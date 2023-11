Joe Burrow am Finger: Kleiner Schnitt, nichts Schlimmes

Eine Wadenverletzung behinderte den Bengals-Quarterback Joe Burrow zu Beginn der Saison 2023, aber ein blutiger Zeigefinger bremste ihn am Sonntagabend nicht aus.

Während der ersten Spielhälfte war Burrow dabei zu sehen, wie er an seinem rechten Zeigefinger arbeitete, und er erregte auch an der Seitenlinie einige Aufmerksamkeit. Keine der Machenschaften hinderte Burrow daran, vor der Halbzeit einen 22-Yard-Touchdown auf Tight End Drew Sample zu werfen, und Burrow schaffte im Laufe des 24:18-Sieges über die Bills einen 31-of-44-Touchdown für 348 Yards und zwei Touchdowns.

Nach dem Spiel sagte Burrow, er wisse nicht genau, wann er geklaut wurde, aber dass es keine große Sache sei.

„Kleiner Einschnitt, nichts Schlimmes“, sagte Burrow in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der Sieg war der vierte in Folge für die Bengals und Burrow sagte, dass das Team nach dem 1:3-Start in die Saison in einer „großartigen Situation“ sei. Er sagte auch, dass die Mannschaft weiter Druck machen müsse.

„Wir sind wirklich zufrieden damit, wie wir in den letzten Wochen gespielt haben“, sagte Burrow. „Wir müssen weitermachen. Wir stehen diese Woche 1:0. Wir müssen auch nächste Woche 1:0 stehen. Diese Woche bedeutet nichts. Wir kommen morgen rein, schauen uns das Band an, heben es an, gehen unserem Geschäft nach und dann machen wir weiter.“

Die Bengals gingen letztes Jahr mit 0:2 ins AFC Championship Game. Die letzten Wochen haben viele Gründe geliefert, an einen weiteren Longrun in Cincinnati zu glauben.