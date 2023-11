Joe Ganim gewinnt inmitten eines Briefwahlskandals

Der Bürgermeister von Bridgeport, Joe Ganim, errang am Dienstagabend einen knappen Sieg in einem mit Spannung erwarteten Rückkampf gegen seinen Top-Herausforderer John Gomes, aber der Sieg könnte aufgrund eines kürzlich ergangenen Gerichtsbeschlusses, der die Ergebnisse der früheren demokratischen Bürgermeistervorwahlen der Stadt verwarf, nur symbolischer Natur sein.

Ganim, ein Demokrat, der 2015 nach Verbüßung einer siebenjährigen Haftstrafe wegen Korruptionsvorwürfen auf Bundesebene in sein Amt zurückkehrte, erhielt inoffiziell 176 Stimmen mehr als Gomes, der in Ganims Verwaltung arbeitete, bevor er in diesem Jahr eine Vorwahl gegen den amtierenden Bürgermeister antrat.

„Dies ist heute Abend eher die Fortsetzung eines Fortschrittskurses für die Stadt Bridgeport. Rache und Mobbing verlieren an Vision und Fortschritt“, sagte Ganim.

„Das Einzige, was ich klarstellen möchte, ist, dass dies noch nicht vorbei ist. Es ist noch nicht vorbei“, sagte Gomes am Dienstagabend seinen Anhängern. „Das ist wirklich alles, was ich sagen kann.“

Der knappe Sieg bei der Wahl am Dienstag mag Ganim und seinen Anhängern etwas Selbstvertrauen geben, garantiert dem Bürgermeister jedoch keine weitere Amtszeit.

Um seinen Sitz zu behalten, muss Ganim noch eine neue Vorwahl gewinnen, die angeordnet wurde, nachdem sich ein Staatsrichter auf die Seite von Gomes gestellt und zugestimmt hatte, dass die frühere demokratische Vorwahl der Stadt am 12. September durch Wahlbetrug beeinträchtigt worden war.

Der Bürgermeister von Bridgeport, Joe Ganim, feiert seinen Sieg bei den Parlamentswahlen. Shahrzad Rasekh / CT Mirror

Der Richter des Obersten Gerichtshofs, William Clark, traf diese Entscheidung nach fünftägigen Gerichtsverhandlungen, bei denen die Anwälte von Gomes Stadtüberwachungsaufnahmen vorlegten, auf denen Ganim-Anhänger und Mitglieder des Demokratischen Stadtkomitees von Bridgeport zu sehen waren, die vor den Vorwahlen im September Stapel von Briefwahlzetteln in Briefkästen deponierten.

Zwei der offenbar in diesem Filmmaterial abgebildeten Frauen – Wanda Geter-Pataky und Eneida Martinez – entschieden sich dafür, ihr Recht auf Selbstbezichtigung gemäß dem fünften Verfassungszusatz geltend zu machen, anstatt vor Gericht auszusagen.

In seiner Anordnung entschied Clark jedoch, dass die Videos ein Beweis für „eklatante“ Stimmzettelentnahme seien, was nach dem Recht von Connecticut illegal sei.

„Die Videos sind für das Gericht schockierend und sollten für alle Parteien schockierend sein“, schrieb Clark. „Diese Fälle erscheinen dem Gericht nicht als zufällig.“

Bis Dienstag musste die Stadt noch entscheiden, ob sie gegen Clarks Entscheidung Berufung einlegen würde.

In seinen Kommentaren an die Anhänger seiner Siegesparty forderte Ganim Gomes auf, die Klage zurückzuziehen.

„Gomes und seine Crew wurden zweimal geschlagen. Sportlich gesehen sind sie zweifache Verlierer“, sagte Ganim. „Respektieren Sie die Abstimmung und ziehen Sie diese Ansprüche zurück. Sie haben nun ihre Legitimität verloren. Respektieren Sie die Wähler der Stadt Bridgeport und lassen Sie uns jeden Tag die Fortschritte und die Arbeit machen, für die wir gewählt wurden.“

Es ist unklar, welchen Einfluss die Entscheidung des Richters auf die Ergebnisse der Parlamentswahlen am Dienstag in Bridgeport hatte.

Gomes gewann die persönliche Abstimmung erneut, aber Ganim machte diesen Abstand wieder gut, nachdem die Briefwahlzettel ausgezählt waren, genau wie bei der Vorwahl.

Ganim gewann 1.166 Briefwahlstimmen und übertraf damit deutlich die 429 für Gomes abgegebenen Briefwahlstimmen.

Ein Mitarbeiter der Stadt trägt am Dienstag, den 7. November 2023, Briefwahlzettel aus der Wahlurne im Margaret E. Morton Government Center in Bridgeport. Shahrzad Rasekh / CT Mirror

Trotz der Entscheidung des Richters Anfang des Monats machte Gomes weiterhin Unzulänglichkeiten bei der Briefwahl in Bridgeport geltend.

„Ich appelliere dringend an den Bundesstaat Connecticut. Ich bitte den Gouverneur. Ich fordere den Außenminister auf. Ich fordere unsere gewählten Beamten auf, sich mehr denn je zu äußern und sich gegen die Ungerechtigkeit und Unterdrückung auszusprechen, die den Menschen in Bridgeport auferlegt wird“, sagte er.

„Wir, die Menschen in Bridgeport, glauben weiterhin, dass wir betrogen werden“, fügte Gomes hinzu.

Aufgrund seines früheren Vorwahlsiegs stand Ganim als demokratischer Kandidat auf dem Wahlzettel, was in einer Stadt wie Bridgeport, in der die demokratischen Wähler zahlreicher sind als die Republikaner und unabhängigen Wähler, ein erheblicher Vorteil ist.

