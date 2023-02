De Amerikaanse president Joe Biden heeft veel gereisd in die Oekraïense Hauptstadt Kiev.

Die Visite war bis zum Schluss under strength Geheimhaltung vorbereitet be: US-Präsident Joe Biden ist zu einem Besuch in kies bij Präsident Wolodymyr Selenskyj eingetroffen – eerste keer dat Kriegsbeginn voor rund einem Jahr. Foto- en videoaufnahmen zeggen allebei Politiker unter großen Sicherheitsvorkehrungen and diesem Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt. Während des Aufenthalts gabs nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA Luftalarm.

Die Reise verguld onder andere als Zeichen der Solidarität für das von Russland völkerrechtswidrig überfallene Land. bidden hat bei seiner Visite in Kiev jedoch auch Zusagen für weitere Waffenlieferungen gemacht.

Die Vereinigte Staat in hun Krieg der Größte Waffenlieferant für die Oekraïne – het Pentagon hoedt de bisher geistete Militärhilfe van rond de 30 miljard US-dollar. wie weet in welke kampen de Russische invasies ontaarden.

Joe Biden reist uit Kiev naar Warschau



Der Amerikaanse president wird für den Tagesverlauf auch in der polnischen Hauptstadt Warschau erwartet. Het is mogelijk dat er snel een aantal kritieke acties worden ondernomen om andere redenen om te stoppen. Spekulationen over einen Abstecher nach Kiew hatte das Weiße Haus in den gangenen Tagen immer wieder zurückgewiesen. Zuletzt sprak van stellvertretende Oekraïense Außenminister Andrij Melnyk von einer “Uberraschung”, die man für den Dienstag in Kiev vorbereite.

Tips van de redactie: Dit artikel wordt na het sein gebruikt Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

wauw