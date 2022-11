Joey Logano gewinnt die Meisterschaft der NASCAR Cup Series 2022

CNN

—



Joey Logano gewann am Sonntag die Meisterschaft der NASCAR Cup Series und holte sich die Trophäe nach 312 Runden auf dem Phoenix Raceway in Avondale, Arizona.

Der Sieg beschert Logano seine zweite Meisterschaft in seiner Karriere, die erste kommt 2018 auf dem Homestead-Miami Speedway in Las Vegas. Vor seinem ersten Sieg galt Logano weithin als Außenseiter.

Der 32-jährige Logano startete am Sonntag von der Pole im Nr. 22 Team Penske Ford. Obwohl 36 Fahrer an den Start gingen, waren nur vier – Ross Chastain, Chase Elliott, Christopher Bell und Logano – für den Serientitel qualifiziert, nachdem ein Playoff das Feld von 16 verkleinert hatte.

Chastain wurde Dritter, Bell 10. und Elliott 28.

Ty Gibbs sollte am Sonntag das Auto Nr. 23 fahren. Nach dem Tod seines Vaters Coy Gibbs wurde er wenige Stunden vor dem Rennen durch Fahrer Daniel Hemric ersetzt, wobei sein 23XI Racing-Team „einen familiären Notfall“ als Ursache anführte.

Coy Gibbs war Miteigentümer von Joe Gibbs Racing und Sohn des Teampatriarchen Joe Gibbs.

Nach dem Rennen sprach Logano der Familie Gibbs sein Beileid aus und dankte seinem Team für die Saison.

„Junge, das war am Ende heftig“, sagte Logano. „Es dreht sich alles um Meisterschaften. Das ist es, worum es geht. Wir haben in den letzten Wochen so hart gearbeitet, nur um zu versuchen, uns in Position zu bringen.“

Mit seinem Sohn im Arm sagte Logano, dass es für das heutige Rennen keine Zweifel gab.

„Ich wusste die ganze Zeit, dass wir die Meisterschaft gewinnen würden“, sagte Logano. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir der Favorit aus Daytona sind, und wir haben es wirklich geglaubt. Das ist der Unterschied.

„Wie ich schon sagte, ich hatte ein gutes Team mit viel Selbstvertrauen und wir hatten allen Grund der Welt, selbstbewusst zu sein. Ich sagte, ich war noch nie so bereit für ein Meisterschaftsrennen, und wir haben es geschafft, Mann. Ich kann es nicht glauben.“