Gomes wurde auf dem Stimmzettel als Kandidat der Unabhängigen Partei aufgeführt. Auf dem Stimmzettel standen auch der Republikaner David Herz und Lamond Daniels, ein weiterer Demokrat, der genügend Unterschriften gesammelt hatte, um sich für die Wahl zu bewerben.

Viele der Personen, die bei der Wahl am Dienstag in Bridgeport ihre Briefwahl abgegeben hatten, taten dies, bevor das Gericht die Ergebnisse der Vorwahlen der Demokraten annullierte.

Die Ergebnisse der Briefwahl bei Bridgeports Bürgermeisterwahl werden am Dienstag, dem 7. November 2023, im Margaret Morton Government Center an einer Wand befestigt. Jaden Edison / CT-Spiegel

Allerdings gab es bei den Parlamentswahlen weniger Briefwähler als bei den Vorwahlen am 12. September. Dies trotz der Tatsache, dass dieses Mal mehr als 27.000 republikanische, unabhängige und parteilose Wähler das Recht hatten, ihre Stimme abzugeben.

Die Atmosphäre in Bridgeport war am Dienstag angespannt.

Zwei Kandidaten für den Stadtrat von Bridgeport wurden am Dienstagnachmittag in einem Wahllokal festgenommen.

Wegen zweier verschiedener Vorfälle wurde die Polizei zum Unfallort des John F. Kennedy Campus in Bridgeport gerufen. Der erste Fall führte dazu, dass Samia Suliman wegen Landfriedensbruchs angeklagt wurde. Und etwa eine Stunde später wurde eine zweite Kandidatin des Gemeinderats, die Amtsinhaberin Maria Pereira, wegen angeblichen Angriffs auf eine 70-jährige Frau angeklagt.

Gomes betrat kurz vor 22 Uhr die Bühne seiner Wahlnachtparty und verkündete, dass er bei den Wahlen mit mehr als 500 Stimmen Vorsprung vor Ganim liege. Doch zu diesem Zeitpunkt arbeitete der Bridgeport Registrar of Voters noch an den mehr als 1.800 Briefwahlzetteln, die bei der Wahl abgegeben wurden.

Damit befanden sich beide Kampagnen in einer vertrauten Situation: Gomes führte bei den persönlichen Abstimmungen und Ganim hoffte, durch Briefwahl Boden gutzumachen.

„Wir sind erneut Wahlsieger“, sagte Gomes und wies darauf hin, dass die Briefwahlzettel noch ausstanden.

Der Kandidat für den Bürgermeister von Bridgeport, John Gomes, spricht nach Schließung der Wahllokale am Dienstag, dem 7. November 2023, zu seinen Unterstützern. Andrew Brown / CT-Spiegel

Ganim sagte seinen Anhängern, dass es eine knappe Abstimmung werden würde.

„Man kann sich nur an den Mustern orientieren, also haben wir … in bestimmten Bereichen gewonnen und … in bestimmten Bereichen verloren“, sagte Ganim. „Briefwahlzettel sind bestenfalls immer unvorhersehbar, oder? Also bleibt gespannt.“

Ganim sagte, die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Wahl habe die Wahlbeteiligung behindert.

„Die Berichterstattung hatte einige Auswirkungen und besagte, dass diese Wahl vielleicht nicht zählte“, sagte Ganim. „Wir haben die Leute gebeten, rauszukommen und abzustimmen, und viele von ihnen haben es getan, aber ehrlich gesagt, ich glaube, es gab viele Leute, die zu Hause geblieben sind.“

Gomes bezeichnete seine Stärke bei den allgemeinen Wahlen in Bridgeport als historisch und würdigte Wilfredo Martinez, den Vorsitzenden der Unabhängigen Partei von Bridgeport, der Gomes dabei geholfen hatte, sich einen Platz auf dem Stimmzettel für die allgemeinen Wahlen zu sichern.

„Die Unabhängige Partei stellte sich gegen eine etablierte Partei, die die Stadt fest im Griff hatte“, sagte Gomes.

Gomes erkannte auch die Klage an, die er im Anschluss an die Vorwahlen der Demokraten eingereicht hatte, und die landesweite Aufmerksamkeit, die Bridgeport aufgrund der angeblichen Stimmzettelernte zuteil wurde.

„Das Rampenlicht war unglücklich“, sagte Gomes. „Aber wir müssen die Korruption beseitigen.“

Die Auszählung der Briefwahlstimmen im Bürgermeisterwahlkampf von Bridgeport findet am Dienstag, den 7. November 2023, im Margaret Morton Government Center statt. Jaden Edison / CT-Spiegel

Ganim kam gegen 21:15 Uhr zu seiner Wahlparty, als die Vorsitzende des Stadtrats, Aidee Nieves, auf dem Podium sprach, während die Stadtratskandidaten Eneida Martinez in der Nähe war. Ganim blieb stehen, um Martinez zu umarmen, als sie das Podium verließ.

Nachdem sie erfahren hatte, dass sie einen Sitz im Stadtrat gewonnen hatte, hatte Martinez einfache Worte: „Ich bin zurück.“

Martinez, die 2019 einen Ratssitz verlor, wurde am Dienstag trotz der Kontroverse um sie und der Untersuchung der Briefwahl gewählt.

Am Dienstagabend wollte sie über den Sieg sprechen, nicht über den Gerichtsfall.

„Ich habe in meinem Bezirk hart daran gearbeitet, die Leute zum Wählen zu bewegen“, sagte Martinez. „Letztendlich werde ich das tun, was ich für die Menschen in meinem Bezirk tun muss.“