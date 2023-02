CNN

De democratische senator Joe Manchin uit West Virginia vertelde maandag aan CNN dat hij zal stemmen om een ​​controversiële misdaadwet in Washington, DC in te trekken – die volgens critici zacht is voor gewelddadige criminelen – als er waarschijnlijk volgende week over wordt gestemd in de Senaat.

Manchin wordt de eerste democraat die publiekelijk steun uitspreekt voor de republikeinse wetgeving, wat een politiek beladen stem zou kunnen zijn voor democraten, vooral voor centristen zoals hij die herverkiesbaar zijn in op rood leunende staten.

Het besluit van Manchin geeft aan dat de wetgeving een goede kans maakt om aangenomen te worden in de eng verdeelde Senaat, waar de Democraten een meerderheid van 51 tegen 49 hebben. Het werd eerder deze maand aangenomen in het door de Republikeinen gecontroleerde Huis met de steun van 31 Democraten.

“Ik steun het niet. Ik bedoel, ik wil mensen opsluiten, ik wil ze niet vrijlaten,’ zei Manchin, waarmee hij zijn zorgen uitsprak dat de wet in DC de veroordelingsvereisten voor sommige gewelddadige criminelen verlaagt. “Ik ben er niet over geïnformeerd, maar wat ik erover weet, zou ik stemmen om het in te trekken.”

De Republikeinse senator Bill Hagerty uit Tennessee, de hoofdsponsor van de wetgeving om de lokale wet in te trekken – zoals het Congres mag doen in het federale district – noemde het een “gezond verstand”-benadering in een stad waar veel gewelddadige misdaden plaatsvinden. Politiek gezien vergeleek hij het met de kwestie “de politie defunderen” en zei voor centristische democraten: “Ik denk niet dat dit erg populair zal worden in hun staten en dit valt precies in die richting.”

Senaatsrepublikein Whip John Thune uit South Dakota zei dat de kwestie voor veel democraten een “politieke kwetsbaarheid” vormt.

“Het is een rauwe zenuw met veel van het Amerikaanse volk. Ze kijken naar de steden vandaag en ze zeggen dat het geen veilige plekken zijn. Ik denk dat het een probleem is voor Democraten om zich te verzetten tegen iets dat sommige van onze grotere bevolkingscentra veiliger zou maken,’ zei Thune. “Mijn verwachting is dat sommige Democraten hier in de Senaat ervoor zullen stemmen. Dan is het aan Biden wat hij wil doen.”

De DC Council had de maatregel verdedigd en verzette zich vorige week in een brief tegen de betrokkenheid van het congres, waarin stond dat “het District of Columbia het recht heeft op zelfbestuur, zoals ons is verleend onder de Home Rule Act.”

“Elke wijziging of aanpassing van de lokale wetten van het district moet worden gedaan door de gekozen vertegenwoordigers van het district Columbia. Als die vertegenwoordigers zijn wij alleen verantwoording verschuldigd aan de kiezers van het District of Columbia”, vervolgde de brief, eraan toevoegend: “Net zoals het Congres zich niet bemoeit met de lokale aangelegenheden van andere staten, dwingen wij u om zich niet in onze zaken te mengen.”

President Joe Biden heeft gezegd dat hij tegen de intrekking van de DC-misdaadmaatregel is, maar heeft niet expliciet gezegd of hij er een veto over zal uitspreken.

Veel Democraten verzetten zich tegen het terzijde schuiven van de DC-wet. Ze vinden dat lokale functionarissen hun eigen wetten vrij moeten maken van inmenging van het congres en Republikeinen moeten bestempelen als hypocrieten, aangezien ze typisch staats- en lokale rechten promoten. De wet werd aangenomen nadat de gemeenteraad het veto van burgemeester Muriel Bowser terzijde had geschoven. Ondanks haar verzet tegen de nieuwe wet, verzet ze zich tegen het ongedaan maken ervan door het Congres.

De pogingen van de Democraten om te voorkomen dat de Republikeinen hun wetsvoorstel goedkeuren, worden gecompliceerd door de afwezigheid van senator John Fetterman, een democraat uit Pennsylvania, die voor onbepaalde tijd in het ziekenhuis is opgenomen.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende details.