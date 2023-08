Joe Rogan war besorgt, dass Chris Weidman sich bei UFC 292 erneut das Bein brechen könnte.

Die MMA-Legende saß am Käfig, als Weidman sich im April 2021 bei seinem ersten Schlag gegen Uriah Hall bei UFC 261 das rechte Bein brach.

4 Weidman hatte einen langen und schwierigen Weg der Genesung hinter sich Bildnachweis: Reuters

4 Rogan war als Kommentator bei UFC 292 tätig Bildnachweis: Getty

Rogan war 847 Tage später in der Kommentatorenkabine, um zuzusehen, wie der ehemalige UFC-Champion im TD Garden in Boston sein Comeback gegen Brad Tavares feierte.

Kurz bevor Weidmans Rückkampf begann, äußerte der beliebte Podcaster seine Besorgnis darüber, wie sich das Bein des 39-Jährigen halten würde.

„Wenn es wieder kaputt geht, werde ich weinen“, sagte Rogan.

Conor McGregor, der sich im Juli 2021 bei UFC 264 eine ähnliche Verletzung zugezogen hatte, nutzte die sozialen Medien, um dem 56-Jährigen zu versichern, dass Weidmans rechtes Bein zu diesem Zeitpunkt nahezu unzerstörbar sei.

„Joe, die Stange im Bein KANN NICHT brechen“, twitterte er.

„Notorious“ hat oft mit seinem „Titan-Schienbein“ geprahlt, nachdem ihm ein Metallstab ins Bein gesteckt wurde, um das Schien- und Wadenbein zu reparieren, das er sich während eines Trilogie-Kampfes mit Dustin Poirier gebrochen hatte.

Er wird versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, wenn er gegen Michael Chandler antritt, nachdem er sein zuvor gebrochenes Bein Anfang des Jahres beim Sparring mit Ultimate Fighter-Teilnehmern auf die Probe gestellt hat.

McGregors Kommentar wurde schnell von Dr. David Abbasi bestätigt, der dafür bekannt ist, Videos über MMA-Verletzungen zu veröffentlichen und Fans über die medizinische Seite des Kampfsports aufzuklären.

4 McGregor brach sich einige Monate nach Weidman das Bein Bildnachweis: Getty

4 Dr. Abbasi unterstützte McGregors Behauptung bezüglich Weidmans Bein Bildnachweis: @drdavidabbasi – Instagram

„Chris Weidman wird sich bei einem Beintritt nicht noch einmal das Bein brechen, Joe“, bestätigte er.

„Das Schienbein ist mit einem Titanstab im Inneren verheilt! #ufc292“

Wie von McGregor und Abassi vorhergesagt, hielt Weidmans rechtes Bein während seines Rückkampfs stand, aber Rogan hatte immer noch Schwierigkeiten, zuzusehen.

Tavares nutzte während der gesamten 15-minütigen Angelegenheit Beintritte und Weidman humpelte schließlich aus dem Octagon, nachdem sein linkes Bein bei einer einstimmigen Entscheidungsniederlage schwer verletzt worden war.

Nach einer siebten Niederlage in neun Kämpfen ist derzeit unklar, ob Weidman mit 39 Jahren und einer Karriere in der Hall of Fame im Rückspiegel weiterhin antreten wird.

Der UFC-Fanfavorit hoffte, Israel Adesanya in wenigen Kämpfen zu entthronen, doch am Samstagabend war klar, dass er nicht mehr in der Lage ist, die Besten zu schlagen.