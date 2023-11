Joel Embiid kontert James Harden – Sixers lassen ihn „sein Ding machen“

Tim BontempsESPN4-minütige Lektüre

Embiid füllt die Statistik mit nahezu Triple-Double Joel Embiid erzielt 28 Punkte sowie 13 Rebounds und sieben Assists, während die 76ers die Raptors mühelos besiegen.

PHILADELPHIA – Joel Embiid, der Star der Philadelphia 76ers, sprach zum ersten Mal seit dem Transfer von James Harden zu den LA Clippers und sagte, er sei mit Hardens Einschätzung, dass er in den letzten Jahren von den 76ers zurückgehalten wurde, nicht einverstanden.

„Das glaube ich nicht“, sagte Embiid nach dem 114:99-Sieg über die Toronto Raptors am Donnerstag, den er mit 28 Punkten, 13 Rebounds und 7 Assists in 35 Minuten abschloss. „Ich denke, er hat viele großartige Dinge für uns getan.

„Aber meiner Meinung nach haben wir ihm bei jedem einzelnen Ballbesitz den Ball gegeben, weil er wirklich gut ist Ballbesitz, um einfach rauszugehen und, wissen Sie, sein Ding zu machen. Und von da an musste er Entscheidungen treffen, ob er die Jungs aufmachte oder auf sich selbst aufpasste.

„Aber ich fand, dass er es ziemlich gut gemacht hat, uns in die Offensive zu bringen und den Ball einfach weiterzuspielen, damit die Jungs offen sind. Das ist der Grund, warum er letztes Jahr den Assist-Titel gewonnen hat.“

Harden sagte bei seiner Eröffnungspressekonferenz am Donnerstag in Los Angeles, dass er sich in der letzten Saison bei Philadelphia wie an der Leine gefühlt habe und fügte hinzu: „Ich bin kein Systemspieler. Ich bin ein Systemspieler.“

Aber wie Embiid sagte, führte Harden letzte Saison bei den 76ers die Liga bei den Assists an, während Embiid in der Punktewertung an der Spitze lag und seine erste MVP-Auszeichnung erhielt. Die Saison endete damit, dass die 76ers im Halbfinale der Eastern Conference in sieben Spielen gegen die Boston Celtics verloren, was das fünfte Mal in sechs Saisons war, dass Philly in der zweiten Runde der Playoffs ausschied.

Nachdem sich Harden im Juni schließlich für seine Spieleroption in Höhe von 35,6 Millionen US-Dollar für diese Saison entschieden hatte, beantragte er einen Tausch von Philadelphia zu den Clippers – ein Antrag, dem am frühen Dienstag stattgegeben wurde.

Embiid sagte, er sei froh, dass Harden bekommen habe, was er wollte.

„Ich bin froh, dass die Situation gelöst wurde, und ich freue mich für ihn“, sagte Embiid. „Ich hoffe, dass er eine Chance hat, erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen, guten Basketball zu spielen und zu gewinnen. Und ich hoffe, dass wir es beide ins Finale schaffen, aber er ist auf der Verliererseite und wir auf der Gewinnerseite.“ Es.

„Aber ich denke, wenn man sich die Situation ansieht, woher es wahrscheinlich kam, konnten wir nichts tun. Es lag außerhalb unserer Kontrolle. In dieser Situation muss man also einfach mitmachen.“

„Aber ich glaube immer noch, dass wir eine Chance hatten (gemeinsam zu gewinnen). Wir waren genau dort, vor allem mit der Mannschaft, die wir jetzt haben. Was er hinzufügen kann und was er getan hat, was wir ihm erlaubt haben.“ Wir haben den Ball bei jedem einzelnen Ballbesitz gegeben. … Es ist bedauerlich, aber wir müssen einfach weitermachen und wir haben eine gute Gruppe von Jungs, die wachsen und immer besser werden können.“

Nach einer Saisoneröffnungsniederlage von einem Punkt gegen Gastgeber Milwaukee holten Embiid und die 76ers (3:1) ihren dritten Sieg in Folge gegen die Raptors. Zusätzlich zur Dominanz von Embiid erzielten Tobias Harris und Kelly Oubre Jr. jeweils 23 Punkte.

Während Embiid sagte, er glaube nicht, dass die Harden-Situation die 76ers jemals abgelenkt habe, fügte er hinzu, dass es nicht an ihm liege, darüber zu diskutieren, welche möglichen Wechsel stattfinden könnten oder was Philadelphia durch den Deal zurückbekäme – a Kombination aus zwei Draft-Picks, einem Tausch von Draft-Picks und den Stürmern Nicolas Batum, Robert Covington, Marcus Morris Sr. und KJ Martin.

Stattdessen sagte er, dass das Front Office sich darum kümmern müsse.

„Das ist nicht meine Aufgabe“, sagte Embiid. „Meine einzige Aufgabe ist es, zu versuchen zu gewinnen. Das möchte ich nur klarstellen. Ich möchte einfach in der besten Position sein, um zu gewinnen.“

„Ich werde sowieso immer an mich glauben. Es spielt keine Rolle, mit wem ich spiele. Ich liebe die Jungs, die wir haben. Wir werden jeden Abend kämpfen, so wie wir es getan haben, und wir.“ Wir haben immer eine Chance zu gewinnen. Aber wie man in der Liga sieht, braucht es viel, wenn die Jungs gewonnen haben, und jeder muss seinen Beitrag leisten. Und ich glaube an unsere Jungs.

„Aber das Einzige, was mich interessiert, ist der Sieg. Das ist mein Fokus. Ich hoffe, dass wir alle einer Meinung sind, denn das ist alles, was ich will. In dem Moment, in dem wir nicht mehr einer Meinung sind, ist das eine Diskussion für einen anderen Tag.“ . Aber diese Jungs wollen gewinnen und wir werden unser Bestes geben.“