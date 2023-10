Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Höhepunkte der Cincinnati Bengals gegen die San Francisco 49ers aus Woche 8 der NFL-Saison

Wie sich das Blatt wenden kann. Die San Francisco 49ers rasten im ersten Monat der NFL-Saison, wenn man der Denkweise Glauben schenken darf, auf den Super Bowl zu, während die Cincinnati Bengals bis zur Enttäuschung hinter ihrem verletzten Star-Quarterback hinkten.

Ihre Kampagnen haben seitdem etwas gekippt. Die 49ers, die mit 5:0 gestartet waren, kassierten am Sonntag ihre dritte Niederlage in Folge gegen die Bengals, ein 31:17-Ergebnis brachte Cincinnati auf 4:3, nachdem sie drei ihrer ersten vier Spiele verloren hatten.

Joe Burrow hat das Wadenproblem, das ihn in der Saisonvorbereitung behinderte, völlig überwunden und kehrte zu seiner besten Leistung zurück, als er 28 von 32 Pässen für 283 Yards und drei Touchdowns sowie sechs Läufe für 43 Yards am Boden absolvierte.

„Er ist ein Virtuose des Offensivfußballs“, sagte Jason Bell von Sky Sports NFL. „Er ist da draußen und macht Spielzüge. Er hat ein großes Verständnis dafür, was er tun muss, wie er seine Offensive in eine großartige Position bringt und wie er führt.“

„Man sieht zu, wie er die Truppen an der Seitenlinie aufrüttelt. Er ist genau das, was man einen Franchise-Quarterback nennt.“

„Er hat dir das komplette Menü gegeben und alles, was du essen wolltest, hat er bereitgestellt. Das wolltest du von ihm sehen, als er gesund wurde, er ist der Typ, der dich richtig macht, das ist es, was großartige Quarterbacks tun.“

Logan Wilson fängt einen Pass von Brock Purdy ab, bevor Ja'Marr Chase einen Touchdown für die Cincinnati Bengals gegen die San Francisco 49ers erzielt

„Wenn du einen Spielzug entwirfst, kannst du ihn da reinlassen? Kannst du ihn unter Druck richtig auf der rechten Schulter platzieren? Kannst du in die Tasche gehen und Yards bekommen?“

Tee Higgins, einer von sieben Passfängern an diesem Tag, meinte hinterher, sein Quarterback sei „nicht von dieser Welt“, ironischerweise nachdem Burrow in einer Alien-Maske angekommen war, um Halloween zu feiern.

Der frühere Nummer-1-Pick der Gesamtwertung beendete das Spiel mit einer Passantenwertung von 134,8, nachdem er allein in der ersten Halbzeit 18 Abschlüsse in Folge verzeichnete.

„Ich würde mit diesem Kerl in den Krieg ziehen, das ist der ‚IT‘-Faktor“, fügte Dante Hall von Sky Sports NFL hinzu. „Abgesehen von Patrick Mahomes ist er meiner Meinung nach der beste Quarterback der Liga.“

Die Bengals haben nun eine Siegesserie von drei Spielen hinter sich und müssen sich vom Schlusslicht der AFC North, die derzeit von den Baltimore Ravens mit 6:2 dominiert wird, absetzen.

„Cincinnati sieht sehr, sehr gefährlich aus“, fuhr Hall fort.

„Es ist erst die Hälfte der Saison, wenn sie so weiterspielen, werden sie heiß auf den Einzug in die Playoffs sein, wenn sie es zum richtigen Zeitpunkt schaffen.“

Christian McCaffrey stellte einen NFL-Rekord ein, indem er im 17. Spiel in Folge für die San Francisco 49ers gegen die Cincinnati Bengals einen Touchdown erzielte

Germaine Pratt und Logan Wilson lieferten beide bemerkenswerte Reads und sammelten entscheidende Interceptions, als 49ers-Quarterback Brock Purdy 22 von 31 für 365 Yards abschloss, einen Touchdown und zwei Picks, die für spielbereit erklärt wurden, obwohl sie den ersten Teil der Woche mit einer Gehirnerschütterung verbrachten.

