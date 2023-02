Joe Biden: „US-Demokratie beschädigt, aber nicht gebrochen“ | Aktuelles Amerika | DW

Die Demokratie sei „beschädigt, aber nicht kaputt“, sagte Joe Biden mit Blick auf die politischen Auseinandersetzungen in den USA zwischen seinen Demokraten und den oppositionellen Republikanern. Er bezog sich auch auf den Sturm auf das Kapitol in Washington vor zwei Jahren durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Zudem lobte Biden Amerikas Stärke im Umgang mit schwierigen Zeiten. „Wir sind das einzige Land, das aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen ist“, sagte Biden mit Blick auf die Corona-Pandemie und wie sich die US-Wirtschaft seitdem erholt hat.

ausgestreckte Hand

Biden wandte sich ausdrücklich an die Republikaner und lud sie zu einer konstruktiven Zusammenarbeit ein: „An meine republikanischen Freunde: Wenn wir im letzten Kongress zusammenarbeiten konnten, gibt es keinen Grund, warum wir in diesem neuen Kongress nicht zusammenarbeiten können.“

Er lud sie also ein, ihre Vorstellungen zur künftigen Finanz- und Steuerpolitik vorzustellen, mit denen der Demokraten abzugleichen und dann zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen. Dafür erhielt er Applaus aus beiden politischen Lagern.

Republikaner und Demokraten im US-Kongress bei der Rede zur Lage der Nation

Biden betonte, dass die Bürger „eine klare Botschaft“ aussenden: „Kämpfen um des Kämpfens willen, Macht um der Macht willen, Konflikt um des Konflikts willen – das bringt uns nicht weiter.“ Und das war schon immer meine Vision für das Land: die Seele der Nation wiederherzustellen, das Rückgrat Amerikas wieder aufzubauen – die Mittelschicht – das Land zu vereinen.“

Wirtschaftlichen Erfolg

Viele Menschen seien in den vergangenen Jahren „zurückgelassen“ oder „unsichtbar“ behandelt worden, sagte Biden. „Deshalb bauen wir eine Wirtschaft auf, in der niemand zurückgelassen wird. Jobs kommen zurück, Stolz kommt zurück wegen der Entscheidungen, die wir in den letzten zwei Jahren getroffen haben.“

In seinen ersten beiden Amtsjahren wurden im Land zwölf Millionen Arbeitsplätze geschaffen, mehr als unter jedem US-Präsidenten in vier Jahren. Ein weiteres Thema, das er zum Applaus seiner Demokraten brachte, war die Steuergerechtigkeit. Es darf nicht sein, dass Milliardäre weniger Steuern zahlen als Lehrer oder andere Berufstätige. Auch Ölkonzerne, die „horrende Gewinne“ einstreichen, müssten künftig höhere Steuern zahlen.

Biden nannte die Erderwärmung eine „existenzielle Bedrohung“ und rief dazu auf, sie mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Die Eltern von Tire Nichols (links), der von der Polizei getötet wurde, und Bono (rechts), Sänger der irischen Band U2

Gegen Ende seiner Rede wandte sich Biden an die Eltern des von Polizisten getöteten Tyre Nichols und appellierte an alle Amerikaner, sich für ein gewaltfreies Zusammenleben einzusetzen. Und Polizisten, die gegen die Regeln verstoßen, sollten für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.

Beginn des Wahlkampfs?

Bevor er mit seiner Ansprache begann, begrüßte Biden den neu gewählten Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, mit einer witzigen Bemerkung, dass er McCarthys Ruf nicht trüben wolle, er sich aber auf die Zusammenarbeit mit ihm freue. Auch die frühere Sprecherin Nancy Pelosi wurde von Biden unter großem Applaus begrüßt.

Die Rede zur Lage der Nation wird zudem meist als inoffizieller Auftakt des Wahlkampfs angesehen. Der 80-jährige Präsident erwägt derzeit eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit im Jahr 2024 – Beobachter halten dies für sehr wahrscheinlich. Umfragen zufolge glauben jedoch viele Anhänger seiner Demokratischen Partei, dass sie für 2024 einen anderen Kandidaten aufstellen sollten.

mak/bru (rtr, afp, dpa)