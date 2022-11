Joe Jonas erinnert sich an das Vorsprechen für die Spider-Man-Rolle

Von „Lovebug“ zu Spider-Man? Nicht so schnell, Tiger.

In einem neuen Interview Joe Jonas sagt, er war einst ein Anwärter auf die Titelrolle im Film von 2012 Der unglaubliche Spiderman.

„Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren bereit war Spider Man und ich war so, so aufgeregt und es war das Jahr Andrew Garfield verstanden“, die Jonas Brothers Sänger erzählt Vielfalt’s Nur für Abwechslung Podcast in den Kommentaren, die am 23. November gepostet wurden. „Offensichtlich war er der Richtige. Aber ich erinnere mich, dass das damals eine große Sache war, um Rückrufe zu machen, und der Regisseur war früher ein Musikvideoregisseur. Also dachte ich: ‚ Ich bin hier reingekommen.‘“

Marc Webb führte Regie bei Dutzenden von Musikvideos für Bands und Künstler wie z Meine chemische Romanze, Miley Cyrus, Fergie, Grüner Tag, Ohne Zweifel, Vergänglichkeit und Kastanienbraun 5 bevor er seinen ersten Film, den Film von 2009, leitete 500 Tage des Sommersund später, Der unglaubliche Spiderman und seine 2014er Fortsetzung Der erstaunliche Spider-Man 2.