-Unentschieden sicherstellte, dass die Urne nach Australien zurückkehrte, aber Archer beendete die Serie mit 22 Wickets.

GETTY Archer erwischte Smith 2019 mit einem brutalen kurzen Ball bei Lord’s

Leider hatte er in Neuseeland nicht so viel Einfluss und dann kamen die Verletzungen.

Gleichzeitig stellten Michael Vaughan und andere seine Haltung in Frage, aber Harmison glaubt, dass Archer missverstanden wird.

„Ich glaube, er wird aufgrund seiner Charaktereigenschaften ein wenig missverstanden – er ist sehr entspannt.

„Er hat eine sehr, sehr entspannte Mentalität und manchmal kann es so aussehen, als würde es ihn nicht so sehr interessieren, aber das sollte man ihm niemals an den Kopf werfen, weil es ihm wichtig ist – man sieht es an seiner Leistung.

„Und wenn die Leute sagen: ‚Er will nicht Testmatch-Cricket spielen‘, dann will er Testmatch-Cricket spielen – nur hat ihm sein Körper das nicht erlaubt.

„Und sobald er das überwunden hat, wird es ihm gut gehen, und er wird viel Cricket im Testspiel spielen.“

Twitter: @MICapeTown Archer kehrte endlich zum Einsatz zurück, während er sich auf ein riesiges Jahr 2023 vorbereitet

Diese Verletzungen haben Archer einige entscheidende Jahre geraubt, aber nachdem er Anfang dieses Monats in die SA20 zurückgekehrt ist, ist er nun bereit, zurückzukommen und für England zu spielen.

Hier sind wir also nach ein paar Jahren der Verletzungshölle, England hat Archer zurück und jeder Cricket-Fan im Land hofft, dass er diese Serie unbeschadet übersteht.

Es gibt nur sehr wenige Bowler auf der Welt, die sein Tempo und Können haben, die ihn auf jedem Platz gefährlich machen.

Archer ist ein positiver Charakter und fest entschlossen, in den kommenden Monaten eine große Rolle für England zu spielen, und Harmison glaubt, dass er einer der besten schnellen Bowler werden könnte.

„Dem Kind liegt die Welt zu Füßen. Er ist unglaublich talentiert.

„Er ist da oben mit einigen der geschicktesten Bowler, die jemals dieses Spiel gespielt haben.

„Er hat ein lächerliches Tempo, ist sparsam, Linien und Länge sind tadellos. Er kann den Ball seitlich bewegen oder den Ball zum Springen bringen.

„Das Wichtigste, was Jofra braucht, um einer der gefürchtetsten schnellen Bowler aller Zeiten in England zu sein, ist ein bisschen Glück, um sicherzustellen, dass er verletzungsfrei bleibt und sich keine Kleinigkeiten oder eine schlimme Verletzung zuzieht.

„Wenn er verletzungsfrei bleibt, könnte er England im White-Ball-Cricket zu besseren Zeiten führen und möglicherweise die Chance haben, die Asche zu gewinnen.“

Wir bringen Ihnen Ball-für-Ball-Berichterstattung über Englands ODI-Serie mit drei Spielen gegen Südafrika, live auf talkSPORT 2. Die Berichterstattung beginnt am Freitag ab 10 Uhr mit den legendären schnellen Bowlern Darren Gough und Steve Harmison sowie dem ehemaligen englischen Batter Mark Butcher als Teil unseres preisgekrönten Teams.