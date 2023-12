Jörg Kachelmann zerreißt Gottschalk’s „Wetten, dass..?”-Abgang

Startpagina Boulevard

Thomas Gottschalk hoed met signalen Abschiedsworten bei „Wetten, dass…?“ een welle der Empörung losgelaten. Auch Jörg Kachelmann heeft kritiek gekregen van de moderators.

Schaffhausen – Op Samstag (25 november) na ZDF-Urgestein Thomas Gottschalk (73) na 154 moderierten Folgen Abschied von der Kult-Show „Wetten, dass…?“. De rest van de mensen is sowieso welkom om tv-programma’s te kijken. Promise gar nicht gut an. Gottschalk klaagde over de andere kant, in de open omgeving was hij niet vrij om te durven. Een nieuwe Abgang, die de voormalige MDR-moderator Jörg Kachelmann (65) vond.

“Peinliche Larmoyanz”: Jörg Kachelmann bekritiseert Thomas Gottschalks “Wetten, dass…?” -Abgang

In de Verdingenheit werd Thomas Gottschalk bestudeerd vanwege andere vermengde politieke correctheid. In het bericht „Wetten, dass..?”-Sendung sorgte er mit seinen Abschiedsworten for erhebliche Discussionen. “Ik zou mijn standpunten graag anders willen begrijpen zoals ze aanwezig zijn – en dat is geen grote verleiding”, was de mening van de moderator over zijn of haar opmerkingen. “En zorg ervoor dat je er tijdens het rijden niet over hoeft te piekeren en te zeggen: ‘Je hebt weer een shitstorm gehad’, dan laat ik het nooit meer achter.”

Maar de opmerkingen van Gottschalk over het onderwerp ‚Cultuur annuleren‘ lijken niet immuun voor immuniteit. Voor alle voormalige „Riverboat“-moderator Jörg Kachelmann is er veel informatie over de kwaliteit van leven waarmee rekening moet worden gehouden. “Ik heb zo’n beschamende video-ervaring gehad en was heel blij met de pijn in mijn kont”, zegt Kachelmann in een interview met t-online. “Ik dacht dat het cool zou zijn om een ​​grote hoeveelheid geld te hebben, nu is het de kleinste geworden.”

Jörg Kachelmann heeft een groot begrip van de verhalen van Thomas Gottschalk

Kachelmann heeft ook kritiek op Gottschalks mangelnde Dankbarkeit. Mijn mening is “vanuit dit ungeheure Privileg.” Zudem habe Gottschalk “Personal, das einem Kärtchen hinhält”, die er duidelijk trots op zijn genegeerd te worden. “De staat is jammer, dat de mens niet eerder een baan heeft dan iemand die gelukkig is en open staat voor de wereld”, hervat Kachelmann, “die ontwrichtend is en respectvol is voor mensen die meer werk verdienen en weinig – ook gewaardeerd.”

Auch Gottschalks Unterscheidung zischen Beruf en Privatleben an dieser Stelle, hält Kachelmann ter overweging. “Ik kan nu zien wie de heer Gottschalk ook in de Tweede Kamer is, als er angst is vanwege hem, met persoonlijke verhalen over een Shitstorm, zal hij die meemaken”, merkt de Wetter-Experte op, die steeds vaker overwegen: “Alte reiche Manner sollten keine Wutbürger sein und Zorg voor je mooie reis met Julian Reichelt. Dat is niet het Gnadenhof, de man die voor Herrn Gottschalk een geweldige kans maakt.”

Kijk eens naar Jörg Kachelmanns kritische recensie van Thomas Gottschalk. Dabei kam auch Moderatoren-Kollege Jan Hofer nicht gut weg. Verwende Quellen: t-online.de, ZDF