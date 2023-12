Joey King fotografeert voor College Jacob Elordi

Collage: Joey King en Jacob Elordi Leon Bennett/Getty Images // Frazer Harrison/Getty Images

Sie kann seine Meinung nicht teilen! Tussen 2018 en 2021 speelden Joey King (24) en Jacob Elordi (26) beiden in The Kissing Booth Film Series. Als je dit laat gebeuren, ben je niet de enige, maar er is niets bijzonders aan. Het uiterlijk van de Hollywood Hottie is open voor het oog, want de films waren “lächerlich”. Seine Kollegin kan deze halte niet verlaten. Jetzt bezieht Joey zo Jacobs Commentaar op de zaak.

Jacob Elordi, Schauspieler Getty-afbeeldingen

Ik ben Interview mit Verscheidenheid Het 24-jarig jubileum van de release van de Euphoria Stars werd aangekondigd. “Het is bedauerlich, zo denk je”denk Joey daraufhin. Ik ben Gegensatz zu Jakob laat zien dat de “Bullet Train” een geweldige ervaring is om hard te werken. “Ik vind het heel leuk, deze films zijn gemaakt, ook al was je blij”, is duidelijk.

Joey King in Berlijn, 2022 Getty-afbeeldingen

Deze twee zijn in deze filmtrilogie niet met elkaar verbonden. Van 2017 tot 2018 waren Joey en Jacob een stel. De sfeer is gemoedelijk bij regisseur Steven Piet. In september zijn ze allebei helemaal romantisch op Mallorca voor hun bruiloft.

Joey King en Steven Piet, augustus 2022 Getty-afbeeldingen