Die 49ers hatten bei ihrem 5:0-Start in das Jahr durchschnittlich 33 Punkte pro Spiel erzielt, bei jeder ihrer drei Niederlagen in Folge jedoch nur 17 Punkte geholt.

Ein unheilvoller Beginn, der auf einen außer Kontrolle geratenen Super-Bowl-Wettbewerb hindeutet, hat sich in Fragezeichen verwandelt.

„Wir wissen, dass Brock Purdy noch ein junger Quarterback ist, der immer noch versucht, es möglich zu machen“, sagte Bell. „Wir wissen, dass er ein großartiges Gespür für die Offensive und eine großartige Beweglichkeit hat. Er hat viel mit seinen Beinen gemacht, aber manchmal hat er einfach Fehler gemacht.“

„Das passiert im Laufe der Saison, wir bekommen mehr Band als Verteidigung und lernen Ihre Tendenzen zu verstehen, wir können die Dinge tun, die Sie nicht unbedingt gerne tun.“

„Das ist es, was sie tun. Sie überschwemmen das Feld, nehmen ihnen die Zwischenrouten weg und zwingen Brock Purdy, in Richtung der Nummern zu werfen.“

Der Wide Receiver der Philadelphia Eagles, AJ Brown, macht einen einhändigen 16-Yard-Touchdown-Fang gegen die Washington Commanders

Purdy war elf Mal in Folge in der regulären Saison ungeschlagen, seit er Jimmy Garoppolo Mitte der letzten Saison abgelöst hatte. Dieser Lauf endete, als die 49ers in Woche sechs von den Cleveland Browns geschlagen wurden.

Christian McCaffrey erzielte im 17. Spiel in Folge einen Touchdown für den NFL-Rekord, kam aber am Boden nur auf 54 Yards.

„Ich denke, Purdy steht unter großem Druck“, sagte Phoebe Schecter von Sky Sports NFL. „Er ist zu Hause, es ist eine große Sache für ihn, manchmal macht man Fehler, wenn man versucht, etwas zu bewirken.“

„Selbst als Cheftrainer hat man sein Play-Call-Sheet, seine Highlights, und man bleibt so in dem Moment stecken, dass man das Gesamtbild vergisst: ‚Hey, lasst uns zurück zu CMC gehen und das tun, was wir wirklich gut können.‘ bei‘.“

Hall fügte hinzu: „Sie setzen zu viel auf ihn. Er begann ungeschlagen und ich denke, sie hatten das Gefühl, er wäre Joe Burrow, aber das ist er nicht, er ist aus einem bestimmten Grund ein Siebttrundenspieler.“

49ers-Cheftrainer Kyle Shanahan spielte die Besorgnis über die jüngsten Probleme seines Teams herunter und deutete an, dass die Form seiner Mannschaft vor dem Handelsschluss am Dienstag keinen Einfluss auf seine Pläne haben würde.

„Nein, das alles ändert nichts an der Handelsfrist“, sagte er. „Wie wir heute gespielt haben oder wie wir in den letzten drei Wochen gespielt haben. Ich glaube, wir haben die Antworten in unserem Gebäude. Ich glaube, wir haben gute Spieler. Ich glaube, wir haben gute Trainer. Es liegt an mir, sie dazu zu bringen, es besser zu machen.“

„Ich dachte, wir haben ganz gut angefangen, aber es gibt einige Dinge, die wir in den letzten Wochen hier nicht verbergen konnten, und deshalb müssen wir sie in jeder Hinsicht weiter antreiben, denn einige Leute verlieren wirklich.“ Streifen und sie haben keine Antworten darauf und du lebst nur in Hoffnung.

