Joe Biden steht in dieser Weihnachtszeit zu Hause vor einer Vielzahl von Herausforderungen

Diese Weihnachtszeit sieht für viele Amerikaner ganz anders aus als die letzte, als Covid-19-Testengpässe und ein Anstieg der Omicron-Variante zahlreiche Familienfeiern störten.

Aber das Land kämpft im Spätherbst und Winter mit einer Reihe neuer komplexer Herausforderungen. Obwohl Covid-Tests sowie ein aktualisierter Booster weitgehend zugänglich sind und Thanksgiving-Urlaubsreisen fast wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt sind, wird erwartet, dass sich eine Reihe von Belastungen auf die Weltwirtschaft und ein jüngster Anstieg von Atemwegserkrankungen weiterhin auf die Amerikaner auswirken werden In den kommenden Monaten steht Präsident Joe Biden vor der Herausforderung, sich mit der Frage zu befassen, wie nationale Ängste über Angelegenheiten, die manchmal außerhalb der Kontrolle der Exekutive liegen, zu unterdrücken sind.

Die neuesten Daten des Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan zeigen, dass die amerikanischen Verbraucher immer noch nicht sehr zuversichtlich über den Zustand der US-Wirtschaft in dieser Weihnachtszeit sind. Trotz einer gewissen Abschwächung der Inflation bestehen beispielsweise weiterhin Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten in allen Ausgabenkategorien im Zusammenhang mit den Feiertagen.

Während die Preise für Flugpreise, Benzin und Hotelzimmer unter den Rekordwerten von Anfang 2022 liegen, gehören sie zu dieser Jahreszeit immer noch zu den höchsten aller Zeiten. Die Zutaten für ein traditionelles Thanksgiving-Essen kosten die Käufer in diesem Jahr schätzungsweise 13,5 % mehr als im Vorjahr, prognostizierte das Marktforschungsunternehmen IRI Anfang dieses Monats unter Verwendung von Daten vom Oktober – obwohl einige Lebensmittelkosten näher an den Feiertagen zurückgegangen zu sein scheinen.

Das Weiße Haus behauptet, dass Biden sich weiterhin stark darauf konzentriert, die Inflation zu bekämpfen und die Auswirkungen hoher Preise zu verringern – eine große Belastung in diesem Jahr, die weltweit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren zu spüren war, darunter Unterbrechungen der Lieferkette und Russlands Krieg gegen die Ukraine.

„Wir sehen Anzeichen für Fortschritte vor der Weihnachtszeit – die Lebensmittelpreise sind im Oktober um 0,4 % gestiegen, eine deutliche Verlangsamung gegenüber den Erhöhungen in diesem Sommer und der geringste Anstieg seit Dezember letzten Jahres“, sagte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber CNN und fügte hinzu dass die Inputkosten (die Kosten für die Produktion einer Ware oder Dienstleistung) „in den letzten 2 Monaten gesunken sind, was auf weitere Fortschritte bei den Lebensmittelpreisen in den kommenden Monaten hindeutet“.

Weitere potenzielle Produktengpässe und Preiserhöhungen könnten Anfang nächsten Jahres beobachtet werden, da die Besorgnis über einen möglichen Eisenbahnstreik wieder auftauchte, nachdem die größte Eisenbahngewerkschaft kürzlich bekannt gegeben hatte, dass ihre einfachen Mitglieder eine im September geschmiedete vorläufige Vereinbarung abgelehnt hatten.

Brian Dodge, Präsident der Retail Industry Leaders Association, hatte gegenüber CNN erklärt, dass die Lagerbestände für die Weihnachtsfeiertage wahrscheinlich nicht stark von einem Streik betroffen sein werden. Er räumte jedoch ein, dass ein Bahnstreik Anfang Dezember den Versand einiger größerer und sperriger Güter stören könnte, die in dieser Ferienzeit auf der Schiene transportiert werden.

Biden beteiligte sich persönlich an Gesprächen, um die vorläufige Einigung zu erzielen, die einen Streik mit den großen Güterbahnen des Landes Anfang dieses Herbstes abgewendet hatte. Und die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, hatte gesagt, er sei erneut direkt an Diskussionen beteiligt. Aber am Donnerstag schien der Präsident seinem obersten Boten zu widersprechen und sagte, er sei „nicht direkt mit Verhandlungsführern im Eisenbahn- und Arbeitsrecht beschäftigt“. „Ich kann nicht (kommentieren), weil es immer noch mitten in den Verhandlungen ist. Mein Team war mit allen Parteien in Kontakt … und ich habe – ich habe mich noch nicht direkt engagiert, weil sie noch reden “, sagte Biden.

