Joe Biden reitet nach der Halbzeitvalidierung in ein High-Stakes-Meeting mit Xi Jinping

CNN

—



Siebenunddreißig Minuten nach Abschluss eines nächtlichen Galadinners mit asiatischen Führern – unterbrochen von Tellern mit wildem Mekong-Hummer und Rindfleisch-Saraman – überreichte ein Mitarbeiter Präsident Joe Biden das Telefon.

Am anderen Ende der Leitung war David Trone, der millionenschwere Weinhändler aus Maryland, der Tausende von Meilen und eine Zeitzone von 12 Stunden entfernt war und gerade eine weitere Amtszeit im Repräsentantenhaus gewonnen hatte.

Der Anruf war nicht lang, sagte eine damit vertraute Person, spiegelte aber die Wärme und Begeisterung wider, die Biden in der letzten Woche dutzende Male bei Aufrufen an siegreiche Kandidaten eingesetzt hatte – jeder einzelne festigte eine Zwischenwahl, die die vorherrschende Ansicht dramatisch veränderte seine Präsidentschaft.

„Es gab niemanden, der nicht mit dem gefahren ist, was wir getan haben“, sagte Biden Reportern in Phnom Penh, Kambodscha, kurz nachdem die Demokraten weitere zwei Jahre die Kontrolle über den Senat gewonnen hatten – und eine weitere Runde von Glückwunschanrufen. „Ich fühle mich also gut und freue mich auf die nächsten Jahre.“

Während sich Washington mit den innenpolitischen Auswirkungen eines von Wählern verursachten Wahlbebens auseinandersetzt, das den Senat in demokratischen Händen hielt und die Unvermeidlichkeit der Kontrolle des republikanischen Repräsentantenhauses auf den wackeligsten Boden brachte, ist die bedeutendste kurzfristige Auswirkung hier auf Bidens langem Weg spürbar -geplante Auslandsreise, bei der das erste persönliche Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping droht.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, gab einen Einblick in die aktuelle Dynamik und wies auf die Tatsache hin, „dass viele Staats- und Regierungschefs die Ergebnisse der Zwischenwahlen zur Kenntnis nahmen, auf den Präsidenten zukamen, um ihn zu engagieren und ihm zu sagen, dass sie sie genau verfolgen. ”

Als Biden sich im Vorfeld seines Treffens mit Xi mit asiatischen Führern traf, gaben diese Gespräche einen entscheidenden Schub.

„Ich würde sagen, ein Thema, das im Laufe der zwei Tage auftauchte, war das Thema über die Stärke der amerikanischen Demokratie und was diese Wahl über die amerikanische Demokratie aussagte“, sagte Sullivan gegenüber Reportern an Bord der Air Force One, als Biden von Phnom Penh nach Bali reiste. Indonesien, für den G20-Gipfel.

Beamte des Weißen Hauses, selbst diejenigen, die sich in den Wochen vor dem Wahltag auf Verluste eingestellt hatten, haben jegliche Zurückhaltung beiseite geschoben, um auf ihren Twitter-Konten oder in Fernsehinterviews Experten und Politiker zu rufen, die etwas anderes vorhergesagt haben.

Es ist das Spiegelbild – im Ausland und zurück in Washington – eines Teams, das sich nach offiziellen Angaben ständig unterschätzt fühlt und nach unerbittlichen und krisenreichen ersten 21 Monaten im Amt seit langem nach eindeutigen Erfolgen strebt.

Aber auf der anderen Seite der Welt, sagen Bidens Berater, gab es einen spürbaren Effekt im Zusammenhang mit den Wahlergebnissen, der, wenn sie den historischen Trends entsprachen, drohte, sein Ansehen vor dem folgenreichsten Treffen seiner ersten zwei Jahre zu untergraben.

Beamte des Weißen Hauses hatten die G-20 seit Monaten als wahrscheinliches Treffen mit Xi umkreist. Bis zur öffentlichen Bekanntgabe der Verlobung gab es intensive Vorbereitungen zwischen beiden Seiten. Der schwache Zustand der Beziehung erforderte ein Zusammensitzen, unabhängig von der Innenpolitik.

In den Wochen vor der Wahl spielten die Berater des Weißen Hauses die Auswirkungen herunter, die weitreichende Halbzeitverluste auf das Gewicht von Bidens Präsenz und Botschaft im Ausland haben würden, und verwiesen auf dieselben historischen Trends, denen sie später widersprechen würden.

Aber privat, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen, gab es ein Bewusstsein für den möglichen geteilten Bildschirm eines US-Präsidenten, der sich mit der politischen Niederlage seiner Partei auseinandersetzt, im selben Moment, in dem Xi auf dem Höhepunkt seiner Macht nach Bali eintreffen würde Community Party Congress, bei dem er sich eine normbrechende dritte Amtszeit sicherte.

„Die Wahrnehmung ist wichtig, ebenso wie das politische Ansehen“, sagte ein US-Beamter. „Es ist nicht das A und O, und es war nie ein zentraler Fokus oder Treiber der Dynamik, aber wir sind uns der Tatsache bewusst, dass jeder diese Wahl auf der ganzen Welt verfolgt hat.“

Weit davon entfernt, eine Belastung zu sein, hat jeder der Glückwunschanrufe nach Hause den treibenden Wind im Rücken eines Präsidenten unterstrichen, der das Treffen mit Xi in einem Moment betritt, in dem die Beziehungen zwischen den USA und China sich vom Wettbewerb der Großmächte in Richtung Unvermeidlichkeit zu bewegen scheinen Konflikt.

Auf die Frage, ob die Ergebnisse ihn in eine stärkere Position für das Treffen bringen, zögerte Biden nicht.

„Ich weiß, dass ich stärker bin“, sagte Biden, bevor er feststellte, dass die Ergebnisse angesichts seiner langjährigen Beziehung zu Xi, die während ihrer Zeit als Vizepräsident ihrer Nationen aufgebaut wurde, keine Notwendigkeit für das Treffen seien, um seine Ziele zu erreichen. US-Beamte achten auch darauf, die Wirkung auf einer Reise – und in einer Region – nicht zu übertreiben, wo die Ebenen der Komplexität und Herausforderungen weit über das hinausgehen, was die Wähler in einem Kongressbezirk oder einem Swing State entscheiden.

Biden ist jedoch nicht subtil in Bezug auf seine umfassende Sicht auf die geopolitischen Herausforderungen eines Moments, den er wiederholt als generationsübergreifenden „Wendepunkt“ bezeichnet, der sich auf den Kampf zwischen Demokratie und Autokratie konzentriert.

Während seine Berater dazu übergegangen sind, dieses Konstrukt breit zu gestalten, hat Biden deutlich gemacht, dass die führende Autokratie, die die Strategie und Politik in fast jedem Winkel seiner Regierung belebt, China von Xi ist.

Implizit in einer Stimmung im Weißen Haus, die mit jedem neuen Tag der ausgerufenen Rennen nur noch lebhafter zu werden schien, beweisen die Wahlergebnisse, dass Bidens Theorie des Falls bis zu einem gewissen Grad tatsächlich funktioniert – dass eine amerikanische politische Landschaft dazu diente, Verbündete zu erschüttern und Feinde gleichermaßen in den letzten Jahren stabilisierte sich tatsächlich.

Biden hat den High-Stakes-Wettbewerb mit China in den Mittelpunkt seines Engagements mit ausländischen Führern gestellt und Verbündete telefonisch und persönlich gedrängt, eine schärfere Linie zu verfolgen. US-Beamte haben nach neuen Wegen gesucht, um im stellvertretenden wirtschaftlichen und technologischen Wettbewerb zwischen den beiden Mächten um Entwicklungsregionen und neutrale Parteien die Oberhand zu gewinnen.

Aber auch die Beamten haben eine unverkennbare – und nach Meinung vieler verständliche – Zurückhaltung erfahren.

„Was ich finde, ist, dass sie wissen wollen: Sind die Vereinigten Staaten stabil? Wissen wir, worum es geht? Sind wir dieselbe Demokratie, die wir schon immer waren?“ sagte Biden auf seiner Pressekonferenz nach den Wahlen, als er seine Gespräche mit führenden Politikern der Welt beschrieb.

Bis zum Wahltag mussten Verbündete und Feinde Biden größtenteils beim Wort nehmen, als er versuchte, diese Fragen mit einem nachdrücklichen „Ja“ zu beantworten.

Der frühere Präsident Donald Trump, dessen Wahllügen den Angriff auf das US-Kapitol vorangetrieben hatten, war nicht verblasst und er blieb die mächtigste Figur innerhalb der Republikanischen Partei.

Biden hatte die knappste Mehrheit im Kongress navigiert, um eine weitreichende innenpolitische Agenda zu erlassen, von der ein Teil auf überparteilicher Basis durchgeführt wurde. Dennoch hatte er immer noch eine Zustimmungsrate in den niedrigen 40er Jahren, belastet durch die seit vier Jahrzehnten hohe Inflation und eine Bevölkerung, die von Jahren erschöpft war, die von Krise zu Krise rasten.

Die Möglichkeit, dass Biden in seinen ersten beiden Amtsjahren vor dem gleichen harten Urteil stehen würde wie fast alle seine jüngsten Vorgänger, war nicht nur wahrscheinlich. Es war erwartet.

Stattdessen diente Bidens eigene politische Rechtfertigung, während er sich durch bilaterale Treffen und Rückzieher, Galadinner und Gipfeltreffen bewegte, einem anderen Zweck für seinen Ansatz auf der Weltbühne: Bestätigung.

Biden „glaubt, dass es eine starke Position für ihn auf der internationalen Bühne etabliert, und wir haben gesehen, dass ich denke, dass es heute in lebendiger Farbe spielt“, sagte Sullivan gegenüber Reportern, nachdem Biden den ASEAN-US-Gipfel verlassen hatte, als sich das Xi-Treffen abzeichnete. „Ich denke, wir werden das gleichermaßen sehen, wenn wir sowohl zu den G20 als auch zu seinen bilateralen Engagements in Bali gehen.“

Bidens letzter Tag in Phnom Penh beinhaltete ein Pull-Aside-Treffen mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese und kritische Treffen mit den Führern Japans und Südkoreas – allesamt mit Schwerpunkt auf China.

Aber dazwischen fand er ein paar Minuten, um wieder ans Telefon zu springen.

Die Abgeordnete Dina Titus aus Nevada, die sich einem harten Kampf um die Wiederwahl in einem neu gezeichneten Distrikt gegenübersah, hatte sich eine weitere Amtszeit gesichert. Biden musste seine Glückwünsche weitergeben.