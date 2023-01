Joelintons Tor verschafft Newcastle im Carabao Cup-Halbfinale einen Vorteil

Newcastle schlug Southampton im Hinspiel des Carabao Cup-Halbfinals. Es war ein hitziges Spiel mit acht gelben Karten, darunter ein Platzverweis für einen Spieler. Am Ende erzielte Magpies-Mittelfeldspieler Joelinton den Siegtreffer, um den Vorteil im Hin- und Rückspiel zu nutzen.

Das Matchup war von zwei historischen englischen Klubs, die in drastisch unterschiedliche Richtungen gingen. Newcastle hat in dieser Saison bisher nur zwei seiner insgesamt 26 Spiele verloren. Die Magpies sind derzeit Dritter in der Premier League, vor Mannschaften wie Manchester United, Liverpool und Chelsea.

Southampton ist jedoch Tabellenletzter. Der Club an der Südküste verlor sieben seiner letzten acht Spiele in der höchsten Spielklasse und wird darum kämpfen müssen, über diese Saison hinaus in der Premier League zu bleiben. Trotz ihrer Kämpfe in der Liga hatten die Saints am Dienstag keines ihrer fünf Spiele außerhalb der Liga in dieser Saison verloren.

Newcastle-Tor im Handspiel ausgeschlossen

Joelinton dachte, dass er die Gäste spät in der ersten Halbzeit in Führung brachte. Der vielseitige Brasilianer stürzte sich auf einen abgeprallten Schuss und brachte den Ball ruhig ins hintere Netz. Match-Schiedsrichter Stuart Attwell aberkannte das Tor schnell, weil Joelinton den Ball mit seinem Arm kontrollierte. Wiederholungen zeigten, dass es wahrscheinlich die richtige Entscheidung war. Der Ball traf scheinbar den Arm und die Brust des Newcastle-Spielers.

Minuten später kam es zu einer heftigen Kollision zwischen Nick Pope und Moussa Djenepo. Der Torhüter von Newcastle flog aus seinem Strafraum, um einen Kopfball außerhalb des Strafraums zu gewinnen. Obwohl er den Kopfball gewann, zerschmetterte er dabei auch Djenepo. Trotzdem entschied Attwell, dass es kein Foul gab. Der Flügelspieler von Southampton musste wegen des Zwischenfalls noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Joelinton sorgt für den Unterschied im Carabao Cup für Newcastle

Joelinton brachte Newcastle in der 73. Minute dank eines perfekten Passes des eingewechselten Alexander Isak schließlich in Führung. Der Schwede machte einen schönen Lauf in Richtung der Southampton-Box und passte den Ball zu einem heranstürmenden Joelinton. Das Tor fiel genau 20 Minuten, nachdem der Brasilianer einen Sitter direkt vor dem Tor verfehlt hatte.

Southampton dachte, sie hätten nur zwei Minuten später die Torlinie ausgeglichen. Adam Armstrong, der für den verletzten Djenepo eingewechselt wurde, bündelte den Ball nach einem kleinen Chaos im Strafraum ins hintere Netz. Während das Tor zunächst stand, schied der VAR schließlich wegen eines Handspiels des Torschützen aus.

Die Chancen der Gastgeber auf ein Comeback wurden im Wesentlichen zunichte gemacht, als Innenverteidiger Duje Caleta-Car spät im Spiel wegen einer zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt wurde.

Beide Vergehen wurden von dribbelnden Magpies-Spielern verursacht, die versuchten, zum Tor durchzukommen. Newcastle gewann schließlich das Spiel und ging mit 1:0 nach Hause in den St. James‘ Park. Das Rückspiel findet am 31. Januar statt.