Vor den Feiertagen dieser Woche Beamte des Weißen Hauses teilten eine neue Grafik Hervorhebung der Errungenschaften des Präsidenten „für das Gespräch mit Ihrem Onkel an Thanksgiving“. Die Diskussionspunkte leiteten mit Zeilen über Bemühungen zur Kostensenkung ein und behaupteten, dass „wir trotz globaler Herausforderungen Fortschritte machen“. Ein Aufzählungspunkt gab jedoch falsch an, dass es „KEINE Steuern auf Leute geben würde, die mehr als 400.000 Dollar verdienen – er hat sein Versprechen gehalten“.

Neben der Umsetzung einer Messaging-Strategie, die darauf abzielt, bestehende Errungenschaften hervorzuheben, will das Weiße Haus auf dem Weg ins neue Jahr Wege aufzeigen, wie das Inflation Reduction Act die täglichen Kosten senken wird, sagte der Beamte gegenüber CNN. Seit er von seiner letzten Auslandsreise zurückgekehrt ist, hat Biden bereits mehrere Bestimmungen im Gesetz angepriesen, die am 1. Januar in Kraft treten – darunter Steuergutschriften für Energieeffizienz zu Hause und eine Obergrenze von 35 USD für die Insulinkosten für Senioren bei Medicare.

Auch die Heizkosten für Privathaushalte steigen – laut der National Energy Assistance Directors Association landesweit um 18 % gegenüber dem Anstieg von 17 % im letzten Jahr.

Laut der Energy Information Administration treiben mehrere Faktoren den Anstieg der Heizkosten für Privathaushalte voran, darunter der Krieg in der Ukraine, OPEC+-Kürzungen, ein Anstieg der Energieexporte, niedrigere Energiebestände und eine hohe Nachfrage nach Erdgas im US-amerikanischen Stromsektor.

Die Biden-Regierung kündigte im November die Verteilung von Bundesmitteln in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar an, um die Heizkosten vieler Amerikaner in diesem Winter durch das Low Income Home Energy Assistance Program zu senken. Befürworter sagen jedoch, dass zusätzliche Mittel benötigt werden. In diesem Monat kündigte das Energieministerium auch die Zuweisung von fast 9 Milliarden US-Dollar an Bundesstaaten und Stämme für Programme zur Effizienzsteigerung von Haushalten im Rahmen des Inflation Reduction Act an.

Und so wie sich Amerikaner in dieser Weihnachtszeit mit ihren Lieben im ganzen Land versammeln, gab es auch Bedenken wegen Fällen von Respiratory Syncytial Virus oder RSV, Influenza und Covid-19.

Die Regierung startet einen neuen, sechswöchigen Vorstoß, um aktualisiertere Covid-19-Booster in die Waffen zu liefern. Mehr als 35 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten haben bereits die aktualisierte bivalente Auffrischimpfung erhalten, aber das ist nur ein Bruchteil derjenigen, die dazu berechtigt sind.

Dr. Ashish Jha, der Covid-19-Reaktionskoordinator des Weißen Hauses, sagte am Mittwoch auf „CNN This Morning“, er sei zuversichtlich, dass die USA den derzeitigen Zustrom von Atemwegsviren, die das Land durchziehen, überstehen werden.

In Bezug auf RSV sagte Jha: „Sicherlich ein Problem, wir haben es jetzt gesehen, es sieht so aus, als hätte es landesweit seinen Höhepunkt erreicht und beginnt abzulehnen.“

„In Bezug auf die Krankenhauskapazität waren wir mit allen Gerichtsbarkeiten im ganzen Land in Kontakt, wir waren sehr klar, wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, die Bundesregierung ist bereit zu helfen, bereit, Unterstützungspersonal zu entsenden, bereit zu unterstützen, zu senden in zusätzlichen Vorräten“, sagte er. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dies überstehen werden, insbesondere wenn die Menschen aufstehen und ihre Familien schützen, indem sie den Covid- und Grippeimpfstoff erhalten.